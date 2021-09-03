Стартовало добровольное декларирование доходов, цена газа на торгах превысила 20 тыс. грн, Украина и США договорились сотрудничать в области энергетики. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Энергетические договоренности Украины и США

В четверг, 1 сентября, по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена стороны опубликовали заявление, часть которого посвящена энергетической безопасности и климату: помимо «Северного потока» речь шла о Стратегическом диалоге, инвестициях в результате реформ и «зеленой» энергии. Миллер рассказал, сколько осталось ждать запуска «Северного потока 2» © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Энергетический блок документа состоит из четырех пунктов.

Противодействие влияния «Северного потока — 2». Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против «Северного потока — 2», который рассматривается как угроза для европейской энергобезопасности. США планируют продолжать применение мер и энергетической дипломатии, в частности, путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, для сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в переходный энергетический период.

Также в заявлении отметили недопущение использования Кремлем энергетики как геополитического оружия. Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа на Украину из диверсифицированных источников. Президент США Джозеф Байден заявил, что лично гарантирует санкции на российский «Северный поток-2» в случае угрозы для Украины из-за нарушения со стороны РФ или других.

Начало Стратегического энергетического и климатического диалога. Украина и Соединенные Штаты хотят усилить сотрудничество по энергетическим и климатическим целям. Делать это планируют через платформу Стратегического диалога по вопросам энергетики и климата, работающую для «достижения целей энергетической безопасности, укрепления экономических связей и воплощения амбициозных климатических целей».

Привлечение инвестиций в энергетический сектор путем реформ. Сотрудничать договорились также для урегулирования системных диспропорций в энергетической системе Украины. Работать будут и над усилением инвестиционной привлекательности энергетической отрасли Украины и привлечением иностранных инвестиций, необходимых для достижения целей по энергонезависимости, декарбонизации и чистой энергетике. Кроме того, обсудили расширение реформы корпоративного управления в государственных энергетических компаниях. Речь идет в том числе о трансформации НАЭК «Энергоатом», законопроект которой уже разработали в Минэнерго.

Сокращение выбросов парниковых газов и продвижение инноваций. Украина и США подтвердили свое стремление достичь амбициозных сокращений национальных выбросов парниковых газов до 2030 года, отмечено в соответствующих национально определенных вкладах (NDC).

Налоговая амнистия стартовала с 1 сентября

На Украине с четверга, 1 сентября, стартовало добровольное декларирование доходов. Почти все украинцы смогут за 5%, 9% или 2,5% легализовать активы, приобретенные без уплаты налогов. В этом случае государство будет гарантировать декларанту освобождение от ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства. Бортник рассказал, как власти демотивировали украинцев платить налоги © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Закон позволяет украинцам в течение года — с 1 сентября 2021-го до 1 сентября в 2022-го — провести однократное (специальное) добровольное декларирование активов. Физлица-резиденты Украины, а также нерезиденты (при наличии оснований) смогут подать одноразовую декларацию, в которой укажут активы, полученные за счет незадекларированных доходов или доходов, из которых до 1 января 2021 года не были заплачены налоги и сборы.

Этим правом смогут воспользоваться не все украинцы: опция не будет доступна гражданам, которые в любой период начиная с 1 января 2010 года выполняли «публичные функции», а также тем, против кого применялись специальные экономические санкции и другие ограничительные меры.

Для легализации задекларированных активов их собственник должен единовременно уплатить в государственный бюджет сбор в размере 5% от стоимости валютных ценностей, размещенных на счетах в украинских банках, или других активов, зарегистрированных на Украине. Уплату этого сбора можно будет растянуть на три года и платить в рассрочку — тогда ставка составит 6% (первый платеж — в течение 30 дней с даты подачи декларации, второй — до 1 ноября 2023 года, третий — до 1 ноября 2024-го).

Если активы находятся за границей, ставка составит 9% (под амнистию не подпадают активы в России), в случае уплаты сбора в рассрочку — 11,5%. Первые декларанты получат скидку: ставки 7% и 9,5% соответственно будут применены к тем, кто подаст декларацию до 1 марта 2022 года.

Есть возможность получить и льготную ставку в 2,5%. Она будет распространяться на купленные с 1 сентября 2021 года до 31 августа в 2022-го, но до дня подачи декларации, ОВГЗ со сроком обращения более года. В этом случае также возможна рассрочка — под 3%.

Амнистия будет распространяться на гривневые и валютные безналичные средства (то есть нельзя будет задекларировать несуществующие суммы «с запасом» на будущее), недвижимое и движимое имущество, ценные бумаги и имущественные права. Физлица смогут подать декларацию только непосредственно, поскольку право задекларировать активы обезличено (без идентификации декларанта) через уполномоченного нотариуса убрали при доработке законопроекта ко второму чтению.

Однократному специальному декларированию не подлежат некоторые активы, например, квартира площадью до 120 кв. м, дом — до 240 кв. м, нежилое некоммерческое помещение — до 60 кв. м, земельные участки — не более 2 га, транспортное средство или другое имущество стоимостью до 400 тыс. грн. Поэтому отсутствие подачи специальной декларации будет восприниматься государством как отсутствие у человека активов, которые превышают эти лимиты и приобретены за средства, с которых не уплачены налоги. На Украине пересмотрят налоги для азартных игр и лотерей © РИА Новости, Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Для одноразового добровольного декларирования декларант должен разместить средства в национальной и иностранной валютах в наличной форме и/или банковских металлах на текущих счетах со специальным режимом использования в украинских банках для представления одноразовой добровольной декларации. При этом банки должны проверять эти средства согласно требованиям законодательства в сфере финансового мониторинга.

Биржевая цена газа на Украине установила исторический рекорд

Стоимость природного газа на «Украинской энергетической бирже» (УЭБ) превысила 20 000 грн (более 54 тыс. руб.) за тыс. куб. м (с НДС) на условиях предоплаты. Так, на торгах 2 сентября был установлен новый исторический максимум. Это самая высокая цена с 2015 года, когда начал функционировать рынок, сообщает профильное издание ExPro. Стоимость газа на украинской бирже установила исторический рекорд © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

В частности, компания «Укр Газ Ресурс» реализовала 50 тыс. куб. м газа 2 сентября по цене 20 100 грн за 1000 куб. м. Всего было пять лотов по 10 тыс. куб. м с обязательной предоплатой до 7 сентября. Компания впервые продала газ на бирже в этом году. Последний раз она выходила на торги в декабре прошлого года.

«Видим, что цены растут, и уже есть покупатели, которые готовы покупать по таким ценам, это хорошая новость для нас», — рассказал представитель компании.

Стоит отметить, что газ на Украине дорожает на фоне роста котировок на европейских хабах под влиянием ряда причин. Так, с 1 сентября транзит российского газа через Украину снизился на 15 млн куб. м в сутки. Кроме того, просели с 2,5 до 2,1 млн куб. м в час поставки по газопроводу «Ямал-Европа». Также повлияло прекращение отгрузок с LNG-терминалов США в связи с угрозами урагана Ida.

Напомним, 1 сентября стоимость газа в ходе торгов на европейской бирже ICE Futures достигла отметки $646 за 1000 куб. м. Речь идет о ближайшем, октябрьском, фьючерсе на спотовый индекс TTF.