Ключевым событием прошедшей недели был, разумеется, визит Владимира Зеленского в Вашингтон и встреча с Джозефом Байденом. Эта встреча готовилась (и переносилась) на протяжении всего лета, для неё было спровоцировано очередное обострение в Донбассе, и её итоги будут определять особенности внешней и внутренней политики Украины в ближайшее время

Следует сразу отметить, что встреча произошла в крайне неудобное для американского президента время — во время политического кризиса, связанного с выводом американских войск из Афганистана, да ещё и на фоне разрушительного урагана «Ида»

Военно-политическая сфера

Зеленский требовал членства в НАТО и размещения американских военных баз на территории Украины.

По первому пункту «Соединённые Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО», но в то же время констатируют, что для вступления в НАТО Украине надо провести ряд реформ, и, главное, США не могут принимать решение о членстве в НАТО самостоятельно.

Относительно американских баз, то Зеленский сначала вымогал их создания у министра обороны Остина (чем немало его изумил — понятно ведь, что такие решения принимаются отнюдь не на уровне министра), а потом уже подошёл к президенту Байдену, но и там понимания не встретил.

Новость эта неоднозначная.

С одной стороны, очевидно, что американская администрация не хочет идти на прямой конфликт с Россией из-за Украины и на явно агрессивные требования Киева (там особенно и не скрывают, что хотят провести военную операцию в Донбассе и Крыму под натовским зонтиком) отвечают неопределённо, хотя и в духе предыдущей политики Вашингтона.

С другой стороны, США ведь реально уже имеют от Украины всё, что их может заинтересовать: высокие расходы на оборону, закупка американской военной техники, обмен разведданными, в конце концов, существование военных баз (а они уже существуют, но скромно считаются украинскими). В общем, Украина всё отдала бесплатно, так зачем же платить за это гарантиями безопасности?

Получается, что Украина уже член НАТО и на её территории уже есть базы в той мере, в которой это нужно США. Это ограничивает фантазии Киева, но не возможности Вашингтона.

Донбасс и Крым

Хотя Зеленский обещал начать переговоры именно с этого вопроса, судя по всему, они ничем не кончились.

Нет, Байден, разумеется, поддержал «Крымскую платформу» и священное право Украины не выполнять Минские соглашения. Но, по нашему мнению, было бы странно ожидать чего-то иного от Байдена после того, как это заявила Меркель, которая считается политиком умеренным и даже одним из гарантов Минских соглашений.

Никакой реальной помощи со стороны ЕС и США Украина не получит, но и заморозки конфликта ожидать не стоит.

Энергетика

Относительно «Северного потока — 2» в декларации указано, что «Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока — 2", который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности».

В порядке борьбы с этим явлением предполагаются некие «дипломатические меры», направленные на сохранение транзита через территорию Украины (напомним — до 2045 года) и диверсификацию поставок газа на Украину (не из «Северного потока» ли?), а главное, на развитие «зелёной энергетики».

Последняя, правда, не совсем «зелёная», а скорее атомная. Зеленский написал в своём «Твиттере»: «приветствую подписание меморандума между НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем — ещё 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта — до 30 млрд долларов» (уточняем — не 30, а от 5 до 30).

Тут, правда, ситуация неоднозначная.

Одни эксперты полагают, что таким образом усиливается влияние США на украинскую ядерную генерацию.

Другие, однако, обращают внимание на то, что речь идёт о декларации. А от декларации до реальных инвестиций дистанция огромного размера…

Так что США, скорее, обозначили интерес к этой теме, чем приступили к его реализации.

Антикоррупционная система

По итогам переговоров Зеленский обязался провести реформу судебной системы и развивать антикоррупционную систему. В том числе избрать главу САП, защитить полномочия главы НАБУ и определить процесс назначения его преемника.

Мы не сомневались, что США будут этого требовать. И, по большому счёту, не сомневались, что Зеленский согласится с тем, что антикоррупционные органы должны быть экстерриториальны, а суды — под надзором США.

Однако если у Зеленского сохранилась хоть толика здравого смысла и чувства самосохранения (они у него, кажется, есть), то выполнять эти пункты он не будет.

Свобода слова в социальных сетях

Пожалуй, наибольший успех Зеленского — переговоры с руководством Google о борьбе с российским контентом.

Собственно, ещё до этих переговоров, 31 августа, Google заблокировал 7 YouTube-каналов и 10 доменов, которые «поддерживали российское правительство и критиковали украинскую армию», а также «критиковали украинское правительство и поддерживали Россию». Да-да, это свобода слова. Критиковать украинское правительство и армию нельзя.

Таким образом, Украина при помощи Google будет строить «Великий украинский файрвол», причём первой мишенью окажутся даже не российские, а украинские СМИ, в первую очередь YouTube-канал Анатолия Шария.

Следующим этапом должно стать блокирование на территории Украины «Телеграма».

P.S.: Анекдотический итог визита — в предварительном заявлении Байден выразил желание посетить ещё раз Украину. Зеленский же его не пригласил — забыл, говорит, переволновался…