Президент Украины Владимир Зеленский в Америке занимается не только политическими вопросами - он старается привлечь всемирно известные компании к работе в своей стране. Для большего эффекта он сравнил историю Украины с историей Apple, а себя - с основателем корпорации Стивом Джобсом, хотя между ними нет ничего общего

После переговоров с американским коллегой Джо Байденом украинский лидер в рамках рабочего визита в США отправился в Калифорнию, где не бывал ни один из его предшественников. В честь приезда Владимира Зеленского здание мэрии Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага. Победитель Зеленский и побеждённая Украина © AP, Evan Vucci

На встрече с главой компании Apple Тимом Куком, прошедшей в штаб-квартире корпорации в городе Купертино, Зеленский рассказал о стремительном развитии украинского рынка, что, по его словам, подтверждает официальное открытие офиса Apple в стране (состоявшееся 30 июня).

«Наши специалисты успешно сотрудничают с компаниями из списка Fortune 500, в том числе и с Apple. Надеюсь, что динамика развития компании Apple и темпы цифровизации нашего государства помогут создать историю успеха Apple на Украине и Apple с Украиной», — сказал он.

Зеленский и Кук обсудили возможность сотрудничества в рамках проектов по обучению программированию украинских школьников, студентов, ветеранов и работников сферы здравоохранения, в применении программ, разработанных Apple, в переписи населения Украины (аналогичный проект корпорация успешно воплотила в США), а также возможность строительства компанией Apple дата-центра для сервисов iCloud на Украине, по примеру центра в Дании, и украинизацию персонального помощника Siri.

«Рад встретиться с Тимом Куком, который управляет компанией, вдохновляющей всех сторонников цифровизации во всем мире. Украина уже является глобальным ИТ-центром. Мы заинтересованы в расширении присутствия (Apple. — Ред.) на Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов», — написал Зеленский в Twitter, не уточнив, о каких именно проектах идёт речь.

Glad to meet @tim_cook who runs a company that inspires all supporters of digitization around the world. 🇺🇦 is already a global IT hub. We are interested in expanding @Apple's presence in Ukraine and implementing new ambitious joint projects. pic.twitter.com/eTMjLl9gJ5 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2021

IT-сектор — перспективное направление для экономики Украины. В 2019 году, как сообщал Кабинет министров страны, на долю информационных технологий пришлось 3,9% ВВП, или 138 млрд гривен, а по итогам 2020-го объём экспорта в отрасли впервые превысил $5 млрд и продемонстрировал рост на 20,44% по сравнению с предыдущим годом. Осенью 2020 года Зеленский подписал указ о мерах по привлечению на Украину программистов из Белоруссии. Бьют рекорды. Почему на Украине динамично развивается IT-бизнес © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Вообще тема Apple проходила красной нитью через все речи Зеленского 2 сентября. Во время выступления в Стэнфордском университете (на котором присутствовали бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, бывший посол США в РФ Майкл Макфол и один из самых известных футурологов, автор книги «Конец истории» Фрэнсис Фукуяма) он сравнил себя с основателем этой американской корпорации.

«Наверное, самой известной речью, провозглашённой здесь, в Стэнфорде, является речь Стива Джобса. Когда-то Apple начинала свой путь в гараже, начинала путь, на первый взгляд, с сумасшедших идей. Украина имеет похожую ситуацию: когда-то мы с командой сидели в небольшом офисе, генерировали идеи, в которые никто не верил, о которых говорили то, что часто говорили Стив Джобсу, — «это невозможно», — заявил Зеленский.

Своей целью на ближайшие годы глава государства назвал 100%-ный перевод государственных услуг в онлайн-режим, а в дальнейшей перспективе обеспечение всех граждан возможностью голосовать на выборах через интернет, отметив, что уже сегодня более 26 млн жителей страны могут оформить документы при помощи мобильного телефона благодаря реализации проекта «Государство в смартфоне». «Государство в смартфоне». Зрада и перемога президента Зеленского © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Украинцы часто доказывали человечеству, что всё возможно. Что возможно создать первый вертолёт, искусственный спутник Земли, крупнейший в мире самолёт и, кстати, WhatsApp. Когда-то в WhatsApp я написал своему товарищу о том, что мы как страна давно — около 30 лет — не создавали ничего вроде первого вертолёта, искусственного спутника Земли и крупнейшего в мире самолёта… Мы искренне мечтали это изменить. Оказывается, единственным вариантом для этого было стать президентом и привести к власти других, новых людей. А сегодня Украина снова строит собственные самолёты, вертолёты, танки и военно-морской флот», — сказал Зеленский.

