Во вторник, 31 августа, стало известно, что автор YouTube-канала «Til Maydani онлайн партиясы», борец с русским языком в Казахстане Куат Ахметов бежал из своей родной страны на Украину. Как долго там будет находиться Ахметов - неизвестно. Но борьбу с русским языком он прекращать не надумал

О том, кто такой Ахметов, рассказал интернет-изданию Украина.ру его адвокат и единомышленник из Алма-Аты — Абзал Куспан.

Торговец с барахолки с четырьмя детьми

Куат Ахметов родился в 1977 году. Ему 44 года. У него есть высшее экономическое образование, но какой ВУЗ он закончил, адвокат затруднился сказать. В органах государственной власти он никогда не работал. Частный предприниматель. Женат. У него четверо детей. Старшей дочери примерно 18-19 лет, она студентка одного из казахстанских ВУЗов. Самый младший из детей — сын — родился недавно. До 2020 года Ахметов жил в Кустанае, а потом вместе с женой, детьми и матерью переехал в Алма-Ату. Почему казахский русофоб Ахметов прилетел в Киев? Кто он и от кого скрывается

Семья поселилась в частном одноэтажном доме на окраине южной столицы Казахстана, который куплен в кредит. Этот город, по словам адвоката, был выбран Ахметовым потому, что тут есть политическая жизнь, есть оппозиция, хотя ни в какой партии или движении последний, опять же по словам нашего собеседника, не состоит.

На жизнь, живя в Кустанае, зарабатывал установкой пластиковых окон, а в Алма-Ате они вместе с женой торговали на крупнейшей городской барахолке. У них там свой контейнер. Чем конкретно торговали, адвокат не знает.

Борьба за казахский язык

Отстаиванием прав казахского языка Ахметов занимается 13 лет. Знакомы они с Абзалом Куспаном, которые также занимается защитой казахского языка, 9 лет. Лично познакомились 3 года назад.

Куспанов рассказал Украина.ру, что стало побудительным мотивом для его клиента, заняться языковой проблемой.

«13 лет назад бабушку Куата, которая не владеет русским языком, отказались обслужить в магазине женщина славянской национальности. Еще и посмеялась над ней и сказала что-то издевательское. Бабушка пришла домой вся в слезах. Куат пошел в магазин с этим разбираться. Вот с тех пор он и занимается отстаивания права казахов на обслуживание в казахских учреждениях на государственном языке», — рассказал нашему изданию адвокат Куспан.

Каким образом бабушка поняла, что над ней издевались, если она не понимает русского языка, Куспан пояснить не смог, так как не владеет деталями инцидента.

По его словам, он сам является идеологом подобного движения. В частности, он судится с теми организациями, кто отказывается обслуживать граждан Казахстана на казахском языке. У него за спиной участие в 30 подобных судебных процессах, которые, по его словам, он выигрывал. Например, он выиграл дело у казахстанской авиакомпании Air Astana.

Он также консультирует по этой части других казахов, которые хотят, чтобы их обслуживали на казахском.

Помогал журналист Цимбалюк

Адвокат помогал Куату Ахметову покинуть Казахстан после того, как по его поводу казахскими властями было возбуждено уголовное дело по статье 174 (разжигание межнациональной розни).

Он рассказал Украина.ру, что его клиент покинул родину в ночь с воскресенья на понедельник (с 29 на 30 августа 2021 года), улетев из казахстанского города Актау в Тбилиси.

«Он не смог улететь из Алма-Аты, потому что нас постоянно преследовала семерка. Это наша служба безопасности. Потом он не смог улететь из Нур-Султана и Чимкента. Получилось улететь только из Актау. Улетел в Тбилиси. Там пробыл два дня. Он решал, куда лететь дальше: в Турцию или на Украину. Он мне позвонил из Грузии и сказал, что летит на Украину», — рассказал Абзал Купан.

В Киеве, по словам адвоката, Ахметова кто-то встречал, но кто, он не знает. Ему в столице Украины сняли квартиру, но кто, он тоже не знает. Правда, он сообщил, что это могли быть представители казахской оппозиции, которые давно живут на Украине. Помогал Ахметову, по словам Куспана, известный украинский журналист Роман Цимбалюк, с которым он связался по телефону, и еще какой-то украинский блогер, имя которого он не помнит.

Правда, когда Украина.ру связалась с господином Цимбалюком, он очень удивился информации, что он каким-то образом помогал Ахметову, хотя и не отрицает факт телефонного разговора с ним.

Почему Куат местом своего пребывания избрал Киев, Куспан объяснил следующим образом: Украина проводит независимую от России политику. В этой стране его клиент намерен попросить политическое убежище и будет оставаться там, пока ему грозит уголовное преследование на родине.