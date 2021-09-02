Пока президент Зеленский пребывает в США, в Киеве волнуются, какие вести привезет он из метрополии и какие ему выдадут инструкции. От новых инструкций зависит, кому в руководстве Украины пора паковать чемоданы, а на кого внимания не обратили, дав возможность еще несколько месяцев попилить бюджет

Аналогичным образом и казавшийся несменяемым глава МВД Арсен Аваков подал в отставку этим летом сразу же после встречи с временным поверенным в делах США на Украине Джорджем Кентом.

Под некоторыми министрами сейчас тоже шатаются кресла, но окончательное решение Зеленский должен привезти из Вашингтона. Президент Зеленский еще накануне визита в Вашингтон заявил о грядущих отставках в Кабмине, но конкретных фамилий не называл. Интрига сохраняется до его возвращения.

Претензии к министрам, ранее озвученные Зеленским, из его уст кажутся комичными. Он пеняет им тем, что они «начинают много говорить, когда нечего сказать». Иными словами, президенту не нравится, что они у него учатся.

Кроме того, как утверждает народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, у Верховной Рады давно были претензии к министру обороны Андрею Тарану, министру юстиции Денису Малюське и главе Минкульта Александру Ткаченко. Точка невозврата. Кабмин Украины фактически одобрил отказ от Минских соглашений © kmu.gov.ua

«Однозначно, в сентябре будут кадровые изменения (…) Разговоры идут о Министерстве обороны, Министерстве юстиции. Есть вопрос по Министерству культуры: знаю, что коллеги зарегистрировали проект постановления об увольнении», — сказал Качура.

Еще одной кандидатурой на вылет во фракции считают министра соцполитики Марину Лазебную. Нардеп Юрий Камельчук утверждает, что к Лазебной есть ряд вопросов по поводу не решенных проблем с субсидиями. Напомним, что МВФ требует максимально урезать субсидии на оплату ЖКХ, что в правительстве и делают, а поскольку народ выражает недовольство — всё сваливают на министра соцполитики, фигуру заменяемую.

Министра соцполитики на Украине и без того называют «министром социального обнищания». Президент Зеленский, например, еще два года назад обещал доплаты пенсионерам старше 75 лет. В 2020 году не нашлось денег. В 2021 на июнь запланировали повышение на 400 гр (1200 р.) тем, кто старше 75 лет (а таковых всё меньше). В июне министр соцполитики Лазебная заявила, что это повышение откладывается, так как у государства «немножечко не хватает средств» и оно «не потянет». Министра «социального обнищания» очевидно уйдут в отставку, однако это не значит, что со сменой фигуры социальное обнищание прекратится. Кабмин Украины пытается добиться возможности закрыть любую политическую партию - Бортник © Полина Орловская

По поводу министра обороны, который находится в США вместе с президентом, по словам Камельчука, у него наблюдается конфликт с коллегами в военной сфере.

По словам же политолога Андрея Золотарева вопрос его отставки решается в США.

«Много будет зависеть от результатов встреч Зеленского в Вашингтоне — там могут окончательно убедить его распрощаться с генералом. Тем более, нынешний президент хотел бы, чтобы его вспоминали в контексте модернизации армии, а Таран этому никак не поспособствовал, и его заменой называют молодого директора «Укроборонпрома» Юрия Гусева», — говорит политолог.

Вопросы есть, как говорит депутат Камельчук, и к министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урусскому, якобы из-за конфликта с главой экономического комитета Рады.

Министру обороны также ставят в вину то, что он очень «советский», а нужен новый человек для проведения реформ, требуемых НАТО. Причиной для отставки министра культуры Александра Ткаченко называют его конфликт с главой ОП Андреем Ермаком. На его место планируют его заместителя Ростислава Карандеева. Относительно других кандидатур депутаты пока не в курсе.

Практически все кандидаты на вылет из Кабмина попали туда весной 2020 года после отставки правительства Алексея Гончарука, провалившего обещанный экономический «взлёт». Новая команда, как мы видим, тоже не справилась. Кому именно из них сейчас достанется «черная метка» — станет ясно после возвращения президента из Вашингтона с инструкциями.

Заседание парламентской фракции "Слуг народа", на котором будет рассматриваться вопрос смещения нескольких министров, состоится после 6 сентября.

Telegram-канал Wash сообщает, что рассматривается и вариант отставки всего Кабмина, особенно на случай массовых протестов против грабительских тарифов, но этот вариант придерживают до какого-нибудь кризисного момента.

«Шорт-лист министров в зоне риска уже гуляет в СМИ. Это министр обороны Андрей Таран. Министр соцполитики Марина Лазебная, вице-премьер Олег Урусский, министр культуры Александр Ткаченко и министр юстиции Денис Малюська. Вариант №1: частичная и постепенная замена министров в течение осени. Вариант №2: отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля и переформатирование всего Кабмина. Пока на Банковой склоняются к варианту лайт, но отставку Шмыгаля тоже не исключают. Она произойдет, если определится достойный кандидат на смену. Кандидатуры Чернышова, Любченко и Кубракова не тянут на руководство правительством. Кейс с отставкой Кабмина держат в рукаве и на случай массовых протестов по тарифам», — пишет Wash.

Ожидание осенью массовых протестов и готовность жертвовать «головами бояр», включая премьер-министра, может говорить о четком указании — проводить неолиберальные реформы, сокращать субсидии, повышать тарифы, несмотря ни на что.

Вряд ли администрации США интересны такие фигуры, как Андрей Таран или Марина Лазебная. Подпись под необходимым документом поставит любой следующий на скамейке запасных — нынешний заместитель министра, который тоже уйдет в отставку через полгода на волне очередного недовольства.

Однако и сама фигура украинского президента для США вполне заменяемая. Как только очередное повышение тарифов или эскалация военных действий дискредитирует украинского президента, вызвав достаточно массовые протесты, его точно так же могут отправить в отставку.