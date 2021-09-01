Пока внимание мирового сообщества приковано к окончанию строительства «Северного потока – 2», практически незаметно продолжается второй этап строительства магистрального газопровода «Сила Сибири». При этом проект имеет важнейшее значение для российско-китайских отношений и развития Дальнего Востока

Издание Украина.ру выделяет самое важное, что нужно знать о «Силе Сибири».

Для Китая и Дальнего Востока

«Сила Сибири» — российский магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это одна из крупнейших строек современности — совместный проект «Газпрома» и CNPC (Китай).

Трасса газопровода проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. Ищенко объяснил, как запуск газопровода «Сила Сибири» связан с «нормандским форматом» © кадр из видео Украина.ру

Газопровод предназначен для доставки газа из крупных месторождений в Восточной Сибири — Иркутского и Якутского центров газодобычи — в густонаселенные восточные районы Китая, испытывающие острый дефицит топлива. В течение 30 лет благодаря «Силе Сибири» Китай должен получить более триллиона кубических метров газа.

Кроме экспорта газа в Китай газопровод будет способствовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока. «Сила Сибири» создаст условия для газоснабжения и газификации российских регионов, развития современных газоперерабатывающих и газохимических производств.

Строительство продолжается

Открытие «Силы Сибири» состоялось 2 декабря 2019 года. Протяжённость газопровода — 2159 км, диаметр трубы — 1420 мм, рабочее давление — 9,8 МПа, экспортная мощность — 38 млрд кубометров газа в год.

В ноябре 2020 года «Газпром» начал второй этап строительства газопровода «Сила Сибири». Работы стартовали на участке от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения. На втором этапе планируется запуск участка «Силы Сибири» от Ковыктинского месторождения до Чаянды. Новый участок сдадут в эксплуатацию в конце 2022 года.

«Газпром» планирует соединить «Силу Сибири» с Ковыктинским месторождением в Иркутской области. Участок от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского имеет длину около 800 километров. Тогда протяженность газопровода составит около 3000 километров.

Стоимость строительства изначально оценивалась в 800 млрд руб., однако позднее была пересмотрена до 1,1 трлн руб. Общая стоимость связанных с газопроводом инфраструктурных проектов (в частности, обустройство месторождений, строительство газоперерабатывающего завода) оценивается от 55 млрд до 70 млрд долл.

Планируется, что в 2022 году в Китай будет поставлено 15 млрд кубометров газа. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров «Газпром» намерен достичь к 2025 году. Обсуждается также увеличение поставок до 44 миллиардов кубов газа в год. Карантин на Чаянде не препятствует функционированию «Силы Сибири» — «Газпром» © commons.wikimedia.org, Presidential Executive Office / Перейти в фотобанк

История проекта

10 ноября 1997 года президент России Борис Ельцин и генсек ЦК Компартии Китая, председатель КНР Цзян Цзэминь подписали меморандум о строительстве 3000-километрового газопровода от Ковыткинского месторождения до Шанхая общей стоимостью до 3,6 млрд долл.

В июле 2002 года российское правительство издало распоряжение, возложившее роль координатора переговоров по экспорту российского газа в Восточную Азию на компанию «Газпром».

«Газпром» предлагал различные варианты организации экспорта российского газа в Китай: опережающая поставка газа с Чаяндинского месторождения в Якутии, строительство «обводного» газопровода через Северную Корею и Южную. Однако они оказались нежизнеспособными.

В октябре 2012 года президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать проект газопровода, который получил рабочее название «Якутия — Хабаровск — Владивосток». Газпром провёл конкурс на название газопровода, и 27 декабря 2012 года Путин на заседании Госсовета сообщил победившее в конкурсе название — «Сила Сибири».

В мае 2014 года проекту был дан новый импульс в связи с подписанием 30-летнего контракта на поставку газа в Китай между «Газпромом» и CNPC. Согласно контракту, в год должно поставляться 38 млрд кубометров газа. Общая сумма контракта составляет 400 млрд долларов.

23 июля 2019 года российский и китайский участки газопровода «Сила Сибири» состыковали на границе двух стран. В конце августа 2019 года начались работы по вытеснению азота и наполнению полости газопровода «Сила Сибири» природным газом. Газовая война: что будет с Украиной и Европой после запуска "Силы Сибири" © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

2 декабря 2019 года состоялся официальный ввод газопровода в эксплуатацию в ходе телемоста с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Поставки по газопроводу «Сила Сибири» начались в декабре 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем).

Уникальные особенности газопровода

Трасса газопровода проходит в экстремальных природно-климатических условиях, преодолевает заболоченные, горные и сейсмоактивные территории, участки с вечномерзлыми и скальными грунтами.

Абсолютные минимальные температуры воздуха на территории прохождения «Силы Сибири» составляют от минус 62°С в Республике Саха (Якутия) до минус 41°С на территории Амурской области.

Для минимизации воздействия на окружающую среду маршрут газопровода был проложен преимущественно по участкам редколесья и старых гарей — лесным территориям с деревьями, погибшими от пожара.

Также при строительстве использовались быстроразвертываемые самоходные мостовые переходы. В числе их преимуществ — устройство перехода через реку, ручей, овраг без промежуточной опоры, что имеет важное значение для сохранения экосистемы.

При строительстве «Силы Сибири» были применены современные, высоконадежные, энергоэффективные технологии и оборудование. В частности, использовались стальные трубы российского производства, имеющие внутреннее гладкостное покрытие, которое за счет уменьшения шероховатости трубы снижает трение, а, следовательно, и затраты энергии на транспортировку газа. Китайский фактор Газпрома. «Сила Сибири» серьезно повлияет на мировой энергетический рынок © commons.wikimedia.org, Presidential Executive Office / Перейти в фотобанк

Внешняя изоляция труб выполнена из инновационных отечественных нанокомпозиционных материалов, обеспечивающих высокую коррозионную стойкость газопровода. Для пересечения активных тектонических разломов использовались трубы с повышенной деформационной способностью, а также специальные технические решения по их укладке.

Что эксперты думают о «Силе Сибири»

Еще в момент запуска «Силы Сибири», в 2019 году, аналитики предполагали: появление нового экспортного маршрута снизит зависимость России от поставок природного газа в Европу, но не станет полноценной альтернативой западному направлению. При этом у России появляется возможность дополнительно заработать на восточном рынке.

О перспективах проекта и направления в целом в эфире радио Sputnik рассказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Это первый газопровод из России в КНР. Он, с одной стороны, позволит расширить поставки природного газа на наиболее динамично развивающийся в мире рынок, который растет в последние годы двузначными темпами.

С другой стороны, Китаю он откроет доступ к стабильным российским трубопроводным поставкам и обеспечит в перспективе растущие нужды. В том числе в регионах, которые в настоящее время вообще не могут получать импортный газ и, соответственно, крайне страдают от большой доли угля в энергетическом балансе», — сообщил Гривач.

В целом для Китая «Сила Сибири» имеет стратегическое значение, поскольку диверсифицирует поставки. Раньше газ шел только по магистрали Туркмения — Китай, запущенной в 2009 году, а также в виде СПГ.