Вечером 1 сентября президент Зеленский встречается президентом США Джо Байденом. Об этом визите говорили с зимы текущего года, представляя его чуть ли не важнейшей вехой в украинской истории, но американцы визит неоднократно переносили, фактически унижая украинскую делегацию

Блицопрос: Кирилл Молчанов о встрече Зеленского и Байдена © Facebook, Кирилл Молчанов

Свободное время украинский президент решил использовать для собственного пиара, имитируя бурную деятельность, пусть и с минимальной отдачей. Свое времяпровождение в Америке сам он называет «продуктивным», хотя вряд ли украинцы почувствуют хоть какие-то результаты этой продуктивности. Заполняя время ожидания, президент Украины с супругой устраивают пробежки, пусть даже бегают и не вокруг Белого дома, бросая томные взгляды в окна Овального кабинета.

Попутно 31 августа Зеленский встретился с главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Биллом Нельсоном. Украинский президент предложил главе НАСА сотрудничество по программе исследования Луны. Нельсон в ответ на предложение лишь похвалил мужество украинцев во время Евромайдана, что можно считать дипломатичным уходом от вопроса и отказом от предложения.

Мы не скоро узнаем содержание того, что Зеленский подписал в США - Золотарев © president.gov.ua Герман Галущенко и Дженнифер Грэнхолм подписали совместное заявление о стратегическом диалоге в сфере энергетики и климата. Как утверждают в Офисе Зеленского, «документ предусматривает привлечение международных независимых наблюдательных советов на государственные предприятия энергетического сектора Украины». Проще говоря, договорились трудоустроить на Украине на космические зарплаты еще несколько американских чиновников. Соглашение подписывали профильные министры, президент Украины постоял за их спинами, словно телохранитель или официант, так как его личное участие там не требовалось.

Точно так же Зеленский постоял в сторонке при заключении договора между Пентагоном и Минобороны Украины, в рамках которого США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 60 миллионов долларов. Средства пойдут в том числе на противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые США от греха подальше не позволяют использовать, а требуют просто хранить вдали от линии фронта и сами контролируют их хранение. После подписания договора министрами Зеленский лично нажаловался главе Пентагона на учения российских войск на российской же территории.

Кроме того, и. о. президента НАЭК «Энергоатом» Петр Котин и глава компании Westinghouse Electric Патрик Фрагман подписали меморандум о взаимопонимании между компаниями.

«Документ предусматривает привлечение технологии компании Westinghouse Electric по строительству ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт», — рассказали в Офисе Зеленского. И в данном случае, следует подчеркнуть, что меморандум о взаимопонимании — это обычно ничем не наполненный документ, а просто дежурное заверение о намерениях, которые нужно будет обсуждать.

«Подписал меморандум. Меморандум — это буквально то, что нужно иметь в виду, напоминание. Подписал совместное заявление об укреплении двустороннего сотрудничества в сфере энергетики. То есть никакой специфики, договоров. Договорились продолжать переговоры: это уровень даже не министра, а какого-то клерка в министерстве», — комментирует подписание украинский блогер Владимир Винюков.

Стремление получить американскую АЭС президент страны, где случилась Чернобыльская катастрофа, мотивировал тем, что российский газ якобы «самый грязный в мире». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского «не от большого ума».

Блицопрос: Андрей Суздальцев о встрече Зеленского и Байдена © Владимир Трефилов

Все эти средства должны поступить якобы из госбюджета Украины и от программ международной помощи. Подобных космических проектов Зеленский за последние два года представил предостаточно, как в ходе визитов в арабские страны, так и в Европу и Турцию, но ни один из них не сработал. Буквально недавно Зеленский говорил о планах высадить миллиард деревьев на Украине (для этого их нужно высаживать по миллиону в день). Язык, как говорится, без костей. В очередной раз озвучивая свои астрономические планы, украинский президент, вероятно, не сознает, что перед ним в США не провинциальные шахматисты-любители, которым можно рассказать о планах строительства Нью-Васюков, а ушлые американские бизнесмены, которые «съели» не одного президента из стран третьего мира.

Telegram-канал «Зрада или перемога» иронизирует, что никаких конкретных результатов все эти пиар-акции президента Украины в США не несут.

«А почему нет никаких результатов визита нашего гетьмана в братский Вашингтон? Обсудили то да се подписали меморандум. Пентагон предоставит военную помощь на $60 млн. Копейки. Талибам в сотни раз больше давали. Что это за фуфло, а не реальные договоренности? Одна надежда на Сонного Джо. На встрече с ним Зеленский и по отмене «Северного потока 2» договорится, и Крым вернет, и россиян с Донбасса вышибет. Ну, или фоточку сделает с американским президентом. Тоже неплохо», — пишет «Зрада или перемога».

Зеленскому придется постараться, чтобы не усыпить Байдена - Золотарев © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Подобных просителей денег на содержание проамериканских режимов в Вашингтоне обычно пруд пруди. Там можно встретить и отставных генералов латиноамериканских армий с их проектами переустройства мира за какие-то пару миллиардов, и нефтяных шейхов с проектами колонизации Марса, если им дадут пару дивизий на свержение конкурента. В их числе где-то затерялся и украинский президент, который отчаянно пытается делать хорошую мину при плохой игре, поскольку в Вашингтоне сейчас очевидно не до него.