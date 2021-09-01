Из минского КГБ в «Азов». Что известно о скандальном Боцмане (Коротких)

В среду, 1 сентября, Басманный суд Москвы заочно арестовал бежавшего из России на Украину добровольца «Азова» Сергея Коротких, который в 2014 году получил украинское гражданство и в настоящее время курирует «Белорусский дом в Украине». Коротких имеет зловещую славу как на Украине, так и за её пределами

Суд избрал для Коротких, который обвиняется в убийстве двух и более лиц по мотивам межнациональной ненависти, заочный арест на два месяца «с момента задержания или экстрадиции в РФ».

В своё время в России ставший позже главой разведки «Азова» Сергей Коротких сколотил небольшую банду.

Подобные идеи Коротких вынашивал задолго до переезда на Украину в 2014 году.

«Малюта (еще одна кличка Коротких.— Ред.) хотел просто карманную банду. Он и стал её делать из Ф18 и части НСО. Я этому воспротивился», — вспоминал в переписке, просочившейся в 2010 году в интернет, бывший вождь «Национал-социалистического общества» (НСО)* Дмитрий Румянцев.

Перебравшийся незадолго до этого в Москву из Минска, бывший член белорусского РНЕ* Коротких, предпочитавший тогда называть себя Малютой, входил в политсовет НСО, но особое внимание обращал на молодых спортсменов из скин-группировки Format18 (F18)*. Московский суд заочно арестовал добровольца «Азова» Коротких © скриншот видео "Власть vs Влащенко"

Немаловажно, что деньги тогда у Коротких водились в немалом количестве с разных схем, связанных и с обналичкой, и с перегонкой машин из Европы (вследствие чего и сам он мог пафосно прибыть на встречу то на «Ягуаре», то на огромном джипе), и просто с крышевания нелегально оборудованных стоянок для маршруток. А «форматовцы», сплошь выходцы из неполных неблагополучных семей, жили бедно.

Удивительно ли, что то же мы наблюдаем сейчас в Киеве? На днях Коротких развязал уличную войну против фанатской группировки «Гонор», вышедшей в 2019 году из «Национального корпуса», где ее представители занимали посты главы киевского отделения (Сергей Филимонов) и первого заместителя главы партии (Назарий Кравченко).

Поводом для войны стало то, что клевреты Коротких размалевывали граффити «Гонора» (а таким образом фанаты во всех странах «метят» территорию) в цвета радуги, намекая на принадлежность правых ультрас к секс-меньшинствам.

Год назад представители «Гонора» публично обвиняли некоего «Вадика Ухо, который по приказу своего командира-петуха взял ответственность за испорченное граффити». И вот на днях его выловили в Киеве, опубликовав вечером 30 июня в своем Telegram-канале фотографию крупного парня с «паутиной» на левом локте (обычная татуировка для правых радикалов) и разбитым лицом, стоящего рядом с белым пикапом.

Имя его не называлось, но его упомянул 2 июля в своем Telegram-канале Коротких в своей привычной манере: «Напасть толпой на Ухо, выдать это за победу».

Правда, в «Гоноре» отрицают, что били оппонента толпой, и опубликовали 2 июля видеозапись, где Ухо бьёт по лицу только один из стоящих рядом людей. И упомянули еще такой выразительный момент: «Герой пытался достать «глок» (пистолет Glock. — Авт.), подаренный Аваковым».

Коротких сразу же нанес ответный удар. 1 июля группа спортивных ребят заявилась по адресу, где как раз находились члены «Гонора».

«Сегодня произошло нападение на студию (аудиозаписи. — Авт.) baza, — написал в Facebook Назарий Кравченко. — Нападали люди с наградным оружием от министра МВД и с удостоверениями МВД. То есть мы с Сергеем Филимоновым встретились под студией после записи подкаста, и произошло нападение на нас. Мы забаррикадировались в студии, нападавшие сбили замки».

На опубликованной Кравченко видеозаписи с камеры наружного наблюдения видно, что один из идущих к ним людей размахивает огромным ножом. В итоге никого не ранили, но прокололи шины принадлежащей «гоноровцам» машины, припаркованной у студии.

За этим последовало еще одно уличное нападение. Интересная деталь — за всем этим очень спокойно наблюдали стоявшие рядом полицейские.

Кравченко опубликовал в Facebook фотографии шестерых нападавших, которых «Гонору» удалось идентифицировать. Среди них — бывший боец «Азова», россиянин Никита Макеев (позывной Одиссей), давно опекаемый Коротких; некто, упомянутый как «Сгущенка — россиянин, привезенный Боцманом», и еще какой-то «Гена — белорус, привезенный Боцманом». Все в татуировках, спортивного телосложения, с бородами и бакенбардами.

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Но интересно то, что, судя по фотографиям и видео, тот же пойманный «гоноровцами» Ухо рассекал по улицам Киева на дорогом пикапе. И похожие вещи об окружении Боцмана упоминают многие.

14 июля киевская журналистка «Новой газеты» Ольга Мусафирова писала: «Автор этой заметки встретила Коротких поздней осенью 2020 года у посольства Беларуси в Украине, где развернули протестный пикет молодые политбеженцы — участники антилукашенковских митингов в Минске. Сергей привез уличный обогреватель — УФО, держался покровительственно, командиром среди салаг. Спустя неделю Боцман с друзьями (все на черных внедорожниках) приехал к пикетчикам, чтобы организовать акцию: установить крест в память погибшим и замученным диктаторским режимом Лукашенко».

