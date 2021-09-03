Европейский центр профилактики и контроля заболеваний воздержался от общей рекомендации прививать всех третьей дозой вакцины от коронавируса, Европейское агентство лекарственных средств считает так же

В ЕС вакцинировали против COVID-19 боле 70% населения

В Европейском Союзе полную вакцинацию против COVID-19 прошло 70% взрослого населения. Об этом сообщила 31 августа Европейская комиссия, отметив необходимость как можно скорее ликвидировать отставание ряда стран ЕС по проценту привитых от коронавируса.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в последний день августа отчиталась, что Евросоюзу в целом удалось выполнить поставленную задачу — до конца лета вакцинировать 70% взрослого населения. «Мы должны пойти дальше! Вакцинироваться должно ещё больше европейцев», — написала она в своем Twitter. 27 июля Еврокомиссия сообщала о том, что 70% взрослого населения единой Европы получили как минимум одну дозу прививки против COVID-19. Италия отменила 5-дневную самоизоляцию для вакцинированных украинцев © Andrew Mansfield / flickr

Фон дер Ляйен также сообщила, что с декабря 2020 года Евросоюз экспортировал 700 миллионов доз вакцины от коронавируса в 130 стран мира. Кроме того, ЕС является одним из крупнейших доноров инициативы COVAX, указала она и заявила о необходимости прилагать еще больше усилий в этой связи. «Мы преодолеем пандемию только тогда, когда победим ее в каждом уголке мира», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

В тот же день еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириякидес указала на настоятельную необходимость обеспечить более высокий уровень вакцинации населения в условиях распространения штамма «дельта», который на 40-60% более заразен, чем исходный («китайский») штамм SARS-CoV-2. Кириякидес также указала на «тревожный разрыв» в темпах вакцинации между 27 странами ЕС. Так, в Болгарии лишь 20% взрослых полностью привиты от коронавируса, в Румынии — 33%, в Словакии — 49%, в Польше — 58% людей старше 18-ти лет. Во Франции, Германии и Испании число полностью вакцинированных превысило 70% взрослого населения. В Португалии и Ирландии привитых еще больше — 82,4 и 85,5 процентов соответственно.

В частности, по данным французского Минздрава на 30 августа, полностью вакцинированы против COVID-19 в стране уже почти 44 миллиона человек (это порядка 79% взрослых или 65% всего населения). Как минимум одну дозу (двухкомпонентной) вакцины получили 48,5 миллионов жителей Франции (72% всего населения). Похожие результаты и в Германии, почти 65% всех жителей которой (54 миллиона) получили не менее одной из двух необходимых доз вакцины от коронавируса. При этом полностью вакцинированы 60,1% всего населения (более 50 миллионов человек), сообщило 28 августа Министерство здравоохранения ФРГ.

Профильные ведомства ЕС советуют не спешить с третьей дозой вакцины

Эксперты из Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) воздержались от общей рекомендации вакцинировать все население третьей прививкой от коронавируса. «Исходя из сегодняшних данных, не наблюдается срочной необходимости дополнительной дозы вакцины для полностью привитого населения», — говорится в докладе ведомства, который был распространён 1 сентября.

«Доказательства, основанные на эффективности вакцин и продолжительности защиты, показывают, что все вакцины, разрешенные в ЕС и ЕЭЗ (Европейская экономическая зона, включает все страны ЕС, а также Норвегию, Исландию и Лихтенштейн — прим.), сейчас имеют высокую защиту от госпитализации, тяжелого течения болезни и смерти, связанной с COVID-19», — говорится в документе. Агентство также подчеркнуло, что почти одна треть взрослых в возрасте старше 18 лет в ЕС и ЕЭЗ до сих пор не полностью вакцинированы. «В этой ситуации приоритетом сейчас должна быть вакцинация всех лиц, имеющих право на это и еще не прошедших курс вакцинации», — заявили в ECDC. Врач рассказал, что нельзя есть перед вакцинацией от COVID-19 © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

С другой стороны, в ECDC подчеркнули, что видят разницу между третьей дозой для всех — и для тех, кто имеет иммунодефицит. Дополнительные прививки «уже должны быть рассмотрены для людей с сильно ослабленной иммунной системой как часть их первичной вакцинации, если они не достигают должного уровня защиты от стандартной первичной вакцинации», — говорится в сообщении. Аналогичную позицию в своем объявлении в тот же день выразила независимая британская комиссия по вакцинам. В ECDC также добавили, что пожилым людям, особенно тем, кто проживает в домах ухода, могут быть назначены дополнительные дозы «в качестве меры пресечения».

На следующий день, 2 сентября, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), базируясь на докладе ECDC, официально сообщило, что, «основываясь на существующих на данный момент сведениях, нет острой необходимости в повторном введении вакцин для полной вакцинации населения в целом». «В докладе отмечается, что дополнительные дозы следует рассматривать для людей с сильно ослабленной иммунной системой в рамках их первичной вакцинации», — указали в EMA.

