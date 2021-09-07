Во вторник, 7 сентября, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что организацией диверсии на газопроводе в Крыму занимались члены украинской разведки и организации «Меджлис крымско-татарского народа»*

Подрыв участка газопровода произошел 23 августа в районе села Перевальное Симферопольского района. Как выяснили правоохранители, диверсия была организована подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в Херсоне — так называемой оперативной службой «Таврия» при участии «Меджлиса».

В субботу, 4 сентября, сотрудники ФСБ задержали троих жителей Крыма: посредника, заместителя председателя «Меджлиса» Наримана Джелялова и непосредственных исполнителей Асана и Азиза Ахтемовых.

Отмечается, что членов «Меджлиса» обучали взрывному делу сотрудники ГУР. За совершение диверсии военная разведка Украины пообещала им 2 тысячи долларов.

Гражданин Ясырь: не буди иго, пока оно тихо. Что готовит Меджлис* Крыму и его населению © Public domain

Одной из самых серьезных была первая попытка прорыва, произошедшая на Чонгарском полуострове 7-8 августа 2016 года.

Утром 7 августа местные СМИ сообщили, что группа украинских диверсантов попыталась совершить диверсию на границе с Крымским полуостровом, чтобы прорваться на территорию региона. Жители приграничного Армянска рассказывали, что слышали стрельбу и уточняли, что по городу ездят БТРы и ходят военные.

Официальная информация была опубликована лишь 10 августа:

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе города Армянска Республики Крым обнаружена группа диверсантов. При задержании террористов в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России. На месте боестолкновения обнаружены: 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные средства инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении специальных подразделений Вооруженных сил Украины».

Сообщалось, что в ночь на 8 августа 2016 года были совершены еще две попытки прорваться на территорию полуострова, которые предотвратила ФСБ. Попытка прорыва прикрывалась массированным обстрелом с украинской стороны, в ходе которого погиб российский военнослужащий.

Со стороны противника группа из пяти диверсантов, перебравшаяся на полуостров по морю, потеряла двух человек убитыми, и трое были взяты в плен.

Объекты для диверсий, как сообщается, предполагались прежде всего военные — 39-й вертолетный полк в Джанкое и зенитные части с новым вооружением.

В ходе произведенных позже обысков схроны с оружием и боеприпасами были найдены даже в Симферополе, далеко вдали от границы.

Следующая попытка диверсии была организована в августе 2017 года. Гражданин Украины Геннадий Лимешко, ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ, 9 августа 2017 года прибыл в Крым. В соответствии с заданием СБУ он должен был повредить линию электропередачи Судак — Новый Свет, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, создать условия для обвала горных пород с целью перекрыть автомобильную трассу Судак — Новый Свет и поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

Позывной Морфин. Как диверсант Лимешко с женой воевали в «Правом секторе» - Life © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Городской суд Судака приговорил Лимешко к 8 годам колонии общего режима.

Самым скандальным, пожалуй, был инцидент в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Через пролив попытались пройти три корабля Военно-морского флота Украины — два артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также тральщик «Яны Капу». На борту находились 24 военнослужащих, включая двух сотрудников СБУ. Помимо артиллерийского вооружения с полным боекомплектом имелись автоматы Калашникова и крупнокалиберный пулемет ДШК калибра 12,7 мм.

Все суда были задержаны российскими пограничниками, нарушители арестованы.

Керченская провокация и политическая шизофрения Украины: виноват Порошенко, но Киев обвиняет Россию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Петра Порошенко было возбуждено уголовное дело — за превышение полномочий и организацию провокации, которая могла привести к серьезным жертвам, вплоть до официального объявления войны между Россией и Украиной.

Многие политики и эксперты уверены, что Порошенко хотел спровоцировать вооруженный конфликт между РФ и Украиной для объявления накануне президентских выборов военного положения в стране, что автоматически привело бы к переносу президентских выборов.

Одной из последних известных украинских диверсий стала перестрелка на российско-украинской границе в ночь с 3 на 4 декабря 2020 года. Тогда российские пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы на участке Белгородской и Воронежской областей тремя вооруженными нарушителями. В ходе перестрелки один из них погиб, двое скрылись.

При погибшем были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация и прибор ночного видения.

Погранслужба Украины поначалу отмалчивалась, а затем обвинила российскую сторону в провокации и непредоставлении объективной информации.

Перестрелка на границе. Тайная война спецслужб США с Россией руками Украины © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Дениса Харитонова. Его офицеры СБУ схватили в Белгородской области и, предположительно, обезвредили с помощью внутривенного укола миорелаксанта.

На границе группа предприняла неудачную попытку эксфильтрации, по ту сторону границы они получили огневую помощь от ССО ВСУ. В результате один из представителей ССО ВСУ погиб, а Харитонов был освобожден.

Стоит отметить, что на протяжении семи лет напряженных отношений с Украиной российские спецслужбы регулярно обнаруживают и задерживают на территории страны агентов СБУ. Эти люди передают украинской стороне важную информацию, оказывают помощь в «нанесении ущерба безопасности РФ» и вербуют других. Украина от своих «помощников» обычно открещивается.

* Деятельность организации запрещена в РФ