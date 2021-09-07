Киевлянин и любимец Пугачевой. В Москве умер Борис Краснов

В ночь на 7 сентября в одном из московских хосписов в возрасте 60 лет скончался один из самых известных художников-постановщиков всего постсоветского пространства Борис Краснов. О его «Рождественских встречах Аллы Пугачевой», переезде из родного города и роковом судебном разбирательстве - в материале издания Украина.ру

В начале июня 2021 года СМИ облетела новость: Борис Краснов, ставивший в 1990-х и нулевых шоу для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Ирины Аллегровой и других артистов, госпитализирован, находится в коме. Во вторник, 7 сентября, новостные ленты всколыхнула новая молния: Краснов скончался после продолжительной болезни.

«Сегодня в 1:15, как это ни прискорбно, Борис Краснов скончался от последствий перенесенного инсульта. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщил адвокат сценографа Александр Добровинский.

«Последние дни Борис провел в хосписе. Там он вчера и умер. 80% мозга уже не работало… Все уже понимали, что шансов на выздоровление у Бори мало. Он умер тихо в хосписе, так и не оправившись после инсульта», — рассказала певица Анна Калашникова.

Проблемы со здоровьем начались у Бориса Краснова еще в 2011 году, тогда он перенес инсульт, и российские врачи сомневались в возможности выздоровления звездного сценографа. Однако благодаря поддержке знаменитых клиентов и помощи европейских медиков постановщик начал ходить и говорить.

В 2021 году Краснова разбил новый инсульт, течение которого, по одной из версий, усугубил коронавирус, ранее перенесенный шоуменом. И в этот раз, несмотря на материальную поддержку звездных клиентов, в числе которых, по данным СМИ, была и Алла Пугачева, помочь сценографу уже не удалось.

Многие друзья и знакомые Бориса Краснова уверены, что его здоровье подкосило судебное разбирательство: в августе 2011 года постановщик был задержан по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы. Позже по решению суда его выпустили под залог в пять миллионов рублей, а через месяц сценографа госпитализировали с инсультом.

В 2014 году уголовное дело в отношении Краснова прекратили из-за отсутствия состава преступления.

Борис Краснов (при рождении — Ройтер) — российский художник-сценограф, дизайнер, продюсер, почетный член Российской академии художеств, обладатель огромного количества всевозможных премий.

Судьба постановщика неразрывно связана с Украиной: родился он в Киеве, где его отец Аркадий Александрович работал начальником отдела капитального строительства предприятия «Электронмаш», а мать Ната Борисовна — главным художником-модельером на трикотажной фабрике «Киянка».

В годы войны родители были в эвакуации в Казахстане и Перми, а дед погиб в Бабьем Яру.

После окончания школы будущий постановщик поступил на театрально-декорационное отделение живописного факультета Киевского государственного художественного института, где его учил Народный художник УССР, лауреат Государственный премии СССР Даниил Лидер.

Почти сразу после института, в 1980 году, тогда еще Ройтер взял псевдоним Краснов, а позже сменил фамилию и в паспорте. Почему он это сделал, в 2008 году постановщик рассказал в интервью «Эхо Москвы».

«Ирина Александровна Молостова, прекрасный киевский режиссер оперы, она сказала мне однажды, ну в принципе правильную фразу. При всей моей любви к родному городу (Киеву. — Ред.), что этот город ни одному творческому человеку не принес счастья. По большому счету. И так как абсолютно меня не ставили в афишу, фамилия у меня была Ройтер. В переводе с немецкого — красный. Краснов.

Я помню, как сейчас. Заместитель министра по фамилии Требушной, он при мне набрал в запорожский театр. Такому режиссеру Головотюку. И сказал: товарищ Головатюк, а у меня для тебя хороший парень молодой, перспективный, Краснов фамилия, пиши. Краснов. Он три раза повторил. И это был спектакль «Так победим» Шатрова. Я получил госпремию Украины. То есть они настолько были рады, что я принял условия игры в один момент. Поэтому я решил, лучше так, чем упираться», — рассказал Краснов.

В итоге, переехав в Москву, Краснов стал одним из самых известных сценографов всего постсоветского пространства. За свою карьеру он успел оформить более 3,5 тысячи проектов: концерты, телепрограммы, фестивали. Постановщик сотрудничал с Людмилой Гурченко, Валерием Леонтьевым, Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Лаймой Вайкуле, Ларисой Долиной, Александром Розенбаумом и многими другими. В числе самых известных его работ — «Рождественские встречи Аллы Пугачевой».