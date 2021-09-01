СМИ разных стран мира продолжают комментировать захват власти в Афганистане движением «Талибан»*, эвакуацию войск США и их союзников из страны и другие связанные с этим события

Николай Злобин: Бардачный вывод американских войск из Афганистана