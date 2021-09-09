В четверг, 9 сентября, президент России Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Встреча будет происходить в Москве, и посвящена она будет интеграции двух государств

«Насколько я знаю, какие-то документы не планируются», — заявил накануне встречи в комментарии изданию «КоммерсантЪ» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, скорее всего будут обсуждаться интеграционные процессы между государствами.

«Каждый раз интеграционные процессы становятся одним из крупных пунктов повестки дня двусторонних контактов президентов Путина и Лукашенко. Не сомневаюсь, что это будет и на этот раз», — указал он. Политика открытых дверей. Путин и Лукашенко почти готовы подписать «дорожные карты» Союзного государства © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

При этом Песков отметил, что также будет обсуждаться ситуация в Афганистане — по этому поводу президенты обменяются мнениями.

Встреча в Москве станет ещё одной сезонной встречей президентов.

Ранее в этом году президенты встречались уже три раза с периодичностью раз в сезон. И каждая из этих встреч приковывала к себе внимание.

Лето

Летняя встреча Путина и Лукашенко состоялась в Санкт-Петербурге 13 июля.

«Темы сегодня — это российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, реализация крупных совместных проектов и обсуждение того, как министерства и ведомства работают в плане реализации ранее данных президентами поручений по строительству Союзного государства», — заявлял накануне встречи пресс-секретарь российского президента Песков.

Сама встреча продлилась пять часов. Как заявил Песков в комментарии РИА Новости, по итогам президенты России и Белоруссии провели обстоятельный разговор, выработали шаги в сферах таможни, энергетики, налогов, договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в РФ, а также решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года. Сергей Лущ: Путин и Лукашенко должны сформулировать посылы для обществ и элит России и Белоруссии © из личного архива Сергея Луща

Достигнутые договорённости, по мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, выгодны для России.

«Экстренность встречи и длительность переговоров говорит о важности проблем, которые обсуждались. Очевидно, основными вопросами были экономические, связанные с ратификацией и введением в действие дорожных карт (интеграции РФ и Белоруссии. — Ред.). Именно дорожные карты долгое время были камнем преткновения между Белоруссией и Россией», — отметил Безпалько.

По его словам, особо важным было то, что цена на газ не будет индексироваться. Это свидетельствует о том, что у РБ «просто нет резервов и нет средств для того, чтобы оплачивать цену на газ в соответствии с ранее планировавшейся индексацией».

При этом данная цена на газ выше, чем та, которую требовал белорусский президент (а Лукашенко не раз настаивал на ценах «как в Смоленской области»).

«Те стремления, которые ранее высказывал Лукашенко, не были удовлетворены. Очевидно, что эти условия (по итогам встречи) щадящие для Белоруссии, но являются выгодными именно для России», — подытожил Безпалько в комментарии РИА Новости.

Он также указал на срочность встречи, отметив, что она могла быть вызвана проблемами в Белоруссии, требовавшими срочного решения.

Весна

Весенняя встреча Путина и Лукашенко проходила в пятницу 28 мая и в субботу 29 мая. Она состоялась после экстренной посадки в Минске самолёта Ryanair с Романом Протасевичем и Софией Сапегой. После этого ряд западных государств заявил об ужесточении санкционной политики в отношении Белоруссии.

«На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства», — заявила накануне встречи пресс-служба Кремля.

При этом пресс-секретарь российского президента не исключил обсуждения на встречи вопроса с задержанной в РБ россиянкой Сапегой.

«Де-юре, безусловно, может поднять этот вопрос [передачи Сапеги в Россию]. Но еще раз повторяю: в любом случае российская сторона будет делать все необходимое для защиты прав российской гражданки», — указал Песков.

Переговоры начались в пятницу около 18:00 и продлились более пяти часов. Заявления для прессы не было.

А на следующий день Путин, Лукашенко и сын белорусского президента Николай встречались на яхте.

В тот же день — 29 мая — Песков сообщил, что во время встречи обсуждался и вопрос Сапеги, и финансовые вопросы. Как отметил пресс-секретарь российского президента, российскому МИД поручили отслеживать судьбу Сапеги. Кроме того, согласовали финансовые вопросы. Как указал тогда Песков, на встрече президенты согласовали получение РБ второго транша российского кредита в $500 млн из 1,5 млрд до конца июня.

Зима

Первая встреча президентов России и Белоруссии в 2021 году состоялась 22 февраля в Сочи.

Примечательно, что тогда белорусский борт №1 приземлился в Сочи в пятницу, 19 февраля. Это породило волну сплетен и слухов. Многие недоумевали, зачем Лукашенко прилетел в Сочи настолько заранее запланированной встречи.

Сам же Лукашенко накануне визита заявил: он не едет в Россию с просьбой о деньгах.

«Сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку — вот Лукашенко приедет там аж $3 млрд просить. Я не еду туда что-то просить, ничего. Вот вы видели, мы подписывали на этот год по энергоносителям, что для нас чувствительно, общим рынкам документы, вообще ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что на этом уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит, он такой и будет. Ну что там ходить и просить. Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Мы ничего не собираемся просить. Я думаю, мы с Медведевым повстречаемся там, мы договорились, что встретимся и обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее — обеспечение обороны, безопасности нашего государства», — отметил белорусский президент.

А пресс-секретарь президента России Песков отметил, что переговоры Путина и Лукашенко будут «весьма продолжительными».

«Наверняка есть, о чем проинформировать российского президента. Только что завершилось Всебелорусское народное собрание, весь спектр двусторонних отношений и обмен мнениями по международной проблематике», — указал он.

Накануне президентского визита, ещё во время выступления на Всебелорусском народном собрании Лукашенко заявил о возможности отмены положения Конституции о стремлении Белоруссии к нейтралитету. Путин сказал, сколько денег Россия вложила в Белоруссию © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

На Западе забили тревогу. Прозападные эксперты заявили, что итогом визита Лукашенко к Путину может стать чуть ли не отказ Белоруссии от суверенитета. Более умеренные эксперты указывали, что итогом визита может стать углубление интеграции российской и белорусской экономик, а также пересмотр функционирования надгосударственных структур.

И, как это часто случается с западными экспертами, их прогноз оказался неверным. Зимняя встреча Путина и Лукашенко была самой долгой — она продлилась более шести часов. Но по её итогам никакого вхождения Белоруссии в состав России не произошло. Зато президенты не отказали себе в удовольствии прокатиться на лыжах в Красной Поляне.

И хотя никакого заявления для прессы сделано не было, эксперты предположили, что тогда могли обсуждать два президента.

«Я думаю, что за закрытыми дверями осталась самая важная на сегодняшний день часть, можно догадываться по тем косвенным признакам, что происходит между Россией и Белоруссией в оборонной сфере», — отметил в комментарии изданию Украина.ру Алексей Дзермант.

Президенты стран-членов Союзного государства будут встречаться в Москве в четвёртый раз. Все предыдущие встречи длились пять-шесть часов. Их итоги, как правило, были скрыты от прессы. Но, судя по тому, что попадало в СМИ, все встречи проходили в тёплой, дружеской атмосфере. И вряд ли на этот раз будет по-другому.