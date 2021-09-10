В США уверены, что полное избавление от коронавируса является слишком амбициозной целью, чтобы класть её в основу стратегии здравоохранения. Наиболее вероятный вариант развития пандемии - жизнь с вирусом навсегда

Закончится ли пандемия COVID-19 в ближайшие годы?

Недавно в журнале Американского медицинского сообщества была опубликована статья с изложением возможных сценариев развития пандемии. Описанные в работе четыре сценария «представляют собой спектр потенциальных развязок, которыми может разрешиться эпидемия COVID-19», указывают авторы. «Мерзкий ковид»: Киркорова постигла тяжелая утрата © Instagram, fkirkorov

Сценарий первый — полное искоренение (eradication). Он предусматривает, что медикам удастся окончательно стереть COVID-19 с лица Земли, как это почти полвека назад произошло с вирусом натуральной оспы. Впрочем, повторить этот успех можно лишь при одном условии. Иммунитет (как после прививки, так и после перенесенной болезни) должен быть крепким и продолжительным — чтобы он защищал от повторного заражения и одновременно предотвращал дальнейшую передачу инфекции. Но в случае с COVID-19 на это надежды мало, а учитывая продолжающиеся мутации вируса, вариант полного избавления от него «может оказаться слишком амбициозным даже в качестве мысленного эксперимента, не говоря уже о том, чтобы класть его в основу стратегии здравоохранения».

«Более реалистичной задачей на краткосрочную перспективу» авторы называют изгнание инфекции (elimination), то есть временное снижение числа заражений в конкретной стране до нуля за счет массовой вакцинации и строгой системы ограничительных мер — по сути, полного закрытия границ и изоляции от внешнего мира. В случае в коронавирусом этого удавалось на какое-то время добиться уже нескольким странам: это Австралия, Вьетнам, Китай, Новая Зеландия и Сингапур. Как пишут авторы работы, такой вариант наиболее вероятен в том случае, если эпидемию придётся держать под контролем, периодически обновляя прививку.

Третий сценарий — жизнь с вирусом (cohabitation) — исходит из того, что разработанные вакцины (а скорее их будущие модификации) будут и дальше защищать лишь от тяжелого течения COVID-19 и летального исхода. В таких условиях там, где вакцинированных много, вирус перестанет представлять смертельную опасность и фактически коронавирус превратится в сезонную простуду. Конечно, иногда заболевать будут и привитые — за счёт снижения у них общего иммунитета, естественного падения со временем уровня антител или новых мутаций вируса. Однако большая часть населения в любой момент времени будет достаточно защищена, чтобы масштабных вспышек тяжело протекающей болезни можно было избежать. Глава Минздрава Украины отчитался о вакцинации от коронавируса © Facebook, Виктор Ляшко

И, наконец, четвертый сценарий — масштабное разгорание (conflagration). Этот вариант наиболее вероятен, если значительная часть населения планеты останется непривитой — будь то вследствие проблемы с доступностью вакцины, медицинских противопоказаний, низкого иммунного статуса или просто личного нежелания. В таком случае вирус продолжит стремительно распространяться — следовательно, и мутировать. Третий вариант эксперты считают наиболее вероятным в долгосрочной перспективе. Сейчас же, пока вакцинированных не так много, пандемия будет, скорее всего, развиваться по последнему сценарию.

Страны БРИКС заявили о неравном доступе к вакцинам против COVID-19 в мире

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) призывают к расширению сотрудничества в борьбе с пандемией и другими текущими и будущими проблемами здравоохранения, говорится в заявлении по итогам саммита лидеров стран объединения, который прошёл 9 сентября в режиме видеоконференции.

«Пандемия COVID-19 вот уже два года продолжает наносить неизмеримый политический, экономический и социальный ущерб по всему миру. Мы выражаем глубочайшие соболезнования в связи с человеческими жертвами, а также солидарность со всеми пострадавшими от пандемии, в том числе в контексте влияния на их жизни и источники дохода, — сказано в заявлении. — Мы призываем обеспечить лучшую готовность международного сообщества, а также к активизации сотрудничества в деле борьбы с пандемией и другими текущими и будущими вызовами в сфере здравоохранения посредством мобилизации политической поддержки и необходимых финансовых ресурсов».

«Признавая, что производство вакцин против COVID-19 дает нам величайшую надежду на победу над пандемией и что широкомасштабная иммунизация от COVID-19 является глобальным общественным благом, мы с сожалением констатируем явное неравенство в доступе к вакцинам, диагностике и терапии, в особенности для наиболее бедных и уязвимых слоев населения в мире. В этой связи мы признаем важность безопасных, эффективных и доступных вакцин по приемлемым ценам», — подчёркивается в документе. Украине грозит новый локдаун из-за COVID-19 - Минздрав © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР также подтвердили, что продолжат усилия по поддержке стран по всему миру в борьбе с пандемией — посредством предоставления финансирования, оказания безвозмездной помощи, локализации производства и содействия экспорту вакцин, средств лечения и диагностики и жизненно важного медицинского оборудования.

