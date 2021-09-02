Не знаю, как кому, а для меня самый точный итог визита президента Украины Владимира Зеленского к американскому визави Джо Байдену подвела в соцсетях некая «Галя Степановна». Она сообщила: «Байден уснул, но Зеленский не сдается и продолжает переговоры»

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Но еще раньше, загодя обозначив практическую бессмысленность и смысловую бесперспективность и самого визита, и встречи двух президентов, как ни странно, главный итог саммита Зеленский-Байден подвел первый вице-премьер Украины Алексей Любченко. Он еще 1 сентября 2021 года поведал, что в Украине и в ее правительстве на самом высоком уровне идет подготовка встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Сделано это было за несколько часов до встречи двух президентов, которая запросто могла сорваться по прихоти Вашингтона, которому визит Зеленского был нужен, как зайцу стоп-сигнал. Поэтому, с одной стороны, слова Любченко — это некий упреждающий удар. В знакомом киевском стиле последних месяцев: если не дадите вы — мы выпросим у другого. Не примите нас на Западе — мы ринемся на Восток, в Китай.

Кто только не игрался в Украине этой политико-географической эквилибристикой. Вот постарался и новый первый вице-премьер: мол, авось угожу шефу, подначу США, возьму Байдена на "слабо".

Но все зыбко. Поэтому-то Любченко пока только предложил место этой встречи — Крым. Как вариант. Но не уточнил, сроки проведения таких переговоров. А также, говоря о возможности его проведения в Москве, сделал отрицательный жест головой: мол, не-не, мы своего в «Мордор» не пустим.

Странный Зеленский, недоверчивый Байден: как прошла встреча лидеров Украины и США © REUTERS, Jonathan Ernst

Ну, как нового… У Украины в случае окончательного отказа от нее на Западе реально не остается других вариантов, как поворачиваться вспять. То есть на Восток. А если еще конкретнее то на северо-восток, на нормализацию отношений с Россией. Или — как вариант — полная продажа и распродажа Китаю. Чтобы выжить и сохраниться.

И это действительно гипотетическая альтернатива Украины — возврат к статус-кво 2013 года, когда Россия пообещала Украине кредит в 15 млрд. долл. и даже выдала 3 «ярда» и в догоспереворотное состояние февраля 2014-го. Шаги понятны и без особой детализации: сначала отказ от прозападного курса и желания вступить в ЕС и НАТО, то есть возвращение стране внеблокового и нейтрального статуса, потом нормализация экономических отношений (если они еще нужны России в прежнем объеме), и затем — как вишенка на торте — нормализация и политических отношений. Не до демонстративно-показательных поцелуев в десна при встрече, но и без плевков в борщ или в спину, когда «партнер» отвернется.

В пользу такой возможности, кстати, высказался даже новый пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, который работает всего несколько недель. По его словам, президент Украины готов к контактам с Путиным в любое время.

И самое интересное — о встрече с Путиным периодически говорил и говорит и сам Зеленский. Например, в середине августа он вдруг заявил о необходимости прямых переговоров, чтобы освободить «крымских заключенных». До этого Зеленский хотел поговорить с российским президентом о мире в Донбассе.

Но беда-то Зеленского и всей Украины вместе с ним, что это она, Украина, без России может стопудово загнуться, если останется без западных подачек. А вот Россия смогла экономически перестроиться и довольно сносно уже обходится без услуг и товаров украинского народнохозяйственного комплекса. Предпринятое вовремя импортозамещение, знаете ли, сделало благое дело.

В политике же украинские власти в стремлении понравиться своим внешним западным кураторам наворотили такого ужасного и мракобесно-русофобского, что контакты сегодня кажутся уже невозможными. Постмайданные власти в Киеве фактически объявили своим гражданам русского происхождения сначала лингвоцид — полный заперт русского языка. А теперь вот устами того же Зеленского переходят и к геноциду — либо насильственной смене идентичности, либо к выдавливанию с территории Украины. Сам Зеленский, повторяю, об этом говорил открыто. И не важно, не подумав он это сказал или по врожденной глупости. В этом деле слово — реально не воробей.

В ожидании милости Байдена. Как Зеленский проводит время в «предбаннике» Белого дома © president.gov.ua Дмитрий Козак в свое время и говорил, что никаких проектов или договоренностей по встрече Путина и Зеленского нет. И что любые заявления, киевских властей на эту тему — всего лишь примитивная и тупая имитация политической активности. Москве от Киева нужна мирная соседняя страна, не враждебная и не преследующая своих сограждан по национальному и языковому признаку, не ведущая гражданскую войну в Донбассе. Но Киев же об этом пока и слышать не хочет, все думает, что Запада поможет «Путина одолеть».

Но и сам Путин недавно во время прямой линии с российскими гражданами отметил, что не отказывается от встреч, но «надо только понять, о чем говорить» И что ему, увы, не о чем разговаривать с украинским коллегой после того, как тот «отдал свою страну под полное внешнее управление».

Так что слова первого вице-премьера Украины Любченко — это, конечно, хорошо. Это сигнал. Но, увы, не более того. Потому что Киеву мало хотеть что-либо, нужно еще и уметь добиваться этого, не изображая из себя коллективного идиота, который не понимает, что от него нужно. И если Зеленский действительно сегодня задумывается о повороте от запада на восток, то он должен понимать: то, что удалось ему с Байденом, не прокатит в Москве. Потому что как Украина — не Россия, так и Путин — не Байден…