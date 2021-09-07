Глава МВД Украины Денис Монастырский дал большое интервью изданию «Интерфакс-Украина», где обнародовал свои планы и приоритеты на будущее. Новшества вновь испеченного министра поражают шириной охвата и полным знанием реального положения дел на местах

Нежелание разделения МВД и «децентрализация» полиции

Среди основных посылов, названных министром, была «децентрализация безопасности». Поскольку полиция страдает от большого негатива, это необходимо исправить, сделав так, чтобы люди начали чувствовать защиту правоохранителей не только на центральных улицах в больших городах, но и в каждом дворе небольших населенных пунктов.

В связи с этим чиновник намерен призвать подчиненных усилить работу «в полях». На словах звучит красиво — сейчас в безопасности не чувствуют себя граждане Украины, где бы они ни находились. Весь вопрос в формах и методах реализации. Похоже, что в украинских реалиях дело идет к банальному перекладыванию ответственности за функционирование правоохранительной системы на места, и вряд ли из этого получится что-то хорошее. Например, после того как власть отдала школы и больницы местным властям, во многих объединенных громадах наблюдалась их деградация из-за нехватки денежных средств.

Министр против дробления системы МВД на различные составные части, что уже анонсировал руководитель парламентской фракции «Слуги» Давид Арахамия. Жизнь замечательных людишек. Арахамия как лицо украинской независимости

«Я не сторонник радикальных разделений — Нацгвардии, Погранвойск, — это неправильный подход в принципе, учитывая то, что система, которая сложилась, работает. Если мы говорим о целостном характере, о способности обеспечить безопасность, то структура МВД должна состоять именно из этих частей: Национальная полиция, пограничники, Нацгвардия, ГСЧС и миграционная служба… Пять структур МВД — это тот кулак, который может обеспечить безопасность государства», — рассуждал он.

Здесь очевидно желание Монастырского иметь значительное влияние и контроль над финансовыми потоками указанных им структур. Но, как следует из посыла интервью, за деление выступают западные «партнеры». И, как показывает практика, если существует некий принципиальный вопрос, у них в их арсенале предостаточно способов давления на руководство страны, чтобы добиться желаемого.

Далее чиновник назвал приоритетные проекты МВД: строительство государственной границы, «полицейский офицер громады», Сustody Records, создание европейского хаба по пожаротушению и добровольных пожарных дружин, «безопасная школа» и цифровизация.

Одна из составных частей продолжения реформ, начатых в 2019-2020 гг., — «полицейский офицер громады». Суть его сводилась к замене участковых на «офицеров громады», которые должны работать в конкретной территориальной общине (ОТГ), став неким подобием американского шерифа.

Такой «коп» призван отчитываться перед местными жителями и ориентироваться на их нужды, а весь документооборот обещали перевести в электронный вид, снабдив правоохранителей планшетами. Представители ОТГ должны предоставить ему помещение, обеспечить жильем, дать топливо для авто, помочь с оплатой коммунальных услуг для его офиса.

До сей поры это внедрялось в качестве эксперимента. Данная идея отнюдь не нова. В 2004 году при министре Николае Белоконе на Украине уже пытались внедрить шерифов. Им тоже покупали авто, выдавали дробовики, приобретали «домики шерифа», одевали в смешную коричневую форму, но их работа ничем не отличалась от участковых.

В 2019-2020 гг. конкурсный отбор проводился только в те громады, которые были в состоянии их обеспечить необходимым. Сейчас, видимо, такое поставят на поток, фактически попытавшись переложить часть финансирования с полиции на местные бюджеты, ведь цель Монастырского — удвоить количество офицеров громады в 2022 году. Неясно, что будут делать громады с низким финансовым обеспечением, — до них полиция не доберется?

