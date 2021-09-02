Президент Украины Владимир Зеленский летел в Вашингтон к американскому коллеге Джо Байдену с большими надеждами и целым набором просьб. Чем завершилась эта встреча - победой или поражением Киева?

В среду, 1 сентября, главы государств провели переговоры с глазу на глаз, но об их итогах рассказать было некому: в графике Джо Байдена на совместную пресс-конференцию времени не нашлось, он поспешил на ежедневный экономический брифинг, а Владимир Зеленский покинул Белый дом, отказавшись общаться даже с журналистами собственного пула. Президенты сделали лишь заявления для прессы перед началом встречи. Итоги переговоров подвели администрации глав государств в подготовленном заранее совместном заявлении, текст которого Банковая опубликовала в первые минуты переговоров, а Белый дом — ближе к их окончанию. Победитель Зеленский и побеждённая Украина © AP, Evan Vucci

Документ включает 5 разделов: «безопасность и оборона», «демократия, правосудие и права человека», «энергетическая безопасность и климат», «экономический рост и процветание», «противодействие пандемии и гуманитарная помощь». Преамбула состоит из дежурных фраз о как никогда тесных отношениях США и Украины, совместному продвижению демократии, роли Украины в обеспечении безопасности всей Европы, необходимости проведения реформ на Украине, а также преданности Соединёнными Штатами суверенитету и территориальной целостности Украины, «учитывая продолжающуюся российскую агрессию».

1. Безопасность и оборона

США вновь повторили, что не признают Крым российской территорией, и поддержали усилия Украины по восстановлению контроля над полуостровом в целом и проект «Крымская платформа» в частности.

«Много раз звучало слово «Крым», начиная с комплементарных вещей на счёт «Крымской платформы», о том, что это очень мощная инициатива. Так считают США, хотят поддерживать эту инициативу», — сказал Зеленский позже журналистам.

Только вот на саммит «Крымской платформы», прошедшем в Киеве 23 августа, ни сам Байден, ни вице-президент Камала Харрис, несмотря на личное приглашение украинского лидера, не приехали, а вместе с временной поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин направили чиновников, ответственных за энергетику. Лавров: Руководители Украины давно поняли, что Крым им не вернуть © МИД РФ / МИД РФ / Перейти в фотобанк

По словам Зеленского, они с американским коллегой обсуждали Крым и в другом ракурсе — «на счёт деоккупации, пленных» и не только.

«Как обычно, с одной стороны, прозвучали ритуальные заклинания о поддержке Украины, а с другой — сказки об «аннексии» Крыма и «российской агрессии». Как обычно официальный Киев попросил денег. Наверное, какое-то их количество украинский режим получит. Но ровно столько, чтобы Украина окончательно не протянула ноги и могла исполнять предписанную ей Западом роль «анти-России», — написал глава республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Что касается стратегического сотрудничества в сфере обороны и безопасности, то Украина и США основу для его укрепления должно создать рамочное соглашение, подготовку которого завершили стороны. Речь идёт о максимально общем и не содержащем обязательств документе — на это указывает слово «рамочное» в его названии. Зато американцы не упустили повода пафосно напомнить о выделении нового пакета помощи Киеву, но сумма её просто смехотворна — всего $60 млн, что на фоне выделенных Афганистану средств выглядит как издёвка, отмечают эксперты. Эти деньги предназначены для закупки системы Javelin и другого оборонного летального и нелетального оборудования для применения в Донбассе. При этом в тексте совместного заявления президентов подчёркивается, что США с 2014 года уже выделил на поддержку ВСУ $2,5 млрд — и в этом пункте явно читается негодование американцев, мол, куда наши деньги уходят? Россия и Украина получили деньги от МВФ: кому досталось больше © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

«Показательно, что даже Курт Волкер, давний лоббист Украины в США, призвал Киев ограничить свои невероятные финансовые запросы и уж точно не проводить параллелей с Афганистаном, поскольку «в Штатах люди считают, что эти деньги были потрачены напрасно». Волкер дал понять, что 60 миллионов от Пентагона — это максимум, на который Зеленский может рассчитывать в таких условиях», — отмечает политолог Владимир Корнилов.

Зеленский на протяжении нескольких месяцев пытается добиться от Запада и от Байдена содействия в приёме Украины в НАТО, но в заявлении по итогам переговоров в Вашингтоне «поддержке евроатлантических стремлений Украины» посвящён лишь небольшой абзац: «Соединённые Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО. Мы также остаемся преданными помощи Украине в проведении продолжающихся реформ».

Видимо, Зеленский внял совету своего предшественника Петра Порошенко, призвавшего не поднимать вопрос о членстве в НАТО, но своё недовольство по этому поводу всё же высказал в беседе с журналистами. По словам президента, демонстрации сотрудничества с Украиной со стороны Альянса недостаточно.

