Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что 9 сентября Владимир Путин и Александр Лукашенко могут подписать «дорожные карты» по интеграции своих стран. Но потом стало известно, что сроки их подписания, скорее всего, перенесут на более позднее время

Что это за «дорожные карты» и почему их не могут подписать уже три года?

Лукашенко и Путин намерены подписать дорожные карты по интеграции © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Изначально была 31 «дорожная карта», но к настоящему моменту осталось всего 28. Судя по всему, всё это время их редактировали и «выхолащивали» — так, чтобы условия устраивали обе стороны. Среди планов, от которых стороны отказались, была политическая интеграция. Белорусское руководство все эти годы неоднократно подчеркивало необходимость сохранения полного суверенитета обеих стран, а в последнее время данный тезис подхватили и в Москве. Поэтому к настоящему моменту кажется, что сторонам уже ничего не должно мешать в ближайшее время подписать пакет документов и двигаться дальше.

«Отклад не идёт на лад»?

На днях очень скорое подписание «карт» анонсировал посол Белоруссии в России Владимир Семашко: «Мы, слава Богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа дожмем, и уже 9-го числа [сентября] президенты встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции».

Однако и здесь всё оказалось не так просто. В тот же день слова дипломата уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указав, что для начала необходимо «дождаться решения глав государств и не забегать вперед». А позже намерения подписать «дорожные карты» 9 сентября опровергло и белорусское посольство в России. Там заявили, что «СМИ не совсем верно интерпретировали заявления дипломата», а «9 сентября президенты обсудят результаты работы над «дорожными картами» и примут решение о дальнейших шагах».

В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Очевидно, что даже после исключения чувствительной для сторон «карты» по политической интеграции Минск и Москва все равно не могут договориться по ряду важных вопросов. Скорее всего, речь идет о самых проблемных сферах в двусторонних отношениях — торгово-экономической и энергетической.

Во-первых, стоит вопрос условий по продаже российского газа Белоруссии. Минск стремится получить как можно более льготные цены, в то время как в Москве эти чаяния не всегда встречают одобрение. Также между сторонами до сих пор стоит вопрос механизма компенсации налогового маневра Белоруссии со стороны России.

Во-вторых, углубленная торгово-экономическая интеграция сторон предполагает создание единых рынков Союзного государства. Российское руководство указывало, что единые рынки и дальнейшая интеграция в экономике сможет нормально функционировать только тогда, когда появятся общий эмиссионный центр, единая система налогообложения, таможенная служба, суды и Счетная палата. Но встает вопрос, как всё это буде работать без политико-правовых надстроек в Союзном государстве, хотя бы минимальных.

Поэтому подписания «дорожных карт» может и вовсе не произойти в текущем году. Особенно с учетом того, что про их «скорейшее подписание» ранее уже не раз объявляли, в том числе и в этом году. Но сроки всегда оттягивались. Вероятно, Минск и Москва еще не готовы к окончательному подписанию всех 28 «дорожных карт».

Время не в пользу Союза

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В том документе 22-летней давности, который до сих пор не денонсировали, предусмотрено и создание наднациональных органов с самыми широкими полномочиями, и принятие единой валюты и системы налогообложения, и формирование единых рынков. Договор предусматривает полноценную политическую интеграцию, которая в конечном счете ведет не к союзу государств, а именно к единому Союзному государству. В случае реализации положений документа Минску и Москве в любом случае пришлось бы отдавать часть суверенитета общим структурам управления.

Вероятно, что в 1990-е годы, когда раны от разрыва общего политико-экономического пространства еще сильно болели, реализация полноценного Союзного государства казалась неизбежной. Но теперь, спустя почти 30 лет, в России и Белоруссии осознали возможность отдельного суверенного сосуществования, и теперь вряд ли руководители этих государств готовы добровольно лишиться части своих полномочий в пользу общесоюзных органов.

Против интеграции очень серьезно сыграло время. И оно по сей день играет не в пользу союзного проекта, только с еще большей силой, чем это было в 1990-е и 2000-е. В условиях стремительно развивающегося и меняющегося мира затягивание времени может деактуализировать даже те сферы интеграции, которые сегодня всё ещё кажутся непотерянными.