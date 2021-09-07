По всей Украине в разные времена были спрятаны всевозможные клады, которые до сих пор не дают покоя охотникам за сокровищами. О примерном местонахождении золота и слитков читайте в подборке от издания Украина.ру

Золото Павла Полуботка

Историки утверждают, что наказной (назначенный временно исполняющим обязанности) гетман и черниговский полковник Павел Полуботок был одним из самых богатых людей Украины: он располагал большой коллекцией икон, драгоценностей, оружия и большими запасами золота.

После ссоры с гетманом Иваном Мазепой Полуботок начал поддерживать политику российского царя Петра I. Однако после смерти гетмана Скоропадского встал на защиту независимости Украины, что повлекло за собой гнев Петра и арест Полуботка с конфискацией имущества последнего.

Незадолго до своего ареста Полуботок передал на хранение около 200 тысяч золотых монет Банку Англии. Позже стало известно, что частично свое золото гетман спрятал в Сумской и Черниговской областях, а именно — в городах Глухов и Любеч.

Варяжские сокровища лавры

Украинский Дракула, призрак грешницы, затерянные сокровища: легенды таинственного Чернигова © focus.ua

Когда во времена Киевской Руси солидный отряд разбойников-варягов грабил торговые суда в этих краях, то все награбленное золото и прочие ценности свозились в одну из пещер. Позднее монахи отыскали сокровища и, разделив несметные богатства на четыре части, спрятали их в разных местах. Российский царь Петр I с помощью пыток сумел узнать местонахождение лишь одного клада от одного монаха; остальные унесли тайну с собой в могилу.

В начале 20 века, когда проводились ремонтные работы в лавре, удалось случайно обнаружить нишу с монетами и золотой утварью. А после киевского землетрясения в 1975 году по внутренней стене ограждения пошла трещина. На дне разлома обнаружили два больших кованых сундука. Это были те самые варяжские клады, спрятанные монахами от глаз алчных властителей.

Поговаривают, что последний, четвертый клад, до сих пор находится в недрах лаврских пещер.

Золото древних скифов

Земледельцы и воинствующие кочевники скифы оставили после себя большое количество курганов, где были погребены представители знати, а вместе с ними — множество золотых украшений, личных вещей и даже лошадей, слуг и жен, предварительно всех убив. На это скифов сподвигла вера в загробную жизнь, и они стремились снабдить покойников всем необходимым, что бы могло пригодиться для достойной жизни на том свете.

На протяжении веков всегда хватало охотников за сокровищами, поэтому вполне закономерно, что на сегодняшний день большинство курганов основательно разграблены. Однако археологам удается отыскать уцелевшие ценности, которые впоследствии занимают места в музеях. Это украшения, на которых изображены звери, кубки, гребни и другие предметы из золота.

Крупнейшей находкой стала знаменитая пектораль — нагрудное украшение весом более килограмма, которое удалось обнаружить во время раскопок кургана Толстая Могила в Днепропетровской области. Тонкая работа, с которой выполнена пектораль, вызвала немалый интерес во всем мире. Так интерес к скифскому направлению в археологии как к одному из наиболее перспективных загорелся с новой силой.

Сокровища Нестора Махно

Революционный деятель и впоследствии рассорившийся с большевиками Нестор Иванович Махно окружил свою жизнь пеленой тайн, предоставив пищу для всевозможных домыслов. Один из них — невероятное богатство самого батьки, которое позволяло содержать свое войско в полной боевой готовности и не испытывать проблем с продовольствием.

Выражаясь современным языком, активы махновцев были в виде золотых царских червонцев, которые попадали к ним в результате грабежей богатых помещиков и городских банков.

Но все рано или поздно заканчивается, и вольная жизнь махновцев тоже закончилась. Остаток жизни Нестор Махно провел во Франции, в предместье Парижа, перебиваясь скромными суммами от Союза анархистов. Все денежные активы были сложены в ведра и спрятаны в разных уголках Украины — начиная от лесов Гуляйполя Запорожской области (где родился и вырос Махно) и заканчивая Старобельском Луганской области, где зарыт большой ящик с золотом.

В село Гавриловка, по сведениям НКВД, наведывались посланцы Махно, чтобы увезти сокровища с собой, но были схвачены. У них были изъяты два ведра с золотом. Местонахождение остального клада на сегодняшний день доподлинно неизвестно.

Золото с парохода «Черный принц»

В разгар Крымской войны, в ноябре 1854 года, на внешнем рейде Балаклавской бухты близ Севастополя затонуло английское судно «Черный принц». Причиной тому был невиданный доселе шторм, срывавший крыши с прибрежных строений и крушивший все на своем пути.

«Черный принц» вез боеприпасы, теплую одежду и медикаменты, но по окончании Крымской войны появились сведения о том, что на корабле были золотые соверены — зарплата для английских солдат. Позже появились более конкретные сведения: 30 бочонков с золотом; а еще позднее даже установили денежный эквивалент — 60 миллионов рублей самым настоящим золотом.

В середине 20-х годов XX века совместными усилиями советских и японских водолазов были проведены продолжительные поисковые работы, однако, кроме отдельных предметов и нескольких золотых монет, никаких признаков бочонков с золотом больше обнаружено не было. По сей день море хранит этот клад в неприкосновенности.

Золотой тоннель Хмельницкого

Решив покончить с зависимостью от Польши, Богдан Хмельницкий пошел войной против шляхты, забирая в результате удачных боевых операций польское золото, которое свозилось в частную резиденцию гетмана в Субботове. Историки ссылаются на письменные подтверждения того, что Хмельницкий из этого золота чеканил монеты с гербом украинского государства и своим именем, однако монеты так и не были найдены.

