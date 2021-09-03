В ЕС вакцинировали против COVID-19 боле 70% населения
В Европейском Союзе полную вакцинацию против COVID-19 прошло 70% взрослого населения. Об этом сообщила 31 августа Европейская комиссия, отметив необходимость как можно скорее ликвидировать отставание ряда стран ЕС по проценту привитых от коронавируса.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в последний день августа отчиталась, что Евросоюзу в целом удалось выполнить поставленную задачу — до конца лета вакцинировать 70% взрослого населения. «Мы должны пойти дальше! Вакцинироваться должно ещё больше европейцев», — написала она в своем Twitter. 27 июля Еврокомиссия сообщала о том, что 70% взрослого населения единой Европы получили как минимум одну дозу прививки против COVID-19.
Фон дер Ляйен также сообщила, что с декабря 2020 года Евросоюз экспортировал 700 миллионов доз вакцины от коронавируса в 130 стран мира. Кроме того, ЕС является одним из крупнейших доноров инициативы COVAX, указала она и заявила о необходимости прилагать еще больше усилий в этой связи. «Мы преодолеем пандемию только тогда, когда победим ее в каждом уголке мира», — подчеркнула глава Еврокомиссии.
В тот же день еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириякидес указала на настоятельную необходимость обеспечить более высокий уровень вакцинации населения в условиях распространения штамма «дельта», который на 40-60% более заразен, чем исходный («китайский») штамм SARS-CoV-2. Кириякидес также указала на «тревожный разрыв» в темпах вакцинации между 27 странами ЕС. Так, в Болгарии лишь 20% взрослых полностью привиты от коронавируса, в Румынии — 33%, в Словакии — 49%, в Польше — 58% людей старше 18-ти лет. Во Франции, Германии и Испании число полностью вакцинированных превысило 70% взрослого населения. В Португалии и Ирландии привитых еще больше — 82,4 и 85,5 процентов соответственно.
В частности, по данным французского Минздрава на 30 августа, полностью вакцинированы против COVID-19 в стране уже почти 44 миллиона человек (это порядка 79% взрослых или 65% всего населения). Как минимум одну дозу (двухкомпонентной) вакцины получили 48,5 миллионов жителей Франции (72% всего населения). Похожие результаты и в Германии, почти 65% всех жителей которой (54 миллиона) получили не менее одной из двух необходимых доз вакцины от коронавируса. При этом полностью вакцинированы 60,1% всего населения (более 50 миллионов человек), сообщило 28 августа Министерство здравоохранения ФРГ.
Профильные ведомства ЕС советуют не спешить с третьей дозой вакцины
Эксперты из Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) воздержались от общей рекомендации вакцинировать все население третьей прививкой от коронавируса. «Исходя из сегодняшних данных, не наблюдается срочной необходимости дополнительной дозы вакцины для полностью привитого населения», — говорится в докладе ведомства, который был распространён 1 сентября.
«Доказательства, основанные на эффективности вакцин и продолжительности защиты, показывают, что все вакцины, разрешенные в ЕС и ЕЭЗ (Европейская экономическая зона, включает все страны ЕС, а также Норвегию, Исландию и Лихтенштейн — прим.), сейчас имеют высокую защиту от госпитализации, тяжелого течения болезни и смерти, связанной с COVID-19», — говорится в документе. Агентство также подчеркнуло, что почти одна треть взрослых в возрасте старше 18 лет в ЕС и ЕЭЗ до сих пор не полностью вакцинированы. «В этой ситуации приоритетом сейчас должна быть вакцинация всех лиц, имеющих право на это и еще не прошедших курс вакцинации», — заявили в ECDC.
С другой стороны, в ECDC подчеркнули, что видят разницу между третьей дозой для всех — и для тех, кто имеет иммунодефицит. Дополнительные прививки «уже должны быть рассмотрены для людей с сильно ослабленной иммунной системой как часть их первичной вакцинации, если они не достигают должного уровня защиты от стандартной первичной вакцинации», — говорится в сообщении. Аналогичную позицию в своем объявлении в тот же день выразила независимая британская комиссия по вакцинам. В ECDC также добавили, что пожилым людям, особенно тем, кто проживает в домах ухода, могут быть назначены дополнительные дозы «в качестве меры пресечения».
На следующий день, 2 сентября, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), базируясь на докладе ECDC, официально сообщило, что, «основываясь на существующих на данный момент сведениях, нет острой необходимости в повторном введении вакцин для полной вакцинации населения в целом». «В докладе отмечается, что дополнительные дозы следует рассматривать для людей с сильно ослабленной иммунной системой в рамках их первичной вакцинации», — указали в EMA.