«Спутник V» и Sinovac могут зарегистрировать в Евросоюзе до конца года

Вакцины от коронавируса, проходящие экспертизу в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), могут одобрить к концу 2021-го или началу 2022 года, заявил 9 сентября представитель регулятора Марко Кавалери. Сейчас на рассмотрении ЕМА находятся пять препаратов — немецкий CureVac, американский NovaVax, китайский Sinovac, российский «Спутник V» и Vidprevtyn французской компании Sanofi Pasteur — однако лишь использование российской и китайской вакцин в ЕС вызывало раздражение у ряда европейских политиков.

Как отметил Кавалери, заявки по этим вакцинам подали в течение 2021 года. «Идёт обмен данными. Мы надеемся, что сможем достичь прогресса в экспертизе большинства этих вакцин, чтобы иметь возможность их одобрить к концу этого года или в начале следующего», — сказал он на пресс-конференции в Амстердаме. При этом, по словам европейского чиновника, агентство пока не может озвучить конкретные даты регистрации «Спутника V» и Sinovac в ЕС. «Прошли достаточно конструктивные переговоры с компаниями, но нам необходима дополнительная информация, прежде чем мы сможем добиться прогресса в процедуре постепенной экспертизы», — пояснил он.

В тот же день глава Федерального медико-биологического агентство (ФМБА) России Вероника Скворцова, выступая на IV Форуме социальных инноваций регионов, заявила, что ФМБА разрабатывает универсальную вакцину против коронавируса, которая будет защищать от всех видов этой инфекции. «Мы разрабатываем универсальную вакцину, которая бы работала на всю линейку коронавирусов и на всю линию SARS-CoV-2, с учетом того, что мы выбираем компоненты консервативные, не подлежащие быстрым изменениям» — отметила она.

При этом Скворцова сообщила, что вторая фаза исследования вакцины ФМБА от коронавируса продолжится до конца года. «Фактически завершена первая фаза, начинается вторая фаза исследований, она точно будет идти несколько месяцев, по-видимому, до конца текущего года, — рассказала она журналистам. — В настоящее время готовится отчёт в Минздрав, мы планировали этот отчет сдать во второй половине сентября. Возможно, будет продолжение забора материала, но вместе с тем, уже имеющиеся данные, мы надеемся, позволят зарегистрировать этот препарат».

В июле Минздрав России выдал разрешение ФМБА на проведение клинических исследований вакцины. Разработчиком вакцины выступает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко 7 сентября заявила, что вакцина хорошо переносится добровольцами в ходе клинического исследования.

Хроники вакцинации в России и в мире

В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили о почти пяти миллионах вакцинированных горожан. «Более 4,8 миллиона человек вакцинированы от COVID-19», — сказал 9 сентября на IV Форуме социальных инноваций регионов глава департамента Алексей Хрипун. В конце прошлой неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России полностью привились почти 39 миллионов граждан, а более 45 миллионов россиян пока получили только один компонент вакцины. Население России на конец 2020 года, по данным Росстата, превышало 146 миллионов человек.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан вновь призвал всех жителей Германии, которые еще не вакцинировались от коронавируса, сделать прививку. «Каждая прививка решает, насколько безопасно мы переживем осень и зиму. Между тем сейчас мы видим пандемию непривитых», — сказал он 8 сентября в Берлине, отметив, что доля непривитых от COVID-19 пациентов в отделениях интенсивной терапии в настоящее время составляет от 90 до 95 процентов. По сообщению Министерства здравоохранения ФРГ, в настоящее время почти 62% населения Германии привиты полностью, а 66% — сделали как минимум одну прививку. Однако с конца июня темпы вакцинации в ФРГ неуклонно снижаются.

Общее количество сделанных в Турции прививок от коронавируса превысило 100 миллионов, сообщило 9 сентября издание Hurriyet Daily News. Полную вакцинацию от COVID-19 прошли уже около 40 миллионов человек из около 84-миллионного населения Турции. По меньшей мере одну дозу получили 51 млн, и более 9 млн уже вакцинированы усиливающей третьей дозой. Глава Минздрава Украины отчитался о вакцинации от коронавируса © Facebook, Виктор Ляшко

Министры здравоохранения стран G20 на встрече в Риме 5-6 сентября обсудили дальнейшие шаги в борьбе с пандемией COVID-19. Речь также шла о стратегии на случай будущих пандемий. Министры, в частности, обменялись мнениями о том, как улучшить доступ к вакцинации во всем мире, а также сделать распределение вакцин справедливым. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что его страна стремится достичь подписания «Римского пакта» для вакцинации людей во всем мире. «Ни одна страна не может спасти себя сама, и вакцины — это наше оружие», — отметил он.

В свою очередь, глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан сообщил, что Германия планирует до конца этого года предоставить другим странам 100 миллионов доз вакцин от COVID-19 в рамках международной кампании по вакцинации от коронавируса. «Это столько, сколько мы до сих пор сделали в нашей стране», — заявил чиновник. Пандемия закончится только тогда, когда она закончится по всему миру, подчеркнул Шпан. В противном случае могут возникнуть новые мутации, отметил он.