Компания «Роснефть» попросила президента России Владимира Путина позволить ей экспорт 10 миллиардов кубометров газа в год по трубопроводам в Европу. Это позволит использовать СП -2 на полную мощность

Вашингтон и Киев продолжают выступать против проекта

США и Украина выступают против газопровода «Северный поток-2» (СП-2) и рассматривают его как угрозу европейской энергетической безопасности, говорится в совместном заявлении двух стран о стратегическом партнерстве. Документ был обнародован после встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом в Белом доме 1 сентября.

Вашингтон намерен сохранить «транзитную роль» Украины и обеспечить «безопасность поставок в этот переходный энергетический период», а также не допустить использования газовой магистрали «как геополитического оружия». Для этого США будут и дальше применять «предусмотренные законом меры и энергетическую дипломатию», в том числе при содействии старшего советника по энергетической безопасности Амоса Хохштейна (назначен 10 августа 2021 года — прим.), указано в тексте заявления. Никакие другие меры прямо не упоминаются.

При этом за несколько часов до встречи с главой Белого дома президент Украины заявил, что Киев рассчитывает на гарантии Вашингтона после достройки и ввода в эксплуатацию СП-2. «Если достроят [«Северный поток — 2»], то мы ещё поборемся, как он будет работать… Если работать будет, то обсудим конкретные вещи и гарантии», — сказал Владимир Зеленский журналистам в Вашингтоне. На уточняющий вопрос, идёт ли речь о санкциях в отношении Российской Федерации, Зеленский ответил утвердительно. «Да, я имею в виду санкции».

Но какие-либо гарантии в документе не упомянуты даже в виде эвфемизма. Более чего можно сделать вывод, что Киев будут и дальше принуждать к «реверсу» — реальному или виртуальному — при потреблении российского газа.

«Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников», — говорится в заявлении. Как известно, Украина продолжает физически потреблять газ из России, хотя поставки оформляются через европейские компании. Так, только в июне-августе 2021 года, по данным «Оператора ГТС Украины», виртуальный реверс газа составил 1,2 миллиарда кубометров. Если коммерческие поставки российского газа через Украину на точках выхода в течение последних трёх месяцев составили 11,6 миллиарда кубометров, то реальный физический поток не превысил 10,4 млрд.

В Европе намекают «Газпрому» на продажу СП-2

«Газпром» должен продать газопровод «Северный поток-2», чтобы он соответствовал европейским нормам конкуренции. Такой точки зрения придерживается Еврокомиссия, написала 27 августа немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на неназванных чиновников в Брюсселе. По мнению автора издания, такой вариант в качестве решения данной проблемы может быть реализован после того, как Высший земельный суд Дюссельдорфа 25 августа отклонил апелляцию оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG, в споре о выводе проекта из-под Газовой директивы Евросоюза. Игорь Юшков про встречу Зеленского с Байденом и продажу «Северного потока-2» © РИА Новости, Нина Зотина

Как напоминает автор материала Хендрик Кафсак, Газовая директива ЕС, или Третий энергопакет, требует разделения добывающей компании и оператора инфраструктуры. В противном случае, 50% мощностей должно отдаваться независимому поставщику. А «Газпром» как раз является одновременно собственником и трубопровода, и газа. Соответственно, он может использовать только половину заявленной мощности газопровода в 55 миллиардов кубометров в год.

Проиграв суд по вопросу исключения СП-2 из-под действия европейских норм, «Газпром» предпринимает новую попытку легализовать проект в правовом поле ЕС. Nord Stream 2 AG подала заявку в Федеральное сетевое агентство ФРГ на регистрацию в качестве независимого оператора. И хотя швейцарская компания, строящая газопровод, является 100% «дочкой» «Газпрома», германский регулятор газового рынка может на законных основаниях сертифицировать ее как независимую — на своё усмотрение. Но такой исход не устраивает Еврокомиссию, которая настаивает на прямом соблюдении норм энергетического законодательства. В Брюсселе полагают, что у «Газпрома» нет другого выхода, кроме как продать трубопровод, говорят источники FAZ.

Впрочем, и сертификация Nord Stream 2 как «независимой компании» не гарантирована: для этого необходимо одобрение Министерства экономики ФРГ, которому предстоит оценить, представляет ли проект угрозу для европейской энергетической безопасности. Проблемы могут начаться, если по итогам парламентских выборов портфель Минэкономики достанется «зелёным», которые выступают резко против российско-германского проекта.

У России есть ответ на европейские «игры с правилами»

Компания «Роснефть» попросила Владимира Путина дать допуск к трубопроводному экспорту газа в Европу в объёме 10 миллиардов кубометров в год. Об этом говорится в письме главы компании Игоря Сечина президенту РФ, о котором 27 августа написало издание «Коммерсантъ». Поставлять газ за границу трубопроводами в России имеет право только «Газпром», но глава «Роснефти» предлагает не изменять закон, а сделать газового монополиста агентом поставок. Игорь Сечин указывает, что «Роснефть» собирается поставлять газ не клиентам «Газпрома».

