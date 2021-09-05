День предпринимателя был введён указом президента Украины Леонидом Кучмой 5 октября 1998 года – «учитывая роль предпринимательства в осуществлении экономических реформ, решении социально-экономических проблем Украины». с тех пор он отмечается в первое воскресенье сентября, на этот раз тоже 5 сентября

На территории современной Украины официально зарегистрировано более 1,5 миллиона предпринимателей, которые не только пытаются обеспечить страну товарами и услугами, но и хотят предоставить рабочие места. Ключевые слова — пытаются и хотят, потому что на их пути встречается огромное количество препятствий.

Статистика Всемирного банка, впрочем, демонстрирует завидный оптимизм: на Украине с каждым годом начать собственное дело становится всё проще. В мировом рейтинге лёгкости ведения бизнеса из 190 стран (отчет «Doing Business 2020») Украина находится на 64 месте. В 2019 страна находилась на 71 позиции, а в 2018 — на 76. Украине удалось обогнать Пакистан (108 позиция), Уганду (116) и Индонезию (74). Правда, Беларусь (49), Молдова (48) и тем более Россия (28) по-прежнему занимают куда более высокие позиции.

Рейтинг учитывает такие факторы как лёгкость выхода на рынок нового предприятия, возможность получения разрешение на строительство, доступ к электричеству, сложность процедуры регистрации собственности, доступность кредитования, защита миноритарных инвесторов, количество необходимых налогов к уплате, налаженность трансграничной торговли, обеспечение исполнения контрактов, разрешение процедуры неплатежеспособности, гибкость в регулировании занятости сотрудников, доступность взаимодействия с правительством.

Данные факторы важны: они определяют, насколько быстро предпринимателю в стране удастся выйти на рынок и насколько комфортно он будет себя чувствовать с бюрократической и юридической стороны.

При этом рейтинг не учитывает разрыв между провинциями и столицей и не выделяет конкретные отрасли. Условно, IT-стартапы и фермерское хозяйство стоят на одном уровне.

Тем не менее, проблем, которые сегодня не дают ответственным и активным гражданам Украины успешно осуществлять предпринимательскую деятельность, много.

Одна из главных — отток трудоспособного населения в Польшу и другие европейские страны. Голубой мечтой приехавшего на заработки украинца часто становится выучить язык и претендовать на более оплачиваемую работу в Европе. Успешными среди заробитчан считаются те, кому удалось освоить немецкий и уехать работать в Германию: там больше платят. Студенты, наиболее активная часть населения, также стремятся уехать учиться за границу (чаще всего — в Польшу). Они не видят будущего для себя в своей стране, наблюдают пример родителей, которым удалось улучшить финансовое состояние благодаря переезду в другую страну или же их мотивирует пример успешного соседа: по данным 2019 года в Польше было легально трудоустроено 483 000 граждан Украины. Также для поступления в Gjkmit не требуются результаты ВНО, которое с каждым годом украинские выпускники сдают все хуже (а иногда не сдают вообще), а в частных вузах — вообще не нужны никакие вступительные испытания — главное успеть вовремя оплатить учебный семестр.

Другая важная проблема — низкая покупательная способность: директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в ходе презентации исследования «30 лет независимости Украины: экономические итоги» отметил, что за 30 лет независимости покупательная способность украинцев снизилась на 30% и в сравнении с другими постсоветскими странами остается невысокой. И хотя средняя заработная плата растет, необходимо учитывать, что на формирование покупательной способности влияет не сумма заработной платы, а что на эту сумму человек может себе позволить. Граждане вынуждены экономить и покупать только самое необходимое.

Ну и, наконец, сложность получить поддержку от государства на свое дело. Во время своей предвыборной кампании Владимир Зеленский заявил, что «мы создадим условия, чтобы люди, которые разъехались по миру, имели желание вернуться домой. "Хочу уехать" мы должны заменить "хочу вернуться"». Чтобы достигнуть этой цели была запущена инициатива «Повертайся та залишайся» («Возвращайся и оставайся»). Её суть заключалась в том, что государство планировало компенсировать часть рыночной банковской кредитной ставки так, чтобы заёмщик-предприниматель платил только 5, 7 или 9% годовых. Считается, что массовой программа не стала из-за пандемии COVID-19. Когда стало понятно, что многие малые предприятия находятся на грани выживания, программу переориентировали, позволив использовать государственную поддержку на рефинансирование кредитов пострадавшему от кризиса бизнеса и принимать антикризисные займы под 0%.

Международные банки направили обращение в НБУ и Минфин независимого государства с просьбой ограничить выдачу антикризисных кредитов и переформатировать эту программу, поскольку она наносит экономике вред. Программа не стала драйвером создания рабочих мест.

Можно было бы сказать, что на Украине смысл существования предпринимательсмтва в том, чтобы не столько развиваться, сколько вообще выжить в сложных рыночных условиях, осложненных ковидом. Но на самом деле выживание является, в общем-то главной задачей малого бизнеса во всех странах мира, не только на Украине. И это не следствие какой-то системной проблемы государственного управления, а особенность самой сферы — малый бизнес очень динамичен. Успешные компании повышают свой статус и переходят в сегмент среднего бизнеса, отстающие — исчезают. Быстрая регистрация предприятия часто оборачивается быстрым его исчезновением.

Так или иначе хочется поздравить с профессиональным праздником всех, кто решил попробовать свои силы в индивидуальном предпринимательстве. Ведь в основном это люди социально активные, те, благодаря которым страна имеет ресурс развития.