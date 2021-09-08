Украинские военные разведчики не намерены оставлять Россию в покое. Теперь на их стороне - помощь западных партнёров

Во вторник, 7 сентября, американское издание CNN выпустило расследование по «делу «вагнеровцев» — задержанию в прошлом году в Белоруссии 33 граждан России. Как сообщили CNN три бывших высокопоставленных сотрудника украинской разведки, случившееся тогда под Минском — результат операции украинской разведки. При этом сама операция проводилась при технической и финансовой помощи США. Диверсии украинских спецслужб на территории России. Справка © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Кроме того, американское Центральное разведывательное управление консультировало украинцев и по организации операции против россиян. В то же время неназванный высокопоставленный американский чиновник в комментарии CNN назвал слова украинских экс-разведчиков ложными, но признал: в США знали об операции. По словам чиновника, такими заявлениями украинцы пытаются снять с себя вину за провал операции.

Позже, 8 сентября, Федеральная служба безопасности РФ подтвердила информацию CNN об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске.

«Очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУРом Минобороны Украины и СБУ, так что информацию эту мы считаем достоверной», — сказал представитель ФСБ в комментарии РИА Новости.

Впрочем, операция в Белоруссии была не такой уж провальной: по данным CNN, украинским разведчикам удалось выяснить личные данные «сотен россиян», которые клюнули на фейковую вакансию по охране нефтяных объектов в Венесуэле с зарплатой в $5 тыс.

«Мы начали им звонить и говорить: «Эй, мужик, хорошо, расскажи мне что-нибудь о себе. Может, ты на самом деле не боец, может, ты сантехник или что-то в этом роде». А потом они начали раскрывать что-то о себе, присылая нам документы, военные удостоверения и доказательства того, где они воевали. И мы типа: «Бинго, мы можем это использовать», — рассказал изданию один из участников операции — бывший офицер украинской военной разведки. Почему не удалась очередная попытка диверсии в Крыму © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

И если бы речь шла о сборе персональных данных россиян, было бы полбеды. Однако украинским разведчикам удаётся проводить и операции на территории России. И не все из этих операций российские контрразведчики пресекают без потерь.

Злые и бескомпромиссные

Во вторник, 7 сентября, украинская военная разведка отмечала свой профессиональный праздник. По этому случаю разведчиков поздравили их коллеги и первые лица государства. А начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не только поздравил подчинённых, но и дал обширное интервью «Украинскому центру безопасности и сотрудничества».

«Мы в состоянии проводить операции в любом уголке мира, если это будет нужно, и нам не нужно чьё-либо разрешение или что-то ещё. Принимается решение, и оно будет исполнено», — заявил в нём Буданов.

Так он прокомментировал в том числе и операцию спецназа украинской военной разведки в Афганистане. Видео этой операции ГУР обнародовало 2 сентября.

Однако реплика Буданова касается не только операций в горячих точках. Значительная часть интервью посвящена борьбе с Россией. И Буданов признался: ещё до 2014 года значительная часть украинских военных разведчиков была настроена явно не пророссийски.

В 2014 году эти разведчики выступали за активное противодействие России в Крыму. Ну а после начала войны в Донбассе ГУР было вынуждено выполнять работу обычных разведывательных подразделений ВСУ. Так продолжалось почти весь год.

«Дальше уже ситуация начала понемногу меняться, и мы больше начали заниматься работой, свойственной именно нам: разведывательными, агентурными операциями, диверсиями и так далее», — отметил Буданов.

Сегодня его ведомство, по словам самого Буданова, лидер во внедрении западных стандартов. Но одним этим сотрудничество Украины с Западом не ограничивается.

Обе стороны вместе работают против России.

«Западные партнёры учатся у нас формам и методам ведения войны против серьёзного противника. Нельзя сравнивать военно-политическую мощь Российской Федерации с какой-то ближневосточной или африканской страной. Это совсем другие условия. Они не привыкли вести свою деятельность в таких условиях, и это одно из основных, в чём мы нашли взаимопонимание и кооперацию. Мы передаём им свой опыт, а они помогают нам», — признался глава украинской военной разведки.

А опыт у украинцев солидный.

Кровавый след украинских военных разведчиков

Самой серьёзной диверсией украинских военных разведчиков стала диверсия в Крыму 7-8 августа 2016 года. В ночь на 7 августа на полуостров проникла группа диверсантов с Украины. Первый бой произошёл утром 7 августа на окраине села Суворово, что под Армянском.

Во время боя погиб руководивший группой Отдела сопровождения оперативных мероприятий Центра спецназначения ФСБ России подполковник Роман Каменев и были ранены два бойца группы ФСБ.

Украинцы потеряли двоих человек убитыми. Ещё двоих украинских военных разведчиков взяли в плен. Главком ВСУ собрался проехать на танке по Красной площади © Скриншот ICTV

Но на этом украинцы не успокоились. Тем же днём около 23 часов в районе Сивашского полуострова в Крым попыталась пробраться другая группа украинских диверсантов. Во время перестрелки с дежурившими на участке бойцами 247-го десантного полка погиб российский военный — механик-водитель Семён Сычев.

Украинским диверсантам удалось уйти. И хотя они не достигли поставленных целей (предполагалось произвести диверсии в 39-м вертолётном полку в Джанкое и в ряде зенитных частей, где на дежурстве находились комплексы С-300), украинская военные разведчики могут записать себе эту операцию в список пускай и сомнительных, но достижений.

По данным главреда украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова, руководил крымской операцией нынешний глава ГУР МОУ Буданов.

Ещё одна попытка прорваться через границу с Россией была для украинских военных разведчиков неудачной. В ночь с 3 на 4 декабря 2020 года российские пограничники управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям отбили попытку прорыва с Украины троих неизвестных с оружием. При попытке задержания украинцы оказали россиянам сопротивление. В итоге одного прорывавшегося убили, а двое скрылись на территории Украины. При погибшем обнаружили автомат, магазин с патронами, рацию и прибор ночного видения. Ополченец ДНР рассказал, что ВСУ и нацбаты делали с мирными жителями во время боев за Иловайск © Facebook, Міністерство оборони України

Между этими случаями были многочисленные попытки диверсий в Крыму, попытка похищения одного из лидеров ополченцев Донбасса.

Перед проведением операций в России украинские военные разведчики и диверсанты проходят «проверку кровью» в Донбассе.

Этим летом, 11 июня, в ЛНР заявили о гибели пятерых военнослужащих Народной милиции в результате нападения украинских диверсантов. Одного из бойцов НМ ЛНР застрелил снайпер, четверо остальных были застрелены выстрелами в упор.

Украинские разведчики имеют за плечами мощную советскую школу. Тот же Буданов — выпускник Одесского института сухопутных войск. Курсанты этого военного вуза дружили с курсантами российских вузов, готовивших офицеров спецназа и разведки. Что неудивительно: украинские и российские десантники и спецназовцы имеют общие — советские — корни.

Сегодня украинские военные разведчики пользуются не только собственными и советскими наработками, но и передовыми западными технологиями, а также наработками зарубежных специалистов. При этом они хорошо мотивированы и бескомпромиссны.

Всё это в очередной раз заставляет не забывать о том, что под боком у России находится очень умелый, коварный и непримиримый враг. И рано или поздно с этим врагом придётся что-то делать.