Кроме того, компания готова платить повышенный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — около 5 тысяч рублей за тысячу кубометров. По данным «Роснефти», это более чем в 3,5 раза больше текущей ставки для «Газпрома». Общая разница в платежах по НДПИ с газовым монополистом составит до 37 миллиардов рублей, утверждает глава «Роснефти», а при увеличении экспортных поставок в будущем — до 150 миллиардов рублей. Компания также предлагает внести изменения в Налоговый кодекс РФ и привязать ставки НДПИ к биржевой цене российского газа в Европе. Экстремальные условия и триллион кубометров газа для Китая: главное о газопроводе «Сила Сибири» © commons.wikimedia.org, Presidential Executive Office / Перейти в фотобанк

У «Роснефти» есть меморандум с британской компанией British Petroleum на поставку 10 миллиардов кубометров газа в год, и при сохранении текущих цен в Европе экспорт будет крайне выгоден для «Роснефти». Одним из дополнительных аргументов Игорь Сечин указывает то, что поставки поспособствуют снятию ограничений как с «Северного потока-2», так и с сухопутного продолжения «Северного потока-1», газопровода OPAL в Германии. По данным «Коммерсанта», президент России поручил вице-премьеру Александру Новаку и министру финансов Антону Силуанову рассмотреть предложение главы «Роснефти» и высказать свое мнение.

«Роснефть» уже не первый раз пытается выйти на рынок экспорта трубопроводного газа, но до этого «Газпром» успешно отбивал все попытки, мотивируя отказ тем, что дополнительная конкуренция российских поставщиков приведет к снижению цен на газ и, соответственно, падению поступлений в бюджет РФ.

При этом 1 сентября вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство РФ сосредоточено на завершении строительства СП-2, а вопрос полного заполнения газопровода должен решаться оператором. В отчёте же «Газпрома», обнародованном 30 августа, говорится, что компания Nord Stream 2 AG изучает решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы ЕC, и возможность его обжалования. Сразу же после этого решения «Газпром» прекратил продажи газа в ЕС через свою электронную торговую платформу на 2022 год, а с 1 сентября российский газовый монополист снизил поставки газа через Украину и Польшу.

Хотя такое снижение не влияет на физический экспорт газа в страны ЕС, однако рынок сейчас очень чутко реагирует на малейшие действия «Газпрома». Поэтому в первый день осени цена газа на самой ликвидной бирже Европы TTF продолжила исторический рост и оказалась на уровне 620$ за тысячу кубометров. Ранее в «Газпроме» объявляли, что в текущем году по СП-2 может быть поставлено 5,6 миллиардов кубометров газа. Однако в компании подчёркивают, что с учётом разных маршрутов поставок запуск этого проекта «значительного влияния на общие объемы экспорта не окажет».

Завершается строительство второй ветки СП-2 и сертификация первой

«Газпром» завершает пуско-наладочные работы на первой нитке СП-2 для начала поставок, и завершает укладку второй нитки газопровода. Об этом в ходе телефонной конференции 31 августа сообщил топ-менеджер компании. «Как вы знаете, в июне была механически завершена укладка первой из ниток, трубы были соединены посредством захлёстывания. Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации», — отметил он. Немецкий эксперт ответила на вопрос, как Украина может отомстить России за «СП-2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, работа по укладке второй нитки СП-2 также находится на завершающей стадии и для ее ввода в эксплуатацию тоже потребуется проведение комплексных мероприятий, которые аналогичны работам на первой нитке. «Могу лишь дополнить, что мы прикладываем максимум усилий, чтобы в ближайшее время газопровод «Северный поток — 2» запустить в эксплуатацию», — добавил топ-менеджер.

По данным навигационных систем, на минувшей неделе российская трубоукладочная баржа «Фортуна» вышла на свою максимальную скорость в почти 1,2 км в сутки. Однако утром 29 августа в Балтийском море поднялся ветер до 12-15 метров в секунду, и судно приостановило работы. «Фортуна» возобновила укладку второй нитки СП-2 в немецких водах вечером 31 августа, до её завершения осталось уложить чуть более пяти километров труб. В середине августа Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии опубликовало предупреждение морякам о том, что последний участок СП-2 в немецких водах планируют достроить к 12 сентября. Само же разрешение на строительство действует до конца месяца. С учётом времени на завершение и пусконаладку второй нитки, её смогут запустить в декабре 2021 года. «Оператор ГТС Украины» собирается отобрать «Северный поток 2» у «Газпрома» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Примечательно, что 1 сентября исследовательское судно Baltic Explorer под флагом Литвы вышло из немецкого порта Мукран на мелководный участок СП-2 в немецкой экономической зоне Балтийского моря. Судно указывает, что ведёт исследовательские работы, и совершает проходы на скорости около 4 узлов над участком уже построенной первой нитки СП-2 на мелководье Адлергрунд. Судя по всему, оно изучает качество каменной засыпки, которой укрепили газопровод на участке в середине августа, и ведёт работы в рамках сертификации проекта. Baltic Explorer стало вторым иностранным судном, которое непосредственно участвует в проекте за последние полтора года. Ранее суда, не принадлежащие российским компаниям, покинули СП-2 из-за угрозы введения санкций США.