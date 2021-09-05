Это первое правительственное здание специальной постройки, запланированное в Киеве в связи с переносом в него столицы УССР в 1934 году. Здание изначально предназначалось для НКВД, что нашло свое отражение в проекте классического стиля, подготовленном в 1935 году Иваном Фоминым и Павлом Абросимовым

Потом, однако, все поменялось, НКВД отправили в Верхний город, в здание бывшего магистрата, а на Липках (Кирова, 12/2) обосновалось правительство.

Здание было построено в 1936-38 годах, а открыто — в 1938 году.

Главный фасад здания развернут в сторону улицы Грушевского и Царского сада. Одно из двух крыльев простирается вдоль Садовой улицы, другое — в глубину квартала. Центральный корпус насчитывает десять этажей, боковые крылья — семи-, восьмиэтажные, облицованные серым камнем, с колонами. После подрыва "небоскреба Гинзбурга" с 1941 по 1954 год это было самое высокое здание Киева (высшая точка — 43 метра). По сей день это самое большое административное здание Украины (235 тыс. кв. метров).

Москва спрятала настоящую Украину под землей и показывает ее китайцам © Руслан Мармазов Павла Лазаренко.

Рейхсминистр вооружений и личный архитектор Гитлера Альберт Шпеер был зданием восхищен и даже интересовался, нельзя ли пригласить автора проекта для работы в Рейх (впрочем, такая же легенда связана со зданием Верховной Рады и академиком Заболотным).

Здание очень массивное и тяжелое, подавляющее, что явно напоминает о его изначальном предназначении. Полукруглый фасад как бы охватывает посетителя, защищая его от окружающего мира и подталкивая в центральному входу… с тем, чтобы выбросить его с другой стороны в уже переработанном виде где-то на берегах Индигирки. Потому что "пасть удава — это вход, а не выход" (с).

Расположено сооружение совершенно бездарно. Со стороны площади Ленинского комсомола (Европейской) оно видно только сбоку. А спереди во всем великолепии его увидеть можно только зимой из парка. Как красивая жизнь мирного Донбасса переехала в Москву на улицу Пятницкую © synthart.livejournal.com

К тому же улица поднимается вверх довольно круто, и здание сильно перекошено.

Еще одна особенность касается не только этого здания, а всего "правительственного квартала" Киева: все здания смотрят в разные стороны, явно демонстрируя отсутствие единства государственной власти. В частности, Рада повернута к правительству задом и боком, правительство к администрации президента задом, а сама администрация вообще смотрит куда-то на Верхний город (собственно, его только оттуда и видно).