По данным агентства, дополнительные дозы вакцин могут вызвать более сильную иммунную реакцию у лиц со слабым иммунитетом. В ЕМА также подчеркнули, что данные об эффективности всех вакцин, одобренных в ЕС, свидетельствуют об их высокой степени защиты от COVID-19. В частности, благодаря им можно избежать госпитализации вследствие заболевания, тяжелого течения заболевания коронавирусом и летального исхода.
При этом 1 сентября во Франции начали делать третью прививку от коронавируса людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями. Днём ранее премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что через несколько недель в стране планируют предложить усиливающую третью дозу вакцины от коронавируса людям, которые прививались в начале кампании. А Нижняя Австрия с 30 августа предлагает жителям третью дозы вакцины против COVID-19, став первым австрийским регионом, который принял такое решение.
«Ковид-паспортов» в ЕС уже почти столько, как жителей
Около 400 миллионов европейских цифровых COVID-сертификатов были выданы в ЕС с июля этого года, сообщил в комментарии РИА Новости представитель Еврокомиссии. «И законодательный процесс, и техническое развертывание [системы цифровых COVID-сертификатов ЕС] были завершены с рекордной скоростью. В марте мы обещали к летним каникулам ввести общеевропейскую систему. Но первые цифровые COVID-сертификаты в ЕС были выданы задолго до июля. На данный момент уже сгенерировано около 400 миллионов таких документов», — сказал собеседник агентства. При этом, по официальным данным, всего в 27 странах Евросоюза проживает около 450 миллионов людей.
При этом чиновник отметил, что Россия получила необходимую техническую информацию о COVID-сертификате Евросоюза, но официальных переговоров о взаимном признании подобных документов между РФ и ЕС пока нет. «К нам обратились многие страны мира, заинтересованные в Европейском цифровом коронавирусном сертификате. Через представительства ЕС во многие третьи страны передается общая и техническая информация о сертификате. В список таких стран входит и Россия. Переговоров нет, речь идет пока о первой общей и технической информации, которая была отправлена», — указал он.
Как известно, в ЕС с 1 июля официально введён в действие электронный коронавирусный сертификат, который подтверждает, что его обладатель полностью привит против коронавируса или имеет отрицательный ПЦР-тест, или же переболел COVID и обладает иммунитетом. На сегодня к системе выдачи европейских COVID-сертификатов подключились уже девять не входящих в ЕС стран: Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, Швейцария, Ватикан, Сан-Марино, Северная Македония, Турция и Украина.
При этом аналогичный британский цифровой документ, NHS Covid pass, в странах Евросоюза признают только на двустороннем уровне, хотя Лондон обратился в Европейскую комиссию с соответствующим ходатайством ещё 28 июля. Однако, как написала на минувшей неделе британская газета The Guardian, из Брюсселя затребовали дополнительную техническую информацию. По информации газеты, пока британский сертификат принимают в 19 из 27 стран ЕС, и наибольшие проблемы у туристов из Великобритании возникают в Италии.
Хроники вакцинации в России и в мире
Около 70% преподавателей средних образовательных учреждений России привиты к началу нового учебного года, чуть меньше — педагогов вузов, а студентам нужно их догонять, сообщила 2 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова. Днём ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сказал, что в Москве привиты от COVID-19 более 60% сотрудников вузов, по стране — 45%, а число вакцинированных студентов составляет почти 12%. По официальным данным, всего в России полностью привиты от коронавируса 36,5 миллиона человек, то есть 25% населения.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 2 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) заявил, что Россия к настоящему времени ввела в оборот более 70 миллионов полных доз вакцин против COVID-19. «Могу сказать, что всего введено в оборот на сегодняшний день уже более 70 миллионов полных доз разных вакцин, преимущественно, конечно, это «Спутник». Только за август произведено 37,5 миллиона полных доз», — отметил он. По словам чиновника, дефицита вакцин против COVID-19 в российских регионах нет, общий объём их запасов составляет порядка 15 миллионов доз.
Министерство здравоохранения Греции запустило пилотную программу по развертыванию мобильных подразделений по всей стране, которые будут вакцинировать людей на площадях перед церквями. Программа началась в Афинах и Салониках 29 августа, и постепенно должна расшириться на другие города. Этим решением греческие власти надеются оживить кампанию по вакцинации после спада летом. При этом в Греции со 2 сентября начали отправлять в неоплачиваемый отпуск медицинских работников, которые принципиально отказываются вакцинироваться.
Премьер-министр Италии Марио Драги призвал 2 сентября к обязательной вакцинации против COVID-19. Драги заявил, что государство должно ввести обязательную вакцинацию, когда Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) окончательно утвердит вакцины против коронавируса. В настоящее время все вакцины против COVID-19 одобрены в Европейском Союзе в режиме чрезвычайной ситуации. Тем не менее, Италия одной из первых европейских стран ввела обязательную вакцинацию для медицинских работников и медсестер. Позже Франция и Греция сделали подобный шаг.