И здесь президент слукавил, если не сказать соврал, — серийное производство самолётов на Украине свёрнуто. Как писал в статье для портала Hvylya.net авиаинженер Анатолий Вовнянко, более 30 лет отработавший в КБ «Антонов» и принимавший участие в разработке многих моделей самолётов, в том числе легендарной «Мрии» — Ан-225, разработка новых самолётов была прекращена в 2005 году, штучное производство — с 2015-го, а с 2014 года перестали поступать контракты как на давно созданные самолёты Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-140, так и на новые Ан-178 и Ан-132. «Антонов» тайно переносит производство самолетов в Канаду © РИА Новости, Роман Пилипей / Перейти в фотобанк

Попытки новых властей возродить авиастроительную отрасль успехами пока не увенчались. Как написало издание Defense Express, в феврале 2021 года генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев пообещал наладить лицензионную сборку американских многоцелевых вертолётов UH-1 «Ирокез» на Одесском авиационном заводе и построить первую такую машину к 30-летию независимости Украины, но к 24 августа, когда она должна была быть уже готова, сборка даже не начиналась. Представители «Укроборонпрома» объяснили срыв плана тем, что машинокомплекты для сборки вертолётов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур. Более того, как выяснилось, американская компания Bell Textron и вовсе не выдавала украинскому предприятию разрешение на производство «Ирокезов», речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, занимающейся ремонтом вертолётов Bell, уточнило Defense Express. На параде в День независимости должен был состояться премьерный показ новинки украинского танкостроения — Т-84 БМ «Оплот», но не тут-то было — он сломался на репетиции и в итоге участия в праздничном шествии не принял.

По странному совпадению спустя несколько часов после приезда Зеленского в Калифорнии спустя 2,5 минуты после старта с площадки на базе ВВС США Ванденберг взорвалась ракета-носитель Alpha, которая должна была доставить на низкую околоземную орбиту груз весом около 93 кг, произведённая частной американской компанией Firefly Aerospace украинского предпринимателя Максима Полякова.

Своё выступление в Стэнфорде Зеленский завершил словами: «Мы будем сильной и успешной страной — лидером Европы. Почему я уверен в этом? Потому что возможно всё. И я приглашаю вас всех на Украину — воочию убедиться в этом».

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимира Оленченко, Зеленскому присуще красоваться, это и стало основным мотивом его выступления в Стэнфорде, однако это было похвально, когда он занимался шоу-бизнесом, а сейчас, когда он стал политиком, это не только комично выглядит, это ещё и контрпродуктивно для внешней политики Украины.

«Во-первых, это незнание американской психологии. Американцы считают себя исключительными, и Apple считается исключительной компанией. Утверждение, что кто-то повторит этот успех, кто-то будет похож, для них звучит, скорее, оскорбительно, чем привлекательно. Кроме того, Зеленский демонстрирует незнание фактуры. Миф о создании Apple в гараже, конечно, распространён, но это всего лишь миф. Основатели компании жили в одном доме, там был гараж. Когда не было возможности вместе заниматься дома, то они за символическую плату снимали этот гараж. Подобный эпизод, думаю, у каждого бывает в жизни. Во-вторых, это сравнение Украины, которая имеет тысячелетнюю историю, с Apple. Украина началась не с Зеленского. И эти его потуги, претензии начать историю Украины с его президентства, конечно, глупы и неуклюжи», — заявил он в эфире радио Sputnik

Визит Зеленского в США продолжается, и, по информации украинских СМИ, у президента запланированы встречи с главой компании SpaceX и Tesla Илоном Маском и основателем Amazon Джеффом Безосом, как утверждал представитель Киева в Контактной группе и советник председателя Офиса президента Украины Алексей Арестович, для обсуждения «вопросов техногенного прорыва для Украины».