«НАТО превратилась в образ «земли обетованной», которой раньше был Евросоюз: такая очень отдаленная перспектива, ради которой стоит жить. Учитывая, что сказки про вступление Украины в ЕС уже закончились, очевидно, что это не получится, теперь начались сказки про НАТО. Это рассчитано на внутреннего потребителя, на узкую прослойку националистов, национал-радикалов. На Западе к этому прислушиваться не будут: вступление любой страны в любую организацию — это взаимовыгодная история», — заявил шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семён Уралов. Украинский астролог назвал год, когда Украина войдет в НАТО © пресс-служба президента Украины

По его мнению, Западу невыгодно принимать Украину в НАТО, поскольку Киев и так выполняет все его пожелания, а западные страны при этом не несут формальной ответственности за действия украинского руководства.

2. демократия, правосудие и права человека

В этом разделе говорится, что Украина планирует провести судебную реформу и развивать независимую антикоррупционную инфраструктуру для реализации инициатив, направленных на искоренение коррупции и привлечение к ответственности коррумпированных лиц. В этом контексте речь идёт о немедленном избрании нового Специализированного антикоррупционного прокурора и защиты на законодательном уровне полномочий Директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечения прозрачного процесса отбора преемника.

Причём здесь американцы, если это вопрос внутриполитического характера? В тексте заявления указано, что США поддерживают эти инициативы Киева. Казалось бы, дежурная фраза, но, если учесть, что вся система антикоррупционных органов на Украине — это детище Вашингтона, то за этой формулировкой скрываются распоряжения Белого дома, которые Банковая приняла к исполнению. А коррупция на Украине уже давно вызывает у Байдена раздражение.

«В мире нет ни одной другой страны, где коррупция процветает так, как на Украине. Вы не найдёте ни одной демократии в мире, где раковая опухоль коррупции так процветает», — говорил Байден, выступая в Верховной Раде в 2015 году. Секс, наркотики, алкоголь: Хантер Байден откровенно рассказал о работе на Украине © AP, Visar Kryeziu

При этом к коррупционным схемам на Украине приложил руку его младший сын Хантер Байден, работавщий в энергетической компании Burisma.

При поддержке США Украина намерена бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против ЛГБТ-сообщества, а также ужесточить ответственность за насилие против любого человека независимо от пола, расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации или политических взглядов.

Интересно посмотреть, как будет происходить борьба государства с этими явлениями, широко распространёнными на Украине. Так, глобальное исследование ADL Global 100 Index показало, что уровень антисемитизма в стране с 2015 года вырос с 32% до 46%, и по этому показателю Украина заняла второе место среди стран Европы. Кроме того, в разных регионах регулярно происходят скандалы на языковой почве — сторонники и противники украинизации не могут найти общий язык. Факты проявления ненависти в отношении представителей национальных меньшинств, в том числе русскоязычного, зафиксированы в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, в документе также указано на отсутствие расследований по этому поводу и рекомендовано властям «незамедлительно принять закон о защите прав национальных меньшинств, которым будут защищены непосредственно их языковые права».

В Вашингтоне в преддверии переговоров с Байденом украинский лидер презентовал план трансформации своей страны, включающий 80 проектов, и оценил его ни много ни мало в $277 млрд. В итоге США выделят Киеву на реализацию этого проекта только $463 млн, напомнив о почти $2 млрд, уже выделенных на развитие, начиная с 2014 года. Вышинский описал, что будет, если на Украине окончательно убьют русский язык, а украинский не выучат © politeka.net

3. энергетическая безопасность и климат

Одной из ключевых тем переговоров Байдена и Зеленского был «Северный поток-2», который благодаря решению американского лидера отказаться от санкционного давления на участников проекта ради сохранения хороших отношений с Германией вскоре будет достроен. Согласно тексту совместного заявления, лидеры продолжат выступать против газопровода, обозначенного как «угроза для европейской энергетической безопасности», а США будут добиваться сохранения транзита российского топлива через территорию Украины, с этой целью недавно был назначен старший советник по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн, который ранее входил в состав наблюдательного совета «Нафтогаза».

После переговоров Зеленский выступил с утверждением, что Байден гарантировал санкции против «Северного потока — 2», если у Киева возникнут какие-либо проблемы.

«Все возможные санкции уже были введены, и они действительно задержали строительство «Северного потока-2» примерно на год. Какого рода санкции еще могут быть применены? Пожалуй, только к тем компаниям, которые взаимодействуют с самим проектом, покупают там газ. Но это уже прямое вмешательство во внутренние дела европейских государств, и это выходит за все мыслимые рамки», — отметил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру.

По словам заместителя директора Центра геополитических экспертиз Натальи Макеевой, надеясь на какие-то гарантии энергетической безопасности Украины со стороны США, Зеленский демонстрирует полную растерянность и наивность. Даже неполный запуск «Северного потока-2» ввергнет Украину в газовый кризис - министр © скриншот видео ТСН

«Ведь даже если они что-то и пообещают, то, как известно, эти люди вообще не держат никаких своих обязательств. Какой бы договор не был подписан, этот «дьявол» всё равно обманет. Мне кажется, что, рассчитывая на помощь США, Запада в целом, Зеленский очень сильно рискует остатками благополучия граждан собственного государства. Рассчитывать на обещания США нельзя — это очень опасный самообман», — заявила она.