А откуда деньги у эмигранта-белоруса, причем деньги большие?

Поскольку в 2015 году Коротких (явно по протекции Авакова) занял пост главы отдела полиции охраны стратегических объектов Главного управления МВД по Одесской области, он должен был публиковать электронную декларацию. И судя по таковой, в собственности у него имелись две приобретенные в 2015 году квартиры — в Киеве площадью 69 кв. м и в селе Чайка Киевской области площадью 74,4 кв. м, а также приобретенный в том же году самолет Л-39 чешского производства 1982 года. Наличными Коротких задекларировал 233 тыс. долл. США, 135 тыс. евро и 500 тыс. гривен, указав, что еще 565 тыс. евро он дал в долг неназванным третьим лицам.

На возможное происхождение денег указывает новость, размещенная 12 августа 2016 года украинским информагентством «Обозреватель»: «Инцидент произошел во вторник, 9 августа, в помещении ресторана «Марокана» на бульваре Леси Украинки, 24. Около семи часов вечера Александр Аваков (сын экс-министра МВД Арсена Авакова — Ред.) сидел за одним из столиков на летней площадке вместе с Сергеем Коротких, (бывшим. — Авт.) командиром разведки полка «Азов» (больше известен как Малюта или Боцман). Как утверждает источник, по периметру находилось «сопровождение». Коротких приехал в «Марокану» на Toyota Tundra. Сын главы МВД — на Toyota Land Cruiser 200, его охрана — на Land Cruiser 100. В ресторане за соседним столиком сидели двое мужчин среднего возраста. Один из них, надевая пиджак, аккуратно «прихватил» сумочку, которая лежала на свободном кресле возле стола, за которым находились Аваков-младший и Боцман. Преступник достал деньги из сумочки (там была значительная сумма в долларах) и незаметно вернул на прежнее место… Интересный момент: заявление в полицию по факту кражи написал не сам потерпевший — Александр Аваков, — а Сергей Коротких (Боцман)».

Речь идет о каком-то совместном бизнесе Боцмана с сыном министра внутренних дел, где туда-сюда наличкой из рук в руки передаются крупные суммы денег в валюте. Возможно, тоже обналичка. Но так или иначе, Коротких быстро поднялся настолько, что стал к 2019 году главным «кошельком» для «Национального корпуса». Об этом 10 мая 2020 года после первого нападения «азовцев» на «гоноровцев» написал Кравченко как первый заместитель главы партии, хорошо осведомленный о ее внутренней кухне: «Партия по закону существует исключительно за членские взносы. На самом деле это происходило иначе. Поэтому деньги вносились на счет следующим образом. Боцман находил где-то деньги, я готовил приказ, организовывал логистику, чтобы ячейки получили деньги и через своих активистов, знакомых, родственников внесли эти деньги на счет партии «Национальный корпус». Я не знаю случаев, когда активисты вносили свои средства на счета партии». Что происходит с делом Шишова? Новые данные © REUTERS, Gleb Garanich

Именно деньги могли стать причиной расправы с ещё одним активистом — белорусским оппозиционером Виталием Шишовым. Его труп был обнаружен во вторник, 3 августа, в лесопарке в Киеве.

Шишов был одним из учредителей и руководителей «Белорусского дома в Украине», который объединял белорусских оппозиционеров, бежавших на Украину из Белоруссии. Однако вскоре в деле появился «азовский след». По версии следствия, хотя и не официальной, Шишов был убит неизвестными. По другим данным, совершил самоубийство. В любом случае это событие стало одним из самых резонансных в последние дни.

Уже после известия о смерти Шишова стала появляться информация, что настоящим учредителем «Белорусского дома в Украине» был не он, а Коротких.

О связи «Белорусского дома в Украине» с нацистами заявила и сооснователь издания «Заборона» Екатерина Сергацкова, которую относительно недавно затравили праворадикалы за то, что она вскрыла связь украинских фактчекеров Facebook группы StopFake с украинскими ультраправыми.

Этот инцидент заметили даже в Human Rights Watch, которая подобное обычно не замечает.

«Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов сегодня найден мертвым, повешенным. Эта НПО была связана с Сергеем Коротких «Боцман», выпускником минской школы КГБ, российским неонацистом, близким человеком с Арсеном Аваковым и соучредителем движения «Азов». Подробности скоро», — написала она в своем Twitter.

Примечательно, что экс-глава киевского «Азова» Сергей Филимонов 20 июля в интернете фактически обвинил Сергея Коротких в убийстве Павла Шеремета.

Что будет с Коротких после ухода министра внутренних дел Арсена Авакова с поста — вопрос пока открытый. Врагов бывший глава разведки «Азова» успел нажить массу, в том числе даже среди своих недавних соратников. Недавно проходила кулуарная информация, что Боцман даже с Андреем Билецким уже успел испортить отношения и остался только со своей «карманной бандой». Но не будет денег — уйдут и наемные «бойцы». А.

* Организации запрещены Верховным судом РФ