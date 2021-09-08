На днях главнокомандующий Вооруженных сил Украины (на случай реальной войны - второй после президента человек в военной иерархии государства) Валерий Залужный заявил, что хотел бы на танке проехаться по Красной площади. Может, съел чего-то не того. А может выпил. При этом решил пощадить от гусениц Арбат. И на том спасибо

Впрочем, началось все это несколько ранее. Приказом президента Украины Владимира Зеленского еще 27 июля 2021 года 48-летний генерал-майор Валерий Залужный на посту главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) сменил 54-летнего генерал-полковника Руслана Хомчака, который проработал на этой должности чуть больше года — с марта 2020-го.

Рокировка вызвана тем, что президент и главковерх, по словам его пресс-секретаря Сергея Никифорова, «хочет видеть синергию между Минобороны и Вооруженными силами Украины, а такой синергии мы, к сожалению, не видим, но видим конфликт». Противостояние между «погонами» (военными во главе с Хомчаком) и «полупиджаком» — министром обороны Андреем Тараном (был военным, но стал типа гражданским дипломатом и разведчиком) дошло до того, что военные отказались выполнять приказы министра и подали на него в суд. Считая дурачком.

Зеленский разрубил этот узел перестановками. Сменил одного своего выдвиженца — более старого Хомчака, возвышенного им до командных высот в марте 2020 года, — на другого — более молодого Залужного, который тоже начал карьерно стремительно расти при новом президенте. Оно и понятно: Зеленский вот уже третий год на должности главы государства лихорадочно пытается создать свою верноподданническую команду из своих же людей. Если и не верных, то хотя бы благодарных ему за «коврижки» и звезды на погонах за военные доблести в окопах гражданской войны и на придворном паркете.

Но смена Залужным Хомчака, увы, стала не только перетасовкой президентом своих людей, но еще и сменой разных стадий предательства и человеческой деградации, проявленных в демонстрации ненависти, которая отлично вписывается в господствующую идеологическую и нравственную — суперпатриотическую — атмосферу в стране. И за которую и платят статусом, должностями, деньгами. Сейчас в Украине принято ненавидеть и проклинать Россию как «агрессора» — генералы и проклинают. Потому что им тоже кушать хочется. И им одинаково плевать на то, что за этой ненавистью могут быть кровь и страдания людей. Как одетых в военную форму, так и гражданских, ибо в Украине идет гражданская война, только прикрытая для удобства убивать разговорами о «российской агрессии». Фарш обратно не провернешь. Зачем в Киеве намекают на встречу Зеленского с Путиным? © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

Но по глубине и гибкой эластичности встраивания в господствующую парадигму взглядов и представлений в Украине уже заметна разница между этими двумя генералами, которые ритуально поклялись в ритуальной же ненависти к России. Хомчак на своей должности просто назвал страну-соседку «исконным врагом» Украины. А вот Залужный уже заявил, что очень хочет победно проехаться в Москве на танке с украинским флагом по Красной площади и по Арбату («но осторожно, это же памятник»).

Многие и в Украине, и особенно в России назвали эти слова «предательством», а самих генералов — очередными «оборотнями в погонах», которые забыли, кто их «сделал» и благодаря чему они поднялись по социальной лестнице.

Но, как сейчас говорится, почувствуйте разницу. И оцените степень предательства. Оно всегда омерзительно, несмотря ни на что, но находятся сторонники градации и смягчения оценки. Они уверяют, что предательство обычно вызвано двумя группами причин: либо непреодолимыми духовными обстоятельствами, либо чисто меркантильными соображениями. То есть или крушением прежних представлений о жизни, дискредитацией заявленных целей, идеалов и принципов и т. д., или погоней за личной материальной выгодой, когда за отступничество больше платят, как Иуде Искариоту за предательство Иисуса Христа. И не важно, сколько, как и в какой валюте.

И в этом плане Хомчак в Украине — типичный продукт тотального предательства, которое в 1991 году свершила вся Украина, и ее так называемая элита, и народ, в отношении бывшей общей Родины — СССР. В новой стране они рассчитывали найти свое новое счастье. И личное, и коллективное, и государственное.