Некоторые исследователи выдвигают версию о том, что бочонки с золотыми монетами могли быть закопаны в подземном тоннеле, который соединял Субботов и Чигирин, где находился казачий штаб. Но на сегодняшний день тоннель основательно завален, и добраться до предполагаемого местонахождения сокровищ весьма проблематично.

Другие же исследователи говорят, что часть казны могла быть захоронена под субботовским холмом Волчий Шпиль. Но в любом случае предполагаемым местонахождением сокровищ Хмельницкого остается национальный заповедник Чигирин Черкасской области.

Скалы Олексы Довбуша

Предводитель гуцульских опришков и народный мститель Олекса Довбуш снискал славу карпатского Робин Гуда, отбирая у местных феодалов излишки богатств и раздавая их беднякам, из которых вышел сам. Но кое-что из всего попадавшего в руки опришков отправлялось на хранение в тайники, сделанные в скалах, впоследствии названных именем борца с богачами.

Кроме самих Скал Довбуша в Долинском районе Ивано-Франковской области части сокровищ могут быть спрятаны в заброшенных колодцах и под большими камнями.

Клады на Хортице

По сути вся Хортица изобилует всевозможными кладами. До сих пор здесь периодически находят оружие казаков, домашнюю утварь, украшения, курительные трубки, бутылки и прочее. Казаки свозили на Запорожскую Сечь все добро, отбитое у неприятелей — татар и турок. Какая-то часть пополняла войсковую казну, остальное распределялось между казаками.

Чтобы уберечь добычу, ее надежно прятали, а посему практически у каждого казака на Хортице имелся тайник, причем необязательно в земле. К примеру, золотыми монетами до отказа набивались чугунные пушки, которые затем опускали в реку.

После ликвидации Сечи казаков силком переселили на Кубань, но они предполагали, что это временно, и рассчитывали вернуться за своими сокровищами, которые перед выселением надежно спрятали. Существуют различные версии судьбы казны войска Запорожского: по одним данным, она так и покоится в земле Хортицы, по другим — ее успели вывезти.

Урочище Сагайдачного давно является чуть ли не Меккой для охотников за сокровищами. Местные старожилы поговаривают, что здесь где-то под камнями зарыты деньги — золотые и серебряные монеты.

Золотой конь запорожцев

Стоны, призраки и таинственные символы: мистические замки Западной Украины © CC0, Pixabay

Сокровища гетмана Мазепы

В свое время украинский гетман Иван Мазепа считался едва ли не самым богатым на Украине и одним из самых зажиточных в Европе. Основу гетманского богатства составляли золото и драгоценности на сумму порядка миллиона тогдашних рублей, что сегодня сравнимо с миллиардом долларов. Но, как и в случае с Нестором Махно, насладиться своими несметными сокровищами Мазепа не сумел, проведя остаток жизни в нищете.

Сами же сокровища были спрятаны в самых разнообразных местах. Часть зарыта в подземельях резиденции Мазепы, которая находится в Батурине, часть — в селе Гончаровка, в окрестностях замка на крутом берегу реки Сейм рядом с дорогой, ведущей в Конотоп. Еще одна часть гетманского клада сокрыта в Киеве, а именно — в районе подземного перехода, недалеко от гостиницы «Салют». Во время строительства подземки рабочие обнаружили вход, но в силу каких-то причин не стали туда лезть, а просто засыпали.

Еще одно из предполагаемых мест клада — окрестности Бахмача.

Клад Вишневецкого в Лубнах

Возле города Лубны в Полтавской области находится крепость, которая в свое время являлась резиденцией польского князя Иеремии Вишневецкого. Очевидно, магнат планировал основательно осесть в замке, поскольку в его подземельях хранились несметные богатства, которые, правда, пришлось оставить из-за стремительного наступления войска Хмельницкого. Взяв с собой только самое необходимое, Вишневецкий со своим войском спешно оставил крепость, которую вскоре захватили казаки и разрушили ее. Таким образом, золото Вишневецкого оказалось под руинами замка.

К концу XIX века стало известно об обнаружении огромного тоннеля, который привлек внимание многих кладоискателей, но, кроме нескольких серебряных монет, на полу ничего существенного найти не удалось. К тому же продвинуться основательно в глубь не получалось из-за нехватки воздуха. Во избежание возможных жертв тоннель был завален местными властями.

В начале 20-х годов XX века группа археологов обнаружила еще несколько подземных тоннелей с останками польских солдат, которые, видимо, задохнулись, скрываясь от наступающих казаков.

Золото Данилы Апостола

Данило Апостол был последним гетманом, опиравшимся на запорожские традиции и стремившимся сохранить вольный казаческий дух. Он был достаточно богат, кроме того, еще гетман Мазепа подарил ему землю в Больших Сорочинцах (Полтавская область, Миргородский район). Апостол докупил землю, построив имение и Спасо-Преображенский храм, а также целую сеть подземелий и катакомб, в которых спрятал свои несметные богатства.

Он испытывал слабость к массивной посуде из золота и серебра, дорогостоящему оружию, произведениям искусства и прочему.

Гигантский клад скрыт в подземельях, часть входов в которые тщательно скрыты, а некоторые имеют чуть ли не парадные входы. Со временем они обвалились, но поиски клада Данилы Апостола не прекращаются до сих пор.