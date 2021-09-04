Сам Булгаков в разговоре с советником посольства США Чарльзом Бооленом как-то раз сказал, что в пьесе «Адам Ева» он сделал первую и последнюю попытку показать советских коммунистов. Это действительно так – до этого у него был образ Михаила Шполянского (большевик ли он?), а позже – и самого Сталина, но это были образы подпольщиков

В «Адаме и Еве» представлено разу две личности творцов нового мира, которые имеют и некоторые демонические черты.

Хотя, Адам Красовский, чьё имя отражено в названии пьесы, демонических черт на первый взгляд вроде бы и не имеет. Он, инженер-мостостроитель и коммунист, становится, фактически, диктатором небольшого поселения людей, выживших после гибели Ленинграда.

На самом деле Адам представляет собой достаточно типичную разновидность мелкого функционера 30-х годов, который достаточно чётко усвоил генеральную линию партии и ей следует. Он — человек-функция, человек-винтик. Ну и к окружающим относится аналогично. Недаром Пончик-Непобеда называет его «фантазёр в жандармском мундире».

Именно благодаря таким людям самовоспроизводится советская система.

Впрочем, человеческие черты ему тоже не чужды. Он действительно любит Еву и любит её настолько сильно, что, когда она меняет свой выбор и уходит к Ефросимову, — отпускает её. Тут сыграли роль обстоятельства личной жизни Булгакова — в феврале 1931 года он вынужден был расстаться с Е.С. Шиловской, будущей своей третьей женой. По сути эта сцена адресована мужу Елены Сергеевны Евгению Шиловскому. Булгаков хотел, чтобы нежно любящий супругу генерал отпустил её к нему, ради её же счастья. Самое удивительное, что именно так в конце концов и произошло…

А вот красный командир (представлен как «авиатор», также его называют «истребителем») Дараган — фигура более творческая и более зловещая. Он относится к той группе партийцев, которые, собственно, формируют генеральную линию, которой следует Адам.

Именно он является источником той ненависти, которая так пугает профессора Ефросимова. По правде говоря — не он один. Булгаков далёк от идеологических упрощений и указывает, что взаимная ненависть систем проистекает не только от большевиков, но и от их оппонентов (кому как не певцы «белой гвардии» это знать!). Тем не менее, вину он возлагает в том числе на коммунистов, что само по себе делало пьесу «непроходной».

Именно он отвечает за физическое уничтожение противников режима и просто сомневающихся, включая Ефросимова, которого пытается расстрелять. Поэтому слово «истребитель» тут может трактоваться двояко — и как лётчик-истребитель (в этом качестве он настоящий герой — сбивает знаменитого фашистского аса) и как «истребитель» вообще.

«Дараган. Я не истребитель! Смотри на мои ромбы, поднимай выше!.. и после этого боя истреблять более некого. Мы не имеем врагов!

Ефросимов. Ты в заблуждении. Пока ты живешь, всегда найдется кто-нибудь, кого, по-твоему, надо истребить!»

Соответственно тут же вспоминаются «истребители» из «Мастера и Маргариты» — исключительно меткий стрелок Азазелло и Абадонна, чей взгляд несёт смерть. С Азазелло Дарагана связывает и другой момент: Азазелло — восставший против бога падший ангел. Дараган тоже обрушивается на убитый Ленинград сверху, жалуясь на разбитое оперение.

«Вокруг Булгакова»: «Знаете, Зойка, кто вы? Вы – чёрт!»

Конец пьесы не определён. Победителем, вроде бы, становится Ефросимов — новый Адам при Еве. Но о награде ему говорит именно Дараган: «ты жаждешь покоя? Ну что же, ты его получишь! (…) Живи где хочешь. Весь земной шар открыт, и визы тебе не надо» (тема покоя как награды всплывает потом в «Мастере и Маргарите»).

И он же оставляет за собой последнее слово: «ты никогда не поймешь тех, кто организует человечество». В то время, когда профессор-миротворец уходит в покой, человечество же остаётся на попечении Дарагана. В одной из ранних версий сцены на Воробьёвых горах в «Мастере и Маргарите» Воланд говорит: «у него мужественное лицо, он правильно делает свое дело, и вообще, всё кончено здесь». Тут, разумеется, имеется в виду Сталин. Но логика та же самая — мастер покидает этот мир, выбрав покой, в то время как живущие остаются под опекой усатого «организатора человечества» с трубкой.

P.S.: Сатана в пьесе тоже появляется. В образе змея. И змеев тут два.

На земле, в послевоенном лесу, это маленький сатана, поддельный. В его роли выступает писатель Пончик-Непобеда. Он подкупает долларами Генриха Маркизова, чтобы тот не пытался соблазнять Еву. Маркизов, кстати, его прямо называет змеем.

Но если рай — благоустроенный довоенный Ленинград, то там в роли змея-искусителя выступает… Адам Красовский. Ему удаётся соблазнить Еву. Но он-то не настоящий Адам! Настоящий — Ефросимов! Так происходит грехопадение и изгнание из рая…