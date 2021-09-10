Неделя была посвящена, в основном, подведению итогов старта политического сезона. Судя по всему, начало это было для действующего президента и его офиса скорее положительным. Ударное начало политического сезона привлекло внимание к президенту и ещё более увеличило его отрыв от других политиков, которые вынуждены только реагировать на его действия

Были, конечно, и неприятные моменты, связанные с попытками внешнего и внутреннего давления на президента. По-прежнему острой остаётся проблема «вангергейта».

Рост рейтингов

На неделе были опубликованы данные исследования группы «Рейтинг» проведённого 2-4 сентября.

По этим данным:

— число считающих, что страна движется в правильном направлении увеличилось с 26 до 34% (по сравнению с данными июльского исследования);

— число доверяющих Владимиру Зеленскому повысилось с 45 до 50%;

— электоральный рейтинг Зеленского вырос с 27 до 31%.

Ряд наблюдателей усомнились в возможности столь резкого роста показателей и обвинили социологов в манипуляциях.

Мы не исключаем возможности манипуляций, но обратим внимание на факторы, которые действительно могли повлиять на общественные настроения.

Во-первых, фактор начала политического сезона (у нас оно привязано к 24 августа). В это время всегда растёт интерес к политической жизни. Не обязательно в плюс действующей власти, но проценты растут.

Во-вторых, состоялся визит в Киев Ангелы Меркель — весьма авторитетный в мире и в украинском обществе (по данным «Рейтинга» положительно к ней относятся 73% опрошенных — первое место среди иностранных политиков) лидер приезжает в Киев, ведёт переговоры с Зеленским. При этом, Зеленский говорит с ней весьма жёстко, демонстрируя свою силу.

В-третьих, саммит «Крымской платформы» — мероприятие в общем-то бессмысленное, но подано оно в СМИ как выдающаяся победа украинской дипломатии. По данным «Рейтинга» положительно расценивают эту инициативу 50% опрошенных.

В-четвёртых, празднование Дня независимости — военный парад, контингенты стран НАТО, авиация и т.п. По данным опроса группы «Рейтинг» праздничные мероприятия положительно оценили от 29% (концерт) до 44% (парад) опрошенных.

В-пятых, события в Афганистане — Украина показала себя скорее хорошо. Спецоперация ССО, эвакуация не только граждан Украины, но и всех подряд.

В-шестых, визит Зеленского в США — опять же, важно не то, какой реальный результат был достигнут, а как оно подано в СМИ. Вообще сам по себе факт встречи с Байденом — в плюс Зеленскому. Первые лица планеты с ним считаются. По данным «Рейтинга» успешным этот визит считают 48% опрошенных, не успешным — 28%.

При этом достройка «Северного потока — 2» в минус действующей власти не идёт. По данным «Рейтинга» 41% опрошенных считает, что Украина не имела никаких возможностей остановить строительство упомянутого газопровода. 20% возлагают ответственность за это на Порошенко, 3% — на Зеленского, еще четверть — на обоих президентов.

Отчего и почему рейтинг Зеленского на этом фоне не мог вырасти?

Фильм CNN о «деле вангеровцев»

7 сентября CNN продемонстрировал свой вариант фильма о «вангеровцах».

Демонстрация сопровождалась странной вознёй — накануне Христо Грозев заявил, что фильм «Bellingcat» выйдет только в следующем году, а в этом будет представлена текстовая версия. Учитывая, что обе конторы работают на британское правительство, координация выглядит вполне уместной.

С точки зрения украинской стороны самым интересным моментом был срыв спецоперации. Однако в фильме CNN этого не было. Главной «бомбой» стала информация, согласно которой украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ.

ФСБ на следующий день подтвердила сообщения CNN об участии ЦРУ в операции. По сообщению спецслужбы, россиян в Белоруссию заманили СБУ и разведка украинского минобороны под руководством ЦРУ, это было спланированное похищение, а главной целью операции был разрыв отношений России и Белоруссии. Более того, ранее такую же информацию публиковал Александр Коц в «Комсомольской правде».

Фильм, в конечном итоге, вызвал изрядную панику в Киеве.

Советник главы ОП Михаил Подоляк обратил внимание на то, что «официальный представитель ФСБ похвалил CNN за этот материал. (…) Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать». Глава фракции СН Давид Арахамия тоже отреагировал нервно, обратив внимание также на то, что руководил съёмками руководитель бюро CNN в Москве. В Верховной Раде обсуждение темы создания следственной комиссии по вангеровцам привело к драке.

Хотя, казалось бы, украинские власти всего лишь были пойманы на вранье — что, в первый раз что ли?

Обращение к США

Верховная Рада провалила голосование за обращение к Конгрессу США с просьбой дать статус союзника вне НАТО. «За» проголосовали всего 24 депутата. Даже во фракции «Европейской солидарности» за проект Алексея Гончаренко проголосовало менее половины депутатов.

Собственно, проект Гончаренко явно выглядел как политическая провокация. Да, с такой идеей выступал Офис президента, но это уже пройденный этап — сейчас окружение Зеленского требует полноценного членства в НАТО.

По сути же представленные аргументы против принятия постановления выглядели надуманными.

— Украина уже имеет статус партнёра НАТО с расширенными возможностями, а союзник НАТО — шаг назад.

На самом деле нет. Это разные статусы, которые дают разные возможности.

— Статус союзника имел Афганистан — и чем это кончилось?

Статус союзника имеет и Израиль, но его пока что никто не хоронит.

— Статус союзника не даёт гарантий безопасности.

Если почитать Североатлантический договор, то можно обнаружить, что он тоже гарантий безопасности не даёт: «договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и (…) окажет помощь (…) путём немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым». Например, в 1938 году Великобритания и Франция сочли необходимым вступить в переговоры с Гитлером и потребовать от Чехословакии выполнить его требования. Чем плохо?

— В 2017 году Украина уже обращалась с такой просьбой, но ничего не получила.

Ну не то, чтобы совсем ничего… Ирина Геращенко правильно напомнила, что именно после этого Украина получила "джавелины". Правда — без разрешения ими пользоваться.

Впрочем, насколько известно (в сессионном зале об этом прямо говорил депутат от «Голоса» Сергей Рахманин) Украине отсоветовали принимать такое обращение в Вашингтоне. Там не хотят видеть Украину ни членом НАТО, ни даже приоритетным союзником вне НАТО.