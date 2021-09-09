Константин Кеворкян: кто он
Константин Кеворкян: кто он
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Следует напомнить, что насильственные захваты храмов канонической Церкви приняли на Украине характер хронической болезни. Очередную волну гонений УПЦ терпит после учреждения в декабре 2018 года инспирированной майданными властями «Православной церкви Украины», объединившей представителей сомнительной «Автокефальной церкви», раскольников из «Киевского патриархата» и нескольких перебежчиков из самой УПЦ.

Проект «ПЦУ» — чисто политический. Если на Украине после Майдана строят бандеровское государство, то и его духовные пастыри должны быть соответствующие. А в данных гомункулах майданным властям сомневаться не приходится. «Гением национального духа», выступая во Львовском аграрном институте, назвал Бандеру «предстоятель» ПЦУ Епифаний (Думенко) и добавил: «Когда нас называют бандеровцами, то мы этим гордимся».

А другой священнослужитель этой организации, Василий Саган, заявил, что многие бойцы дивизии ваффен-СС «Галичина» являются «святыми». «Будет момент не только признания дивизии "Галичина", но будет момент, когда многих из этих героев Церковь и Господь признает своим способом, в свое время. И не просто героями, но и святыми. Многие из них таковыми и являются», — заявил Саган при торжественном перезахоронении останков эсэсовцев летом 2019 года в Золочевском районе Львовской области. «Святые эсэсовцы» как символ украинского героизма — это весьма показательно.

Политическое украинство обречёно на враждебность к России во всех аспектах (включая религиозный), поскольку взращивалось именно для этой цели. И дело не в Зеленском как таковом: идёт борьба с русской идентичностью, а всё, что о ней напоминает, включая каноническое единение церквей, признаётся для нынешней Украины «враждебным».

«Мы хотим, чтобы каждый православный верующий перешел в Православную Церковь Украины [ПЦУ] и возрождал национальную самобытность, — подстрекал к отступничеству от канонической Церкви «Правый сектор» в Чернигове, — Московская Церковь несет чужие традиции, дурманит головы наших братьев и сестер, заставляет украинцев сомневаться в собственной самостоятельности и могуществе, однако именно сейчас пришло время мирно перейти к Украинской Церкви». И в этом темнике, словно в капле воды, мы видим всю идеологию раскола.

Священника УПЦ приговорили к штрафу за критику раскольников
Священника УПЦ приговорили к штрафу за критику раскольников
© РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
Стремление к отходу от Русской православной церкви пробудилось сразу же после создания УНР, потом культивировались среди украинской националистической эмиграции, а после обретения независимости обернулись расколом Филарета, которого «благословил» и лично поддерживал тогдашний лидер Украины Леонид Кравчук. Смысл филаретовского раскола — оборвать духовную связь не компрадорских элит, но единого «глубинного народа». После Кравчука эту же политику вели все последующие правители Украины (особенно Виктор Ющенко и Пётр Порошенко), продолжается она и при Зеленском.

Визит Константинопольского патриарха дал старт новому витку атак на УПЦ, однако надо понимать: ради размывания общей идентичности используется не только раскол в православии, но и всяческая популяризация иных конфессий и религиозных сект. «Более полезными» для украинской государственности признаются и ПЦУ, и греко-католики, и различные сектанты. И даже такая экзотическая субстанция, как языческая РУН-вера («Родная украинская национальная вера»), которую исповедуют многие украинские неонацисты.

Любопытно, что одним из «апостолов» РУН-веры является бывший лейтенант РККА Лев Силенко, который в 1941 году добровольно перешёл к немцам, сотрудничал с гитлеровцами, причастен к аресту нескольких подпольщиков, которые были переданы им в руки гестапо. В 1944 году будущий «апостол» обучался в нацистской школе пропагандистов, после чего использовался для вербовки в армию Власова (РОА); позже оказался в западной зоне оккупации, где познакомился с основателем «Родной веры» Владимиром Шаяном и взял себе псевдоним Лев Орлигор. В эмиграции познакомился с четой Чумаченко — родителями Кэтрин Чумаченко, будущей первой леди Украины Катериной Ющенко, которая и устроила в 2008 году торжественное возвращение Силенко-Орлигора на Украину.

Впрочем, мы отвлеклись. Итак, Владимир Зеленский взял на вооружение государственную русофобию (а следовательно, и политику борьбы с Русской православной церковью) не потому, что он такой принципиальный националист, но потому, что за этой политикой стоят иностранные хозяева Украины, подконтрольное им «гражданское общество» грантоедов, вооружённая сила украинских националистов и прочий майдан.

С верующими людьми в такой ситуации никто считаться не собирается, но Зеленский преследует свои личные цели и на народ уже давно не опирается. А «националистическое христианство», которое исповедуют граждане вроде вышеупомянутых Думенко или Сагана, — это отход от христианства в принципе, где «нет эллина и нет иудея», и такой оборот дел был предсказан ещё сто лет назад:

«Церковный народ теперь силою исторических обстоятельств выведен на путь самостоятельного церковного строительства. На этом пути он неизбежно встретится с губительным соблазном национализма, с соблазном создания известных церковных форм не во имя и не ради чисто церковных целей, а во имя национальных или, лучше сказать, националистических.

Глава Украинской православной церкви неожиданно приехал на протесты православных против вдохновителя церковного раскола
Глава Украинской православной церкви неожиданно приехал на протесты православных против вдохновителя церковного раскола
© РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
Этот соблазн может привести к тому, что будут искать новых богослужебных форм, стремясь создать не религиозные, не церковные ценности, а только ценности национальные. Будут искать и новые церковно-общественные формы, опять-таки думая не о том, чтобы в них отразилась сверхнациональная Христова правда, а лишь о том, чтобы они были до конца национальны. Понятно, что… церковную работу, которая будет развиваться в таком направлении, можно заранее считать обреченной на бесплодие…

Надо искать, прежде всего, Царства Божия и Правды его, а остальное приложится. Новые богослужебные формы можно создавать только в молитвенном, а не в национальном горении. Новые церковно-политические отношения только тогда будут религиозно ценны, если они вызваны к жизни требованием религиозной свободы, а не пафосом национализма».

Эти исчерпывающие слова написал киевский священник, богослов, поэт, известный церковный деятель Анатолий Жураковский — человек, которого, безусловно, нельзя назвать симпатиком большевиков или русским националистом. И ему же принадлежит фраза, могущая стать девизом каждого истинно верующего человека: «Вам принадлежит сегодняшний день… может быть, завтрашний… А нам принадлежит Вечность».

Произнесена она была в 1922 году в публичном диспуте с киевскими большевиками. В ту эпоху, к слову сказать, яростными украинизаторами.

 