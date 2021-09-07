В понедельник, 6 сентября, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о масштабных проектах, которые затеяло его ведомство. В то же время действия нового министра свидетельствуют, что он намерен продолжать политику своего предшественника — Арсена Авакова

О своих проектах Монастырский рассказал в интервью агентству «Интефакс-Украина».

«Децентрализация безопасности — среди ключевых месседжей, который я хотел бы донести с приходом на должность. Много проектов в структуре МВД показали свою эффективность, теперь их надо мультиплицировать, чтобы их работу почувствовал человек на улице, человек во дворе», — заявил министр внутренних дел Украины.

А позже детальнее остановился на нескольких из этих проектов. Фантазии в форме утопии. Глава МВД Монастырский мечтает по методу Зеленского © mvs.gov.ua

Между тем, некоторые реплики в интервью, а также действия Монастырского на министерском посту свидетельствуют: он не намерен рушить то, что создавалось после Майдана.

Реформ не стоит ждать

Примечательно, что он переназначил на должность своего советника Антона Геращенко — ближайшего человека к предыдущему главе МВД Арсену Авакову. Кроме того, Монастырский завил, что глава Национальной полиции Игорь Клименко останется в его команде.

«Безусловно, смена министра означает в том числе смену команды. Но наш подход в первую очередь заключается в том, чтобы сохранить и повысить эффективность работы структуры. Поэтому если мы говорим об Игоре Клименко, то он — член моей команды. По сути он вошел в нее и на данном этапе будет в ней оставаться», — отметил Монастырский.

Кроме того, он заявил, что по сути является приверженцем того, чтобы МВД сохраняло контроль над Национальной гвардией, Государственной пограничной службой.

«Я не сторонник радикальных разделений — Нацгвардии, погранвойск, — это неправильный подход в принципе, учитывая то, что система, которая сложилась, работает. Здесь важно дать верное направление работы этой системы, расставить акценты, выделить приоритетные проекты, чтобы она могла дальше работать, но с новым видением», — указал Монастырский.

Высказался Монастырский и за сохранение контроля над Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Государственной миграционной службой.

Примечательно, что, если верить Монастырскому, сам президент Украины Владимир Зеленский косвенно поддерживает главу МВД в этих устремлениях.

«Один из проектов, на котором президент сделал акцент в общении со мной, — это строительство государственной границы. И этот процесс должен быть конечным, а не растянуться на 30 лет строительства, по прошествии которых мы ничего не получим. Построить государственную границу можно только при четкой коммуникации и координации», — указал Монастырский. «Лапти сплетут»: Ищенко рассказал, как Зеленский может обыграть Кличко и Авакова © РИА Новости, Нина Зотина

А ведь раньше глава фракции «Слуги народа» в парламенте Давид Арахамия анонсировал отделение от МВД Нацгвардии и Госпогранслужбы Украины, а также ряда остальных структур. Таким образом, МВД Украины продолжит оставаться прежней структурой — административным монстром, колоссом. Но колоссом неэффективным в том, что касается борьбы с преступностью.

Большое, но бестолковое

На заре независимости Украины бюджет Минобороны всегда превышал бюджет МВД. Но в последнем «кучмовском» бюджете на МВД выделили уже больше средств, чем на Минобороны. Пришедший в результате «оранжевой революции» к власти президент Виктор Ющенко, несмотря на борьбу «за демократию» и прозападную риторику, а также критику «авторитаризма Кучмы» и его окружения, не стал пересматривать такой подход.

Более того, при Ющенко и его соратниках по революции бюджет правоохранительного ведомства не урезали, а, напротив, раздували. Тогда же — после «оранжевой революции» — предприняли попытку реформировать ведомство, которое возглавил один из лидеров протестов — социалист Юрий Луценко.

Луценко до этого не имел отношения к МВД (если не считать его допросы после акций «Украина без Кучмы»). Результатом его действий стало не повышение уровня профессионализма правоохранителей, а больший карнавализм в действиях первых лиц МВД. Так, именно при Луценко получила широкое применение практика публичных приглашений на допрос свидетелей и подозреваемых в знаковых делах. А ещё Луценко сделал нормой практику награждения оружием. Первым именной пистолет получил сам он — спустя два месяца назначения на пост министра.

При этом само министерство особыми успехами похвастать не могло. Так, дополнительное расследование резонансной гибели экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко, которую и сам Луценко не считал самоубийством, в итоге и не провели. Украинские карманники обокрали главу офиса ООН © dan-news.info

Луценко руководил МВД до 2010 года с перерывом на один год. А после — уже при Викторе Януковиче — самого Луценко посадили: за злоупотребления на должности министра.

Само ведомство тем временем жило своей жизнью. Бюджеты МВД росли, а вот профессионализм отдельных его сотрудников не радовал. МВД эпохи президентства Виктора Януковича отметилось рядом резонансных скандалов, связанных с преступлениями милиционеров. Самым громким стало дело о групповом изнасиловании во Врадиевке летом 2013 года.

Майдан 2013-2014 года показал, что МВД сложно назвать эффективной структурой. Впрочем, без политической воли руководства страны руки у правоохранителей оказались связаны.

Новые власти решили реформировать министерство. При президенте Петре Порошенко на Украине высадился внушительный грузинский десант. Среди прочего «повезло» и Министерству внутренних дел. Ответственными за реформу назначили Эку Згуладзе и Хатию Деканоидзе. Первая в декабре 2014 года стала первым заместителем министра внутренних дел, вторая — созданной в 2015 году Национальной полиции Украины.

Обе — и Згуладзе, и Деканоидзе — ушли в отставку в 2016 году. К тому времени их любимое детище — заменившая милицию Нацполиция уже успела разочаровать украинцев. Если на первых порах с новыми полицейскими на новых японских Toyota Prius охотно фотографировались, то позже их стали презирать и подчас бояться.

Непрофессионализм полицейских, набранных по принципу «лишь бы не старые кадры», помноженный на возросшую кратно после Майдана нагрузку на правоохранителей, дал свои плоды. Многие из новеньких Toyota Prius оказались разбиты (фотографии кладбища искорёженных машин в своё время взбудоражили украинский сегмент соцсетей). Глава МВД Украины отказался отвечать на вопрос о том, чем у него будет заниматься русофоб Геращенко © пресс-служба партии "Народный фронт"

Осталась неизменной лишь коррупция в МВД. В 2017 году НАБУ даже задержало сына министра Арсена Авакова — Александра — по делу о закупке рюкзаков для нужд МВД. Но, после того как его разозлённый отец примчался в Администрацию президента на разговор с Порошенко, дело спустили на тормозах.

К тому времени Аваков был уже вторым человеком в государстве. Причина — мощь, которую такая часть МВД, как Нацгвардия, приобрела благодаря войне в Донбассе. Так, Авакову удалось продавить преобразование батальона «Азов» в спецполк Нацгвардии, что позволило «азовцам» иметь на вооружении и бронетехнику. «Азов» считали карманным полком Авакова. А ещё он контролировал часть радикалов.

В конце концов, в 2021 году при активном посредничестве США Аваков покинул свой пост. Ну а новый министр, несмотря на все заявления «слуг народа», не желает расставаться с контролем над гвардейцами, пограничниками, спасателями и сотрудниками миграционной службы. Более того, он задумал создать что-то, напоминающее институт шерифов в США.

МВД Украины продолжает оставаться колоссом. Но колоссом с ограниченной эффективностью.