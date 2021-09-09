В среду, 8 сентября, глава СБУ и друг детства президента Зеленского Иван Баканов определил основные угрозы для Украины на осень текущего года. Традиционно все угрозы касаются РФ. Однако примечательно, что в привязке к угрозе со стороны России глава СБУ называет и некие «фейковые» протесты

Речь идет о возможных социальных протестах украинцев в связи с резким повышением цен на газ и продукты питания. В политическом плане осень для Украины — очень "жаркий" период. Возвращение Верховной Рады с каникул, подготовка и начало отопительного сезона, запланированное повышение коммунальных тарифов предполагают активизацию политической жизни.

Протесты еще не начались, но Баканов загодя усматривает в них руку Кремля. «Речь идет о продуцировании фейков, искусственном инспирировании протестных настроений в различных сферах — будь-то тарифы, будь-то вопрос земельной реформы или что-либо другое», — отметил Баканов, подчеркивая, какого рода протесты они будут считать «пророссийскими». Баканов пугает украинцев наступлением войск Белоруссии на Киев © REUTERS, Serhiy Takhmazov

По сути СБУ при Владимире Зеленском повторяет наработки Петра Порошенко, при котором служба тоже объявляла социальные протесты украинцев спецоперацией российской ФСБ под названием «Шатун».

Блогер Александр Пашков отмечает, что при нынешнем уровне задолженности украинцев за услуги ЖКХ и новом витке роста тарифов такие «заговоры российских властей» будут разоблачать сплошь и рядом.

«По словам Баканова, страну ждут серьезные вызовы в виде «искусственно инспирированных протестных настроений» в различных сферах — будь-то тарифы, будь-то вопрос земельной реформы или что-либо другое. Виновником будущих протестов уже назначена Россия. Таким образом, по логике киевских властей, угроза внутренней безопасности Украины — это не растущие тарифы и не те, кто их поднимает до невозможного уровня, а именно народное недовольство украинцев, связанное с тем, что народ просто не понимает, как ему выживать. В том, что люди будут протестовать, сомневаться не приходится. Этой осенью и все следующие четыре года украинцам стоит ожидать удорожания всех коммунальных услуг. Каждый раз (по самым скромным прогнозам экспертов) — на 25-30%. Цены на электроэнергию на Украине сейчас почти на 38% выше ее средней стоимости в странах Европы. На конец мая этого года общий долг украинцев за ЖКУ составил 79,1 млрд гривен», — пишет Пашков.

Проведенный в марте опрос социологической службы Центра Разумкова показал, что 36% украинцев готовы выйти на протесты в случае значительного роста тарифов на ЖКХ, 33% — в случае роста цен на товары первой необходимости, 22,8% — в случае невыплаты зарплат. И лишь 14% готовы были протестовать против того, что они посчитали бы «сдачей национальных интересов» Украины в пользу России, а 10% — в случае сворачивания курса на евроинтеграцию. В СБУ испугались выборов в Госдуму РФ и учений «Запад-2021» © пресс-служба президента Украины / пресс-служба СБУ

Еще одной угрозой для Украины Баканов считает предстоящие 17-18 сентября выборы в Госдуму России. Парламентские выборы — обычное дело в любой демократической стране. Почему же они вызывают тревогу у украинских спецслужб? Баканов ссылается на возможность участия в выборах для тех, кто получил гражданство России и проживает на территориях, которые Киев считает оккупированными (Крым, Л/ДНР). По словам Баканова, «следует ожидать, что Россия попытается распространить свое влияние на оккупированных территориях и закрепить его», а задача СБУ — «противодействовать этим попыткам». Иными словами, задача СБУ — противодействовать свободному волеизъявлению граждан РФ, то есть по возможности сорвать выборы или не признавать затем их результаты. Следует отметить, что получение гражданства РФ, как и любого другого государства, в сознательном возрасте — дело добровольное. Тысячи украинцев получили гражданство Польши, Германии, США или Венгрии. Они участвуют в выборах соответствующих стран, что ни Киев, ни Москва, ни Варшава, ни Берлин угрозой не считают. Если бывший гражданин Украины проголосовал на немецких выборах за ХДС или «Зеленых», то почему некая другая страна должна считать это угрозой?

Среди других осенних вызовов глава СБУ выделяет «вмешательство РФ во внутренние дела Украины и ее информационное пространство». В данном случае критика действий украинских властей, звучащая в российских СМИ, которую воспринимает определенная часть украинских граждан, считается «вмешательством».

Вероятно, критика действий российских властей украинскими или западными СМИ аналогичным вмешательством считаться не должна. Ранее сообщалось, что руководство спецслужбы надеется, что вскоре получит возможность блокировать не только сайты, но и страницы в соцсетях.

В качестве угрозы для Украины Баканов назвал и планируемые учения «Запад 2021». Аналогичную обеспокоенность из-за характера предстоящих учений уже выразило руководство Польши и стран Прибалтики.

В этом плане достаточно вспомнить, какую истерику Киев нагнетал этой весной. В апреле все украинские СМИ чуть ли не ежедневно бредили нападением России в связи с аналогичными учениями. Западные эксперты подсчитывали, сколько дней продержится украинская армия, и требовали ввести новые санкции против России. Учения прошли, никто не напал. «Рука Москвы»: СБУ нашла шпионов в рекламном агентстве © пресс-служба СБУ

Подобное нагнетание ситуации в связи с любыми российскими учениями для Киева является очередным поводом попросить у Запада денег на оборону от российской агрессии. Примечательно, что учениями российской армии вдали от границ Украины, как и планами укрепления военных баз на Камчатке, Киев тоже не доволен — они переключают внимание США на Тихоокеанский регион, а Украина остается в данном случае не у дел.

Сама Украина при этом регулярно приглашает войска стран НАТО, проводит совместные учения в Черном море (достаточно вспомнить недавнюю провокацию британского эсминца «Дефендер», прорывавшегося в Крым). На днях Украина также проводила учения возле границы с Крымом, которые, по легенде, являются именно направленными против России. На конец сентября запланированы еще одни украинские учения — «Объединенные усилия 2021». Они пройдут почти на всех полигонах страны и в акватории Азовского и Черного морей. Ожидается участие также военных из 15 государств-членов НАТО.

В то же время в СБУ подчеркивают, что угрозы для Украины со стороны РФ не являются «сезонным фактором», то есть речь идет не только о текущей осени. В ведомстве постоянной угрозой считают само по себе существование РФ, следовательно, для ликвидации «угрозы» им необходим крах самого российского государства с развалом на десятки частей, занятых постоянным междоусобным конфликтом. Вместе с тем заявления о постоянстве угроз со стороны РФ являются еще и посылом к западным странам о том, чтобы те не надеялись, что финансовую помощь Киеву надо будет оказывать только этой осенью.

Таким образом, «угроза» становится экзистенциальной, в ее существовании и сохранении кроется не только смысл государственности Украины как анти-России, но и основной источник внешних валютных поступлений. Пока существует эта угроза, на Украине можно бесконтрольно повышать цены, закрывать оппозиционные СМИ, запрещать партии и ввести хоть самую жесточайшую военную диктатуру. И поскольку такая «угроза», как Россия, с карты мира никуда не денется, Украина к диктатуре будет скатываться все дальше с каждым годом.