Хомчак тоже предал свое собственное начало: представления о добре и зле, о Родине, о дружбе народов, о патриотизме, о воинском братстве и т. д. В 1988 году окончив Московское высшее военное командное училище имени Верховного Совета РСФСР, он начал служить в Группе советских войск в Германии (ГСВГ) и в Белорусском военном округе. А в 1993 году средний советский офицер, галичанин и уроженец Львова, выяснил, что жить не может без Украины и перешел в ВСУ. Через 8 лет стал генерал-майором, а при Зеленском, пройдя все ступени роста и участие в АТО/ООС в Донбассе, дорос до начальника штаба и командующего ВСУ, а теперь перебрался работать первым заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ). Но среди его боевых наград, кроме украинских орденов, имеются и медали СССР.

У его сменщика Залужного ничего этого уже нет. Ни московской военной выучки, ни советских наград. Выпускник Одесского высшего объединенного командного училища, он, уроженец Житомирщины, окончил Национальную академию обороны Украины и тоже попал на гражданскую войну в Донбассе. Там его, похоже, и обучили русофобской риторике и разъяснили, что еще нужно, чтобы сделать карьеру в ВСУ, а именно — во весь голос кричать о своей ненависти к России и русским. Чтобы выгодно «засветиться». И тогда тебя услышат и в Киеве, и среди внешних кураторов, и звезды на погоны вместе с должностями упадут незамедлительно.

После каких-то успехов в карательной операции в Донбассе так с Залужным и случилось. И он на радостях возжелал отутюжить танковыми траками и Москву. Может, в министры обороны Украины собрался — нынешнему-то Андрею Тарану, говорят, уже в ближайшее время сплетут лапти вместо форменных ботфортов.

Но даже не в этом дело. Замена Хомчака Залужным при Зеленском — это еще и свидетельство того, как в ВСУ (как, впрочем, и во всех других структурах и институтах украинского государства) старые приспособленцы-русофобы уступают место более молодым, более искренним и уже лишенным старых, еще советских сантиментов, воспоминаний и, может быть, хоть каких-то сдерживающих факторов.

И в оценке Хомчака или Залужного, равно как и всех остальных призванных во власть патриотов-русофобов, конечно, важно знать и понимать главное: насколько они, кроме своей показной ненависти к «агрессору-России», профессиональны и насколько эта ненависть показная и используемая как конъюнктурное подспорье в карьерном росте. Ведь от этого напрямую зависит то, как долго продержится, куда пойдет и как будет развиваться страна, построенная на ненависти. Война как способ решения всех проблем: афганизация Украины и США продолжается © president.gov.ua

Всматриваясь в портреты этих украинских генералов, я вдруг легко обнаружил чисто внешнее их сходство с киношным Ганнибалом Лектером, психиатром-каннибалом, который, по его признанию, искренне, до «поедания их печени с отличным кьянти», любил жить среди людей и даже пользовался у них уважением и признанием.

Вглядитесь и вы: те же пристально-холодные, но хитрые глаза, может, и не очень умных, но опытных обманщиков и оборотней, четко знающих, что конкретно им нужно от жизни и от людей. А те, в свою очередь, не хотят понимать, что предательство этих особей — это и есть предательство общества, всей страны, ее будущего. Потому что конкретно эти оборотни в погонах, прикрываясь словами о любви к Родине и ненависти к врагам, никогда не признаются, что они толкают страну и ее граждан сначала на братоубийственную войну дома. А потом — и на возможную схватку с «внешними врагами». В этом случае с Россией, которую они по заданию кураторов, печенюшки раздающих, провоцируют на конфликт. И надеются на этом получить самые разные дивиденды. Хотя, не то что офицерам, а старшеклассникам понятно, кто и с каким разгромом победит в этой, не дай Бог, конечно, братоубийственной войне.

Это ли не есть предательство в высшей степени — провоцировать и толкать людей на войну и смерть? Но нынешняя украинская правящая элита в большинстве своем состоит именно из таких людей, что и делает перспективы Украины совсем уж безрадостными. Как минимум.