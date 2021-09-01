Во вторник, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский вместе с министром обороны Украины Андреем Тараном встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. В результате переговоров между Украиной и США был подписан договор о рамочной обороне. Эксперты опасаются нового витка конфликта в Донбассе после окончания визита Зеленского в США

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Владимиру, президенту Украины, и его жене Елене — в Вашингтоне это удалось в полной мере.

Сначала муж с женой в Вашингтоне возложили символические снопы пшеницы к подножию возведенного за счет украинского госбюджета и частных пожертвований Мемориала жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине. И даже старательно похлопотали лицами, изображая неподдельную скорбь. Станиславский, наблюдая за этим, однозначно сказал бы свое знаменитое «не верю!». Но отнюдь не потому, что бывшему комику плохо удаются трагедийные роли. Все оставшееся время визита Зеленский намерен посвятить или ублажению своих бытовых хотелок, или подписанию соглашений в Госдепе, Пентагоне и других ведомствах, куда его допустят, соглашений, которые продляли бы войну в Донбассе. То есть, по терминологии украинских идеологов, приближали бы победу в «украинско-российской войне».

И в тот же день Зеленский освятил своим присутствием подписание рамочного соглашения о стратегических основах оборонного партнерства, автографы под которым поставили министр обороны Украины Андрей Таран и глава Пентагона Ллойд Остин. А также межправительственного соглашения о новых проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки новых систем вооружений.

И даже предстоящую встречу с Джо Байденом Зеленский, по его словам, готов начать с «обсуждения проблемы деоккупации Крыма и Донбасса». То есть опять с войны. Потому что именно полномасштабная война однозначно может начаться, если Украина попытается военным путем решить проблему либо возвращения полуострова из состава России, либо ликвидации самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Донбассе. И именно для закупки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин» США уже согласились выделить 60 млн долл.

«Зе» и «гуд-Байден». С чем вернется президент Украины из США? © cont.ws

Второй отличительный признак — это стремление добиваться своих целей, не считаясь ни с какими жертвами. В любой непонятной ситуации. В Афганистане, как известно, США решили наказать террористов, которые произвели чудовищный теракт в аэропорту Кабула, любой ценой и точечными ударами нанесли удары по авто, в которых, по их данным, и передвигались новые террористы. Но сделали это в густонаселенных районах, что привело к убийству 12 мирных афганцев, 7 человек из которых — дети. Это была как бы символическая месть за убитых в теракте 13 американских морпехов, почти один в один.

И точно так же ведет себя в Донбассе режим Зеленского, который хочет показать свою решимость «победить Путина», что очень важно для выпрашивания денег в Вашингтоне. За несколько дней до полета Зеленского за Атлантику войска ООС/АТО в Донбассе интенсифицировали артобстрелы ЛДНР, в частности, Горловки, что привело к ранению мирных жителей, в том числе детей. Очень точная и страшная аналогия в поведении двух, как говорят в Киеве, «стратегических партнеров».

В-третьих, на фоне происшедшего с США в Афганистане поражает удивительная по своему безумию просьба Киева к Вашингтону предоставить Украине статус «стратегического партнера США вне блока НАТО». Именно такой статус, как известно, был у Афганистана до кровавого и позорного бегства оттуда США. И это Афганистану ничем не помогло. Наоборот — обрекло на возможную гибель и репрессии огромное количество афганских граждан, которые по разным причинам сотрудничали с американцами. Талибы могут их — как слуг неверных» — амнистировать, а могут и наказать. Безжалостно уничтожив.

Статус союзника США ничего не значит: печальный урок Афганистана для Украины © РИА Новости, Игорь Коваленко / Перейти в фотобанк

И, наконец, в-четвертых, признаком «афганизации» двух стран является и желание США сделать Украину (как ранее Афганистан) составной частью так называемой «дуги нестабильности», уготованной в Вашингтоне для постоянного давления на Россию по всему периметру ее границ, и тупая бездумная готовность элит Украины согласиться с такой ролью для своей страны. В обмен на деньги, печеньки и коврижки, а также гарантии личной безопасности на Западе после окончания компрадорской и коллаборационистской «службы» в неоколонии под названием «Украина».

Ведь именно на Западе и собираются скрыться и неслабо пожировать на «кровно заработанные» все, кто сейчас верой и правдой служит США и их интересам в Украине — проводит «реформы» по уничтожению остатков политического суверенитета для окончательной распродажи страны в процессе очередного витка «большой прихватизации».

Все эти нюансы Зеленский планирует окончательно так или иначе утрясти во время разговора с Байденом. Но уже есть и похожая на ложку дегтя в бочке меда информация, что все может быть напрасным и не выполнить главную задачу — досадить России, напугав ее. Когда Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, спросили об отношении к итогам встречи Зеленский — Байден, он ответил, что Россия не видит никаких угроз для отношений между Украиной и Россией из-за любых переговоров между Украиной и США. И знаете почему? Потому что, по словам Пескова, отношения США и России — это «одна субстанция», а украинско-американские взаимоотношения — это другая. Вот именно субстанция, хорошее такое слово…