При этом нагрузка на украинских «шерифов» будет серьезная. Ряд ОТГ насчитывают по 10-12 населенных пунктов и более. Они должны выполнять функции разрешителя по вопросам хранения охотничьего, газового оружия и ювенального инспектора, реагировать на вызовы и обращения, а с 1 июля 2020 года — еще и готовить материалы для рассмотрения дел судами в рамках досудебной подготовки материалов по совершенным уголовным проступкам. Так что приоритеты громад для них — просто фантазия, реальность же сводится к количеству протоколов, раскрытий, заявлений и обращений.

Техническое переоснащение и цифровизация

Частью этого данного проекта является Сustody Records — постоянная электронная фиксация всех действий относительно задержанных с момента фактического задержания гражданина до момента его выхода из полицейского участка. Данная формулировка тоже звучит гладко на бумаге, но упирается в низкую финансовую и техническую обеспеченность Украины. Во многих селах нет нормального покрытия интернета, поэтому где там уж до пресловутой диджитализации.

Также, по словам Монастырского, он намерен создать «европейский хаб по пожаротушению» и применять опыт добровольных пожарных дружин.

«В Украине есть 4 пожарных самолета, их не хватает для тушения пожаров. Последние годы показали, что лесные пожары происходят все чаще. В течение этого и следующего года мы хотим удвоить количество самолётов АН-32П — таким образом, получим базу для пожаротушения и сможем более эффективно отсекать огонь от населенных пунктов, стратегических объектов, быстрее локализировать пожары. Хотим создать систему космического мониторинга пожарной обстановки, чтобы со снимков видеть, где зарождается пожар, и сокращать время реагирования в часы», — подчеркнул чиновник.

В вопросе дружин он даже ссылался на удачный советский опыт, «когда добровольные команды играли ключевую роль в тушении пожаров в небольших городах, поселках и селах». Только вот в то время даже отдаленные села были обеспечены необходимой инфраструктурой, чего в декоммунизированной майданной Украине и близко не наблюдается.

Увеличение патрульной полиции и службы охраны возле школ, появление специалиста по безопасности в школах, по словам главы ведомства, будет сделано в рамках проекта «безопасная школа».



Ну и, конечно, не обошлось без всеобъемлющей цифровизации, которую берут на вооружение все украинские правительственные чины.

«Мой подход заключается в том, чтобы максимально дистанцировать гражданина и чиновника как при предоставлении госуслуг, так и при фиксации административных правонарушений. Поэтому будем развивать автоматическую систему фиксации нарушений ПДД, выводить услуги сервисных центров МВД в онлайн. Думаю, что на протяжении 3-6 месяцев уже сможем показать в этом конкретный результат», — констатировал Монастырский.

Конечно, по пути уменьшения бумажного документооборота, снижения контакта между чиновниками и гражданами идет весь мир. Впрочем, пока «государство в смартфоне», упоминаемое Зеленским и его командой, зачастую является набором благих пожеланий. И уж тем более такое маловероятно в условиях тотальных долгов и бюджетного дефицита Украины. Денис Монастырский. Кто он © Facebook Дениса Монастырского

Закон об обращении оружия и декларация приверженности закону

Монастырский является сторонником принятия закона, который позволит урегулировать оборот оружия в Украине. По его словам, осенью МВД выступит в поддержку соответствующего проекта, который собирается рассматривать Рада во втором чтении.

«У нас отсутствует закон об обороте оружия, один из тех базисных нормативных актов, который должен урегулировать процесс выдачи, регистрации, оборота оружия в стране. Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим», — отметил министр.

При этом, по различным данным, в Украине в настоящее время незаконного незарегистрированного оружия находится от 2,5 до 5 миллионов стволов. Точной цифры никто не знает.

По стране день ото дня множится количество инцидентов с бывшими атошниками и различными «патриотами», применяющими оружие, из-за чего в первую очередь страдают простые граждане. В условиях социально-политической нестабильности, перманентного конфликта в обществе и массовой неудовлетворенности украинцами своей жизнью очень сомнительно, что легализация оружия в какой-либо форме — хорошая идея. Да и осуществить ее обычными законодательными мерами не представляется возможным — люди вынуждены защищаться от беспредела бандитствующих патриотов и патриотически настроенных бандитов.

