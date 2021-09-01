Во вторник, 31 августа, в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о реинтеграции Донбасса, базирующийся на «Национальной платформе примирения и единства», представленной еще в марте экс-советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Сергеем Сивохо. Это совсем не простой документ

Достаточно сказать, что он активно оппонирует людоедскому законопроекту о переходном периоде и возвращает к жизни базовые принципы соглашения «Минск-2». Можно отметить, что Сивохо демонстрирует куда более гуманный подход к проблеме мира в Донбассе, нежели правящая команда, сделавшая за последние месяцы все, чтобы похоронить и сами соглашения, и мирный процесс в целом. Сергей Сивохо: кто он © Facebook, Сергей Сивохо

Что следует считать важным в проекте внесенного в парламент законодательного акта? В нем предусматривается амнистия и помилование, возмещение причиненного вреда, установление правового статуса пострадавших детей, ответственность за преступления геноцида, военные преступления и преступления против человечности (ветераны АТО, ау!), широкие социальные гарантии, приоритетное экономическое развитие на реинтегрированных территориях сроком на 25 лет. Это не все меры поддержки, но основные из них.

Надо ли говорить, что предложенная концепция резко контрастирует с позицией Министерства по реинтеграции, чей закон о переходном периоде, ставит население Донбасса в положение дискриминируемой группы с крайне урезанными гражданскими и политическими правами, группы, подозреваемой в совершении разнообразных преступлений, за которые она должна понести всю полноту ответственности. Сам Сивохо фактически назвал проект министерства малореалистичным: он «написан с точки зрения победителей в войне. Давайте ответим на вопрос: кого мы должны побеждать? Своих же граждан, которые находятся по ту сторону линии соприкосновения? Так мы всё-таки за деоккупацию или за реинтеграцию?»

Ответ на этот вопрос очевиден. Существует еще один законопроект — об особом статусе, — который можно назвать определяющим политику Киева по отношению и к Донбассу, и к Крыму. Он тоже является одним из могильщиков Минских соглашений. В нем предусмотрен обязательный период «деоккупации» неподконтрольных территорий, то есть по сути он одобряет использование силовых методов. Как будто 13 тысяч погибших за более чем 7 лет недостаточно. Собственно, документ вобрал в себя весь набор мифов о донбасском конфликте. Войну Украина ведет с Россией, «оккупантом и агрессором», а не с населением региона, ни о какой федерализации не может идти и речи.

Официальный Киев не намерен садиться за стол переговоров с теми, кого он называет сепаратистами, поскольку они, по его мнению, являются «марионетками в руках Москвы». Это автоматически ставит крест на мирном процессе, поскольку Россия на полном основании не намерена признавать себя участником конфликта. Соответственно, никакого просвета в образовавшейся тьме не видно. Обстрелы продолжаются, люди гибнут, украинскую верхушку такое положение дел вполне устраивает.

Поэтому, несмотря на весьма позитивный настрой «Национальной платформы примирения и единства», рассчитывать на то, что созданный на ее основе законопроект будет принят, мне кажется, не приходится. Даже если предположить невозможное — его одобрят, — хода этот документ не получит, поскольку в украинском законодательстве тон задают совсем другие правовые аспекты: запретительные и густо замешанные на национализме и отрицании за жителями Донбасса и Крыма каких-либо прав, кроме права умереть или уехать из родного дома насовсем.