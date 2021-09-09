«Газпром» планирует начать поставлять газ по первой нитке газопровода «Северный поток-2» с 1 октября текущего года, сообщило американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники

На второй нитке СП-2 сварен «золотой шов»

В понедельник оператор проекта «Северный поток — 2» (СП-2), швейцарская компания Nord Stream 2 AG, сообщил об укладке последней трубы газопровода. «6 сентября специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток — 2», после чего труба под номером 200 858 была погружена на дно Балтийского моря в германских водах. Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлёста» — сказано в сообщении. Визит старших. Как только достроили «Северный поток-2», к Зеленскому сразу прилетели американцы © REUTERS, Jonathan Ernst

По информации компании, затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года. Как известно, первую нитку газопровода достроили в начале июня, и сейчас на ней идут пусконаладочные работы. «СП-2 будет способствовать удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка ЕС в импорте природного газа, обеспечивая надежные и безопасные поставки на разумных экономических условиях» — подчеркнули в Nord Stream 2 AG.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал к благоразумию администрацию США в вопросе СП-2. «Тот же «Северный поток — 2» — администрация Байдена не изменила свои позиции, они по-прежнему против этого проекта, но понимают, что его остановить невозможно. Но если понимаешь, что ты одержим какой-то нереализуемой задачей, ну, просто здравый смысл должен подсказать, что надо её оставить и заняться чем-то реалистичным», — отметил Лавров.

Примечательно, что именно 6 сентября из немецкого порта Висмар к югу от датского острова Борнхольм пришло судно Blue Ship. По данным навигационных порталов, оно находится рядом с трассой СП-2 в датской экономической зоне Балтийского моря. Датское морское ведомство сообщало в предупреждении морякам, что ещё 1 августа Blue Ship должно было начать каменную засыпку датского участка «Северного потока — 2». Она необходима для стабилизации газопровода на дне. Однако тогда баржа «Фортуна» еще вела строительство второй нитки СП-2 в датских водах. Дмитрий Марунич о том, как выгода от истерик обернулась для Украины поражением © РИА Новости, Нина Зотина

По информации датского регулятора, Blue Ship будет вести работы на участке протяженностью 65 километров до конца февраля 2022 года. При этом Blue Ship — не первое аналогичное судно, которое задействовано в работах по строительству СП-2. Во второй половине августа на засыпке первой нитки газопровода работал нидерландский камнеукладчик Nordnes. Он вёл работы в немецкой экономической зоне и стал первым иностранным судном, которое непосредственно участвует в проекте за последние полтора года, после введения санкций США против участников строительства балтийского газопровода.

Поставки газа по СП-2 могут начаться 1 октября — Bloomberg

«Газпром» планирует начать поставлять газ по первой нитке газопровода «Северный поток — 2» с 1 октября текущего года, сообщило 8 сентября американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. По информации агентства, «Газпром» также рассчитывает прокачивать газ по обеим ниткам трубопровода уже к 1 декабря 2021 года. При этом сроки поставок газа в газотранспортную систему Европы по-прежнему зависят от решения регулятора Германии, пишет Bloomberg.

«Газпром» традиционно не стал комментировать эту информацию. Однако 2 сентября глава компании Алексей Миллер заявил на селекторном совещании: «Ещё до конца этого года, в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» на европейский рынок». Комментаторы тогда отмечали, что, скорее всего, речь идёт именно о 1 октября, когда в Европе начинается «новый газовый год». Кроме того, в августе в «Газпроме» заявляли, что объемы поставок газа по СП-2 в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.

При этом СП-2 начинает приносить выгоду своим инвесторам даже до запуска в эксплуатацию. Так, австрийская нефтегазовая компания OMV, соинвестор и партнёр «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2», начала получать первые выплаты за участие в проекте. Об этом 6 сентября рассказал бывший глава OMV Райнер Зеле в интервью российским СМИ. «Мы предоставили в качестве средств финансирования 729 миллионов евро. Выплаты уже начались», — сказал он, отвечая на вопрос, когда вложения компании в проект могут окупиться.

Изначально все партнеры «Газпрома» по проекту обязались предоставить долгосрочное финансирование в размере 50% от общей стоимости проекта, который оценивается в 9,5 миллиардов евро. Каждая компания должна была выделить до 950 миллионов евро. Партнерами «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2» являются европейские компании OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper. Игорь Юшков о том, что спровоцировало рост цен на газ в Европе © РИА Новости, Нина Зотина

Кстати, экс-глава OMV отметил в интервью, что затраты на строительство СП-2 в процессе его реализации удалось сократить. «Маттиас Варниг, исполнительный директор Nord Stream 2 AG, и его команда очень хорошо поработали и сэкономили во время строительства. Не всегда же всё должно дорожать. Может иногда и дешеветь», — сказал Райнер Зеле, отвечая на вопрос о том, почему компания вложила в проект только 729 миллионов евро из полной возможной суммы в 950 миллионов.