В ходе интервью была затронута тема митингов и обеспечения безопасности как их участников, так и журналистов. Чиновник утверждал, что правоохранители сделают все для реализации права на мирный протест и будут пресекать любое насилие.

«Мы четко разделяем мирный протест и переход границ, определенных законом. Никаких индульгенций никакому общественному или политическому движению быть не может. Если будет происходить насилие, полиция будет реагировать незамедлительно. И реагировать не только в плане пресечения незаконного действия, но и в дальнейшем привлечении к ответственности. В тех случаях, когда пострадали журналисты, правоохранители, вы очень быстро увидите реакцию в виде конкретных решений органов правопорядка — обвинительных актов и решений суда», — заявил Монастырский.

Очень громкие слова, но пока сомнительно, что они претворятся в жизнь. В Украине есть целые касты националистов-майдановцев, которые стоят над законом. Конечно, в некоторых случаях полиция действительно пресекает их выходки. Касается это тех, кто перестал иметь политическое покровительство, — так произошло с аваковским «Нацкорпусом», чьи двое представителей получили арест на 60 суток за сопротивление правоохранителям. Но данный прецедент скорее исключение из правил, ведь фундаментально в стране ничего не меняется.

При этом необходимо иметь в виду целую гирлянду нераскрытых резонансных убийств — от писателя Олеся Бузины до бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Кроме того, Монастырский гарантировал справедливое расследование любого правонарушения и отсутствие особого отношения к высшим должностным лицам. Опять же, в приверженности подобным принципам расписывался не один министр, однако воз и ныне там…

Высказался он и по вопросу судебной реформы, отметив, что не стоит всех судей считать коррупционерами.

«Слово «реформа» настолько часто употребляется за 30 лет независимости, что уже стало немного оскорбительным. Я против того, чтобы всех судей, полицейских или прокуроров «под одну гребенку грести». Надо давать правовую, в том числе уголовно-правовую, оценку действиям тех или иных судей, прокуроров и полицейских. Нарушил закон, открыл дело на заказ, закрыл дело за взятку — отвечай», — сказал глава МВД.

Оправдание санкций СНБО

Последним блоком шли вопросы о санкциях СНБО. Монастырский их поддерживает, отстаивая позицию, что другого выхода у власти нет.

«Мы понимали и понимаем, что цели и результаты, которые достигнуты благодаря решениям СНБО, не могли быть решены другими путями в столь краткий срок. Давайте возьмем конкретный пример из моей сферы. Для эффективной борьбы с присутствием в стране «воров в законе» и криминальных авторитетов только лишь Уголовного кодекса недостаточно. Решение СНБО дает нам основание выдворять таких людей с территории Украины, не впускать их в нашу страну», — считает чиновник. «План трансформации Украины» от Зеленского. Пустая «маниловщина» или циничный расчёт?

Аргументация, откровенно говоря, нелогичная. Пробелы в законодательстве стоит устранять, тем более что у монобольшинства есть уже опробованная опция «турборежима». Однако невозможно позиционировать себя законником и в то же время оправдывать откровенно не укладывающиеся в рамки Конституции постановления СНБО и указы главы государства.

В целом Монастырский заявил много грандиозных по своему масштабу инициатив, но часть из них противоречивы. А другая часть попахивает лишь громким пиаром, призванным создать иллюзию «реформатора» и убедить граждан в хорошей квалификации главы МВД. В этом смысле новый глава МВД действует ровно в том же ключе, что и президент страны Владимир Зеленский, заявивший во время недавней командировки в США о реформе и преобразованиях в Украине в виде "плана трансформации" на 277 миллиардов долларов, которые неоткуда взять.