По данным агентства, дополнительные дозы вакцин могут вызвать более сильную иммунную реакцию у лиц со слабым иммунитетом. В ЕМА также подчеркнули, что данные об эффективности всех вакцин, одобренных в ЕС, свидетельствуют об их высокой степени защиты от COVID-19. В частности, благодаря им можно избежать госпитализации вследствие заболевания, тяжелого течения заболевания коронавирусом и летального исхода.

При этом 1 сентября во Франции начали делать третью прививку от коронавируса людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями. Днём ранее премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что через несколько недель в стране планируют предложить усиливающую третью дозу вакцины от коронавируса людям, которые прививались в начале кампании. А Нижняя Австрия с 30 августа предлагает жителям третью дозы вакцины против COVID-19, став первым австрийским регионом, который принял такое решение.

«Ковид-паспортов» в ЕС уже почти столько, как жителей

Около 400 миллионов европейских цифровых COVID-сертификатов были выданы в ЕС с июля этого года, сообщил в комментарии РИА Новости представитель Еврокомиссии. «И законодательный процесс, и техническое развертывание [системы цифровых COVID-сертификатов ЕС] были завершены с рекордной скоростью. В марте мы обещали к летним каникулам ввести общеевропейскую систему. Но первые цифровые COVID-сертификаты в ЕС были выданы задолго до июля. На данный момент уже сгенерировано около 400 миллионов таких документов», — сказал собеседник агентства. При этом, по официальным данным, всего в 27 странах Евросоюза проживает около 450 миллионов людей.

При этом чиновник отметил, что Россия получила необходимую техническую информацию о COVID-сертификате Евросоюза, но официальных переговоров о взаимном признании подобных документов между РФ и ЕС пока нет. «К нам обратились многие страны мира, заинтересованные в Европейском цифровом коронавирусном сертификате. Через представительства ЕС во многие третьи страны передается общая и техническая информация о сертификате. В список таких стран входит и Россия. Переговоров нет, речь идет пока о первой общей и технической информации, которая была отправлена», — указал он. Украина расторгает контракт с Индией на поставку вакцин от коронавируса © Facebook, Виктор Ляшко

Как известно, в ЕС с 1 июля официально введён в действие электронный коронавирусный сертификат, который подтверждает, что его обладатель полностью привит против коронавируса или имеет отрицательный ПЦР-тест, или же переболел COVID и обладает иммунитетом. На сегодня к системе выдачи европейских COVID-сертификатов подключились уже девять не входящих в ЕС стран: Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, Швейцария, Ватикан, Сан-Марино, Северная Македония, Турция и Украина.

При этом аналогичный британский цифровой документ, NHS Covid pass, в странах Евросоюза признают только на двустороннем уровне, хотя Лондон обратился в Европейскую комиссию с соответствующим ходатайством ещё 28 июля. Однако, как написала на минувшей неделе британская газета The Guardian, из Брюсселя затребовали дополнительную техническую информацию. По информации газеты, пока британский сертификат принимают в 19 из 27 стран ЕС, и наибольшие проблемы у туристов из Великобритании возникают в Италии.

Хроники вакцинации в России и в мире

Около 70% преподавателей средних образовательных учреждений России привиты к началу нового учебного года, чуть меньше — педагогов вузов, а студентам нужно их догонять, сообщила 2 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова. Днём ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сказал, что в Москве привиты от COVID-19 более 60% сотрудников вузов, по стране — 45%, а число вакцинированных студентов составляет почти 12%. По официальным данным, всего в России полностью привиты от коронавируса 36,5 миллиона человек, то есть 25% населения.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 2 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) заявил, что Россия к настоящему времени ввела в оборот более 70 миллионов полных доз вакцин против COVID-19. «Могу сказать, что всего введено в оборот на сегодняшний день уже более 70 миллионов полных доз разных вакцин, преимущественно, конечно, это «Спутник». Только за август произведено 37,5 миллиона полных доз», — отметил он. По словам чиновника, дефицита вакцин против COVID-19 в российских регионах нет, общий объём их запасов составляет порядка 15 миллионов доз. Томаты против коронавируса: в Узбекистане разработали съедобную вакцину © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Министерство здравоохранения Греции запустило пилотную программу по развертыванию мобильных подразделений по всей стране, которые будут вакцинировать людей на площадях перед церквями. Программа началась в Афинах и Салониках 29 августа, и постепенно должна расшириться на другие города. Этим решением греческие власти надеются оживить кампанию по вакцинации после спада летом. При этом в Греции со 2 сентября начали отправлять в неоплачиваемый отпуск медицинских работников, которые принципиально отказываются вакцинироваться.

Премьер-министр Италии Марио Драги призвал 2 сентября к обязательной вакцинации против COVID-19. Драги заявил, что государство должно ввести обязательную вакцинацию, когда Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) окончательно утвердит вакцины против коронавируса. В настоящее время все вакцины против COVID-19 одобрены в Европейском Союзе в режиме чрезвычайной ситуации. Тем не менее, Италия одной из первых европейских стран ввела обязательную вакцинацию для медицинских работников и медсестер. Позже Франция и Греция сделали подобный шаг.