В украинском райцентре Умань правоохранителями предприняты усиленные меры безопасности: тысячи съехавшихся со всего мира брацлавских хасидов традиционно отмечают здесь еврейский Новый год, 5782-й по счёту. На этот раз празднование выпало на 6-8 сентября

Меры безопасности полиция предпринимает не только в Умани, но и в Киеве — так, в международном аэропорту «Борисполь» гостей встречают взрывотехники, действует специальный Ситуационный центр. Такие меры в период паломничества хасидов предпринимаются регулярно — и не без оснований, поскольку инциденты случаются регулярно.

Так, в июне этого года в селе Торговица Кировоградской области было совершено нападение на семью хасидов, которые находились с детьми на детской площадке. Нападавший стал приставать к жене хасида, затем стал душить и избивать её мужа и сломал ему нос. Хасид попытался скрыться на автомобиле, но злоумышленник со своим приятелем стали преследовать его на другом авто. Пострадавший в конечном итоге обратился в больницу в Умани и сообщил о нападении в полицию. Как позднее сообщили в Объединённой еврейской общине Украины, нападавший и его подельник (водитель автомобиля, на котором велось преследование) были задержаны. Новый 5782-й. Кто такие хасиды и почему они так стремятся на Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В связи с этим можно вспомнить о непростой и даже трагической истории взаимоотношений евреев и украинцев. В конце концов, почему брацлавские хасиды каждый год съезжаются на Украину, в Умань? По той причине, что именно здесь находится могила основателя этого течения в иудаизме раввина Нахмана. И находится она здесь не по воле слепого случая. Рабби Нахман жил в других городках и местечках Украины, но, почувствовав приближение смерти, переехал в Умань и завещал похоронить себя на кладбище, где захоронены жертвы произошедшей ещё до его рождения Уманской резни.

Эта резня произошла в ходе восстания крестьян и казаков, получившего название «Колиивщина». Тогда гайдамаки уничтожили около 20 тысяч евреев и поляков. Как отмечал историк Николай Костомаров, «…самое ужасное остервенение показывал народ к иудеям».

«Они осуждены были на конечное истребление, и всякая жалость к ним считалась изменою, — продолжает историк. — Свитки Закона были извлекаемы из синагог, казаки плясали на них и пили водку, потом клали на них иудеев и резали без милосердия; тысячи иудейских младенцев были бросаемы в колодцы и засыпаемы землею…»

Выжившие оставили описания этого ада. Но следует помнить, что восстания не происходят без причины. Изучавший источники профессор Владимир Антонович писал, что «современники-мемуаристы, принадлежавшие к потерпевшей стороне, оставили нам лишь яркие картины пожаров, убийств и грабежа, сопровождавших катастрофу; но о поводах, вызвавших эти печальные явления, о причинах, которые довели постепенно народ мирный, земледельческий, стремившийся к прочной, оседлой и хотя сколько-нибудь обеспеченной и спокойной жизни, они или вовсе не упоминают, или же говорят в самых общих выражениях…» Уманская резня. «Пик освободительной борьбы украинского народа» или этническая чистка © znaj.ua

Причиной же кровавого восстания 1768 года многие исследователи считают притеснения, испытываемые местными крестьянами не только от польской шляхты, но и от иудеев, которые брали в аренду имения польских панов, что, конечно же, не оправдывает чинимых повстанцами зверств.

Как бы то ни было, воспетых Тарасом Шевченко гайдамаков Украина чтит, в Умани в 2016 году был установлен памятник вожакам восстания Гонте и Железняку. Его открытие приурочили ко второй годовщине киевского Майдана (2014), на торжественной церемонии присутствовали националисты из «Свободы» и «Правого сектора» (запрещённая организация на территории РФ).

Своё возмущение по поводу установки памятника «головорезам» выразили еврейские организации. При этом глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин в комментарии ФАН тогда напомнил, что было сообщение о передаче новогодними паломниками-хасидами средств в фонд АТО (так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе. — Ред.). Между тем, по его словам, «…в АТО активно участвовало несколько батальонов, которые уже тогда чтили память героев, которых сейчас в Умани почтили памятником…». Два поляка, два еврея и украинцы Штейнгель и Шольп. Кого Киевщина избрала в Государственную Думу России © Public domain

Споря об уманском памятнике Гонте и Железняку, вспоминали и о Богдане Хмельницком, о «хмельнитчине», в которой погибли, по некоторым оценкам, около ста тысяч евреев. Для Украины Хмельницкий несомненный герой, но в еврейской исторической традиции — герой с отрицательным знаком. Эти действительно непримиримые противоречия в оценке исторических лиц и событий сохраняются на протяжении десятилетий и веков.

Мы уже не будем говорить здесь подробно о трагических событиях ХХ столетия, о петлюровских погромах, о Второй мировой войне, о расстрелах в Бабьем Яру и о роли организаций украинских националистов в уничтожении еврейского населения.

В то же время не стоит всё представлять исключительно в черном цвете. Общеизвестно, что Украина является родиной для многих выдающихся деятелей еврейской национальности — в области культуры, науки, экономики, политики. Шолом-Алейхем, Исаак Бабель, Исаак Дунаевский, Голда Меир — имена можно перечислять долго. Использовали, а затем пустили в расход. За что в Бабьем яру расстреляли украинских националистов © AP,

Отметим, что практиковавшееся в советский период воспитание в духе интернационализма сыграло свою роль, бытовой антисемитизм в Украине — до сих пор редкость. Кажется, украинской власти следовало бы предпринять все усилия для того, чтобы окончательно перевернуть трагические страницы истории ради установления прочного межнационального мира, взаимоуважения и сотрудничества. Но иной раз кажется, что усилия предпринимаются прямо в противоположном направлении.

Недавно не где-нибудь, а в издательстве Верховной Рады Украины выпустили книгу, которая восхваляет убийцу евреев и нацистского коллаборанта. Как отметил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook, «хвалебное издание посвящено нацистскому военному преступнику, коменданту вспомогательной полиции, атаману-погромщику Бульбе-Боровцу». Весь тираж книги уже закупили для украинских библиотек.

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