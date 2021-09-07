Следующий понедельник, 13 сентября, украинцы могут встретить в жёлтой зоне карантина. В правительстве же хотят если не избежать, то отсрочить введение локдауна

О грядущем переходе в жёлтую зону карантина сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

«Минздрав подал соответствующее представление Кабмину. На этой неделе будет комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. Скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет в жёлтый уровень эпидемической опасности», — заявил Ляшко 5 сентября. Власти Украины готовятся ввести новые карантинные ограничения © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На следующий день, 6 сентября, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин подтвердил информацию о скором переходе страны в жёлтую зону карантина.

«В ближайшее время Украина выйдет из зелёной зоны. Мы будем вынуждены ввести жёлтую зону, где, например, будут более жёсткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов», — заявил Кузин в эфире «1+1».

Он также отметил, что Украине вряд ли удастся избежать локдауна.

«По моему мнению, нет. Но если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то, по моему мнению, он будет не ранее ноября», — указал Кузин.

Он ещё раз обратил внимание украинцев на необходимость вакцинации. Привитым согражданам Кузин пообещал, что их не будут касаться некоторые ограничения карантина жёлтого уровня. Это весьма приятный «бонус», учитывая, что ограничений в жёлтой зоне немало.

Что ждёт украинцев и иностранцев на Украине

В жёлтой зоне карантина украинцам запрещено находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, а в общественных зданиях и сооружениях, а также в общественном транспорте — без правильно надетых масок.

Любителям собраться большой компанией в пабе или ресторане придётся с этим распрощаться. Так, в заведениях общепита будет запрещено размещение более четырёх человек за одним столом (без учёта детей до 18 лет). Столики тоже близко не придвинешь: в жёлтой зоне запрещено размещение посетителей на расстоянии менее чем 1,5 метра за соседними столиками.

Впрочем, сидеть в таких условиях можно допоздна — ограничения на время работы заведений отсутствуют.

Кроме того, запрещается проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади здания или территории. Повезёт любителям пустых кинозалов. Согласно требованиям жёлтой зоны наполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не должна превышать 50%. Почти 2,2 тысячи украинцев слегли от коронавируса за сутки © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Хорошие времена настанут и для любителей спокойных занятий спортом: в жёлтой зоне наполненность спортзалов и фитнес-центров не должна превышать одного человека на десять квадратных метров, бассейнов — не больше чем четыре человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или шесть человек для групп.

Украинских школьников может ожидать «дистанционка». Но это в том случае, если в их школах не вакцинировано как минимум 80% персонала или на самоизоляции не находится половина всех учеников.

Плохие новости и для любителей школьной самодеятельности. В жёлтой зоне проведение массовых мероприятий — праздников, спектаклей и концертов — с участием более одной группы или класса и при зрителях запрещено.

Ограничения коснутся и иностранцев и лиц без гражданства. При путешествии на Украину им придётся обзавестись страховкой на случай заболевания COVID-19 или помещения в обсервацию.

Кроме того, для пересечения госграницы им понадобятся отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до этого, или отрицательный результат экспресс теста. Альтернативой тестам является сертификат о полном курсе вакцинации. Но только теми вакцинами, которые одобрила ВОЗ.

А вот пересечь КПВВ в Донбассе или на границе с Крымом иностранцы и лица без гражданства даже при наличии отрицательного теста и прививки не смогут. Исключение составляют лишь те, кто работает в представительствах международных миссий и организаций, у которых есть представительства на Украине. Иными словами, сотрудникам СММ ОБСЕ можно не беспокоиться. Выбитые зубы, драки и скандалы: Американские пассажиры звереют из-за COVID-19, стюардессы берут уроки самообороны © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Жёлтая зона вводит ещё ряд ограничений для граждан, бизнеса и иностранцев. Однако некоторые из упомянутых ограничений будут сняты для вакцинированных украинцев.

Польза вакцины

Говоря о привитых согражданах, Кузин отметил — им жёлтая зона сулит меньше ограничений, чем тем, кто не вакцинировался.

«Мы сейчас пересматриваем карантинные требования и карантинные нормы. К бизнесу и к людям будут применятся менее жёсткие нормы, которые касаются карантина. Бизнес сможет работать, не будет регулироваться количество людей на один квадратный метр, если мы будем говорить о функционировании спортивных залов», — отметил главный санитарный врач.

Кузин подчеркнул, что новые нормы, которые сейчас разрабатывает Минздрав, будут действовать как по отношению к обслуживающему персоналу, так и по отношению к клиентам.

А вот детей заставлять прививаться не будут.

«Дети могут получить вакцину только на двух основаниях. По социально-гуманитарным вопросам — если ребёнок, например, выезжает, за границу или воссоединяется с семьёй, ему необходимо получить вакцинацию потому, что так требует государство, куда ребёнок выезжает. Или другая опция — если это тяжелобольной ребёнок или имеющий сопутствующие соматические заболевания, и родители или врач считают, что его вакцинация показана», — отметил Кузин. Всемирный банк готов дать Украине $150 млн на борьбу с COVID-19 © РИА Новости, Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

В остальных случаях вакцинировать детей не будут, подчеркнул Кузин. И это несмотря на то что дети тоже являются переносчиками COVID-19.

Что же касается количества вакцинированных украинцев — 5,5 млн, — то его Кузин назвал большим. Более того, по словам главного санврача, за последние месяцы количество вакцинированных увеличилось в разы. Так, по сравнению с июнем темпы вакцинации на Украине выросли в 2,5 раза. В то же время Кузин признал, что ещё многое предстоит сделать с равным доступом к различным вакцинам. В том числе и для сельского населения.

Но, несмотря на существующие проблемы, власти Украины к Новому году намерены привить до 50% населения. Получится ли у них это — большой вопрос. Ну а пока украинцам стоит готовиться к новым ограничениям. И беречь себя. Новая волна пандемии не за горами.