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач уверен, что США или Германия могут максимум разыграть эту карту для получения дополнительной выгоды в торге с Россией, но не более того, а Украина в истории с «Северным потоком-2» не субъект, а объект.

«И её поведение, после того как США достигли с Германией желанного компромисса для выхода из клинча в своих взаимоотношениях, очень раздражает. Вы посмотрите, под какими лозунгами Зеленский ехал в Вашингтон, и как бледно оттуда возвращается — «поборемся», «обсудим», — подчеркнул эксперт.

А обсудить и побороться Зеленский обещал, если «Северный поток-2» достроят. А его почти уже достроили — укладку труб в экономической зоне Дании судно «Фортуна» уже завершило, в немецких водах окончание работ запланировано на 12 сентября.

4. экономический рост и процветание

Накануне визита Зеленского в США министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба открыто заявлял, что Киев хочет больше американских денег в национальной экономике. Яков Кедми рассказал, сколько денег США тратили на Афганистан, и сколько — на Украину © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Хотели? Пожалуйста — меморандум о взаимопонимании относительно коммерческого сотрудничества, подготовку которой завершили Вашингтон и Киев, как раз предусматривает коммерческое участие американских компаний в украинской экономике и украинских — в американской (что выглядит маловероятным). Однако не всем нравится такая перспектива.

«Если говорить простым языком: мы берём кредиты в США, для того чтобы потратить их на американскую продукцию, поднять этим американскую экономику, выплатить зарплаты американским рабочим. Это первая «экономическая зрада», это не поднимает экономику Украины», — заявила бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

Продолжением мысли политика, как считают эксперты, можно рассматривать подписанный меморандум о взаимопонимании, в перспективе предусматривающий поддержку операций в отдельных отраслях — агробизнесе, инфраструктуре, климату и энергетике — через Экспортно-импортный банк США (EXIM). Похоже, опасения о передаче Западу украинских земель, дорог, портовой инфраструктуры и энергетических мощностей, начинают сбываться.

5. противодействие пандемии и гуманитарная помощь»

В добавок к 2 млн доз вакцин и $55 млн, выделенным ранее для борьбы с коронавирусом, США передадут Украине на эти цели ещё $12,8 млн и помогут с обеспечением холодовой цепи хранения (из-за несоблюдения режима хранения медикам пришлось выкинуть несколько партий вакцин). Они кое-чего не учли. Ищенко объяснил, зачем Байден показательно унижает Зеленского © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Кроме того, Киев получит в этом году дополнительные $45 млн гуманитарной помощи для жителей Донбасса, охваченного боевыми действиями. По традиции американцы напомнили, сколько денег уже потратили — более $306 млн с 2014 года.

Итак, с чем в итоге Зеленский уехал со встречи с Байденом? Эксперты рассказали в комментариях изданию Украина.ру.

«Безусловно, после того, как администрация Байдена устроила «заботу» о своих соратников в Афганистане, бросать украинскую администрацию на волю волн США не будут. Но, учитывая явное обострение отношений с Китаем, Вашингтону невыгодно столь же резко обострять отношения с Россией, которые во многом зависят от поведения Украины. Поэтому я думаю, что Зеленскому было сказано примерно следующее: «Ребята, сейчас посидите немножко тихо. Сейчас не время для всяких провокаций». Сейчас США важно затормозить движение России в сторону Китая, а, значит, без нужды не напрягать отношения с Россией и без нужды не давать команды — Украина сама решения не принимает — на провокационные действия», — сказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Украинский политолог Кирилл Молчанов считает, что Зеленскому следовало перенести визит в США на более поздний срок. В результате нынешняя встреча получилась протокольной, ради пиара, президент получил лишь общие фотографии с американским коллегой, но ничего из того, чего хотел, не добился: нет ни слова о компенсациях за запуск «Северного потока-2», нет ни слова о том, когда Украине дадут ПДЧ или статус основного союзника вне НАТО, всё остальное — это мелкие уступки. Гончаренко посчитал встречу Байдена и Зеленского провалом и вспомнил Цоя © AP, Evan Vucci

И хотя кардинальных перемен не произошло, некоторых успехов в Вашингтоне Зеленский всё же добился, подчёркивает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский: американская сторона не упомянула Минские соглашения (а Россия надеялась, что Байден сможет подтолкнуть Киев к их выполнению) и возложила всю ответственность за урегулирование в Донбассе не Москву.

«К этому успеху Зеленского можно добавить, что начался большой объём договорённостей, за исключением продления договора по нераспространению ядерного оружия. Видимо, были намеки о том, чтобы оружие получить, но американцы вынудили украинскую сторону подписать это соглашение», — добавил политолог.