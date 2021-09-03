В четверг 2 сентября, пока Зеленский гостил в США, СБУ нагрянула с обысками в горсовет Полтавы, где местную власть контролируют политики, оппозиционные центральной власти. Обыски прошли в кабинете мэра Полтавы Александра Мамая. Следственные действия также проводятся у начальника управления горсовета по вопросам градостроения Николая Шевелева

«Предварительно известно, что задержан глава фракции "За будущее" в Полтавском горсовете Евгений Дикань. Кроме этого в деле фигурируют другие должностные лица», — сообщает местное издание «Полтавщина». Дикань заявил, что ему не объяснили, из-за чего его задержали.

По данным источников издания, Дикань якобы вымогал у предпринимателя 5 тыс. долларов за выдачу разрешительных документов от управления по вопросам градостроительства и архитектуры, которым руководит главный архитектор Полтавы Николай Шевелев. Позже силовики отправились в ресторан "Болоньета Траттория", которым владеет Дикань. Обыски провели и в его машине. «Это чистая коррупция»: соцсети о том, как Зеленский сходил на благотворительный концерт Бочелли © Facebook, Офіс Президента України

С помощью таких действий Киев отчитывается в борьбе с коррупцией, только борьба с ней ведется преимущественно против политических оппонентов.

«Перед тем как прочитать про небывалый успех власти в борьбе с коррупцией, мы решили угадать от какой партии задержанный: ОПЗЖ, ЕС, «Батькивщина» или какой-нибудь местной партии? Признаемся, не угадали. Депутат оказался от партии «За будущее», — пишет Telegram-канал Wash.

В тоже время издание Klymenko-Time подчеркивает, что сумма взятки относительно небольшая на фоне пропитавшей всю страну коррупции.

«Дело, конечно, выглядит достаточно мелко, с мизерной суммой. Таких историй по стране — сотни без всяких задержаний. Больше похоже на целенаправленный удар по нужным лицам», — пишет Klymenko-Time.

Непокорная Полтава

Дело в том, что мэрия Полтавы давно стоит костью в горле Киева. Нынешний мэр Александр Мамай победил в прошлом году на местных выборах, хотя против него объединились команды бывшего и нынешнего президента. Борьба центральных властей за Полтаву длится со времен Майдана.

Националисты обвиняют мэра Полтавы Александра Мамая в членстве в Партии регионов и активном противодействии «декоммунизации». Ранее на посту мэра он заявлял, что не позволит переименовывать улицы города, а также долгое время блокировал открытие памятника Ивану Мазепе.

В марте 2014 года между Мамаем и представителем запрещённого в РФ «Правого сектора» Владимиром Вовком произошла потасовка. По словам Вовка, градоначальник ударил его коленом в пах. В том же году его заместитель Александр Шамота заявил, что мэр Полтавы порвал на нем рубашку, расцарапал шею, а затем совершил наезд на автомобиле. В 2017 году Мамай заявил, что украинцы должны брать пример с России, где по его словам «россияне понимают, что их государство самое мощное в мире, и самое сильное с их президентом Путиным, которое может дать отпор любому». СБУ провела обыски и задержания в Полтавском горсовете © скриншот видео

В политику Мамай пришел из агробизнеса в начале 2000-х, когда был владельцем крупнейшего в Полтавской области агрохолдинга «Интер-Агро».

В 2018 году его удалось временно отстранить от должности. Мамай подал в суд, и в ноябре того же года суд признал его отстранение незаконным. На следующий день после решения суда оказалось, что данные в реестр судебных решений были внесены с ошибкой и не имеют законной силы. Мамай опротестовал отстранение снова и 5 декабря 2018 восстановился в должности, но 10 декабря оказалось, что решение о восстановлении снова было принято с нарушением, и Мамай был отстранен опять. С тех пор Полтавой руководил и.о. мэра Александр Шамота.

Накануне прошлогодних местных выборов опросы показывали, что новое руководство пользовалось доверием лишь 1% жителей, поэтому на выборах к власти опять вернулся Александр Мамай, несмотря на противодействие Киева. В этот раз он объединился с партией «За будущее», которую называют одним из проектов Игоря Коломойского. В Полтавской области находится один из основных его активов — Кременчугский НПЗ, поэтому Коломойскому крайне важно контролировать местную власть.

Центр против Киева

Полтава является далеко не единственным областным центром, с которым у Офиса президента возник конфликт. Прибрать к рукам пытаются и столицу, где прочно засел Виталий Кличко. В августе уже проходили обыски в структурах киевской мэрии. В последнее время в Киеве практически каждый день столичная прокуратура вместе с Государственным бюро расследований сообщает о новых обысках в столичных структурах. Кличко заявлял, что офис президента считает его главным конкурентом и хочет испортить ему репутацию. Он также считает, что все эти обыски — свидетельство политического давления на него и на столичную власть. Появилась обеспокоенность возможным союзом Кличко-Разумков: соцсети о роли спикера парламента © kyiv.klichko.org

Накануне серии обысков Виталий Кличко общался со старой знакомой по Майдану, заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, после чего начал демонстрировать президентские амбиции. Он записал видеообращение, в котором предложил свою партию «УДАР» в качестве платформы для объединения местных лидеров, мэров, глав ОТГ и депутатов. Напомним, что рейтинг его партии, по последним соцопросам, 1,6%.

По мнению авторов Telegram-канала «Вертикаль», попытки объединить и возглавить региональные элиты весьма болезненно воспринимают в Офисе президента.

«Виталий Кличко в последнее время все активнее вступает уже в президентско-парламентскую кампанию. Риторика от проблем Киева перекочевала во всеукраинскую повестку. Плюс у Кличко открыто бросают вызов Офису президента, пытаясь увеличить влияние и усилить контакт с региональными элитами. Но коррупционные истории окружения Кличко масштабны. Кейс Кличко станет показательным примером и другим игрокам», — сообщает «Вертикаль». Сам Кличко тоже называет обыски «ударом по местному самоуправлению».

Борьба за малую родину президента

15 августа был найден мертвым Константин Павлов, мэр родного города президента Кривого Рога. Тело обнаружили на веранде загородного дома чиновника, рядом с ним лежало ружье. Пока до конца не ясно было это убийством или самоубийством. По словам депутата горсовета Виктории Третьяк, на теле погибшего есть следы избиения.

«Я четко видела синяки на теле Павлова на фотографиях, сделанных сразу после смерти», — говорит депутат.

По словам жены мэра, Елены Павловой, последние дни над домом летали квадрокоптеры, а ее муж боялся возвращаться домой и просил её не подходить близко к окнам.

В прошлом году на местных выборах для офиса президента чрезвычайно важно было «взять» родной город Зеленского, поскольку недоверие к его «слугам народа» в Кривом Роге бьет по рейтингу и амбициям президента. Тем не менее, земляки президента не выразили доверия его ставленникам на местных выборах, предпочтя представителя ОПЗЖ Константина Павлова, который и погиб в прошлом месяце при странных обстоятельствах.

Сейчас Кривой рог снова оказался на пороге выборов и город уже увешан плакатами с изображением друга президента по «Кварталу 95» Юрия Корявченкова или «Юзика».

Проходящая на Украине реформа децентрализации предоставила местным органам самоуправления больше власти и средств, усилив региональные элиты. С другой же стороны, она усилила стремления центральных властей подмять региональные власти под прикрытием борьбы с коррупцией, олигархами или сепаратистскими настроениями. В первую очередь, это борьба за денежные потоки против тех коррупционеров, кто не делится с Офисом президента.