Цены на газ и электроэнергию накануне отопительного сезона в Европе бьют рекорды

Цена газа на европейском рынке впервые в истории превысила 670 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на хабе TTF в среду, 8 сентября. Стоимость октябрьского фьючерса в начале торговой сессии составляла 661,6 доллара за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 649,1, а в 13:12 по Москве поднялась до 672,3 доллара, достигнув максимального значения. Прошлый рекорд был побит накануне, когда цена контракта дошла до отметки в 660 долларов за тысячу кубометров. А днём ранее, в понедельник, показатель превысил 650 долларов.

Одной из причин такого роста цен европейские аналитики называют нестабильные поставки российского газа через Польшу. Так, по данным немецкого оператора Gascade, если 5 сентября часовые потоки по газопроводу «Ямал — Европа» через Польшу в Германию составляли 2,9 миллиона кубометров, то на следующий день они снизились до 1,4 миллиона. Кроме того, польский оператор Gaz-System отменил 6 сентября на платформе RBP аукцион по продаже мощностей на выходной точке трубопровода «Ямал — Европа» в Германию «Мальнов» на четвертый квартал 2021 года. У «Газпрома» пока законтрактованы мощности польского транзита только до 1 октября. В российской компании не комментирует ситуацию, заявляя только, что выполняют контрактные обязательства, а дополнительные заявки удовлетворят после запуска СП-2.

На этой неделе выросли и оптовые цены на электроэнергию в Северо-Западной Европе и южной Скандинавии, дойдя до 130 евро за мегаватт. В Германии цена электроэнергии на год вперёд выросла выше 90 евро. А в Великобритании стоимость электроэнергии на рынке и вовсе взлетела до 225 фунтов за МВт/ч, и в стране были вынуждены запустить две электростанции на угле, — от которого Великобритания до того планировала окончательно отказаться. Более того, власти вынуждены были платить по 4,95 тысячи фунтов за МВт/ч одной газовой электростанции, чтобы та поддержала энергобаланс страны в течение 30 минут. Одна из причин нынешнего роста цен — падение выработки ветряных электростанций, а базовая — рекордные цены на газ.

Резкий рост цены голубого топлива ведёт к росту инвестиций в «зелёную» энергетику. Но это возможно в перспективе, а не в этом отопительном сезоне. «Будущая зима может преподать миру болезненный урок того, насколько стала важной роль природного газа. Его цена находится уже на пиках и, скорее всего, продолжит расти, угрожая восстановлению мировой экономики», — написал 7 сентября в Twitter корреспондент Bloomberg Стефен Стапжински.

В прошлом году отопительный сезон в Европе начался 11 октября, и в подземных хранилищах газа (ПХГ) тогда было более 101 миллиарда кубометров. 5 сентября 2021-го, по данным ENTSOG (Европейской сети операторов газотранспортных систем), в ПХГ стран ЕС находилось 73 миллиарда кубометров газа. При этом средняя суточная закачка составляет в сентябре 320 миллиона кубометров, и к середине октября общие запасы газа могут вырасти лишь до 85 миллиардов кубометров.

В Киеве продолжают требовать от Европы «компенсаций» за СП-2

В условиях, когда достройка «Северного потока — 2» и запуск его в эксплуатацию стали неизбежными, представители киевских властей усиливают апелляции к Евросоюзу. Так, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина заявила 3 сентября, что Киев готовит юридическое обоснование для возможных компенсаций в связи с запуском СП-2 в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. «Мы, конечно, готовим юридическую позицию, которая будет иметь ссылки на соответствующие положения Соглашения об ассоциации по доступу на рынок Европейского союза, о возможных компенсаторных моментах, на которые может рассчитывать Украина в соответствии с Соглашением об ассоциации», — сказала она. Что не так с независимостью Украины? Глазное уравнение с тремя неизвестными © CC0, Pixabay

А бывший премьер Украины Арсений Яценюк 4 сентября заявил, что Россия хочет превратить газотранспортную систему Украины в металлолом. «Они (Россия — прим.) уже половину этого сделали», — сказал политик. При этом Яценюк подчеркнул, что официальному Киеву нужно настаивать на подписании не двух-, а трёхстороннего договора касательно транзита российского газа. Третьей стороной, по его словам, должна выступить Европа. «А когда мы уже втроем, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт», — обратился он к Европе.

Деланный оптимизм сохраняет только глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Говоря об СП-2 в эфире одного из украинских телеканалов 3 сентября, он заявил: «Технически-то проект будет достроен в ближайшие недели. Но это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме. То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти, но в коммерческом режиме этот проект не будет работать». Правда, чтобы через несколько недель не выглядеть клоуном, Витренко всё же оговорился — «пока его не сертифицирует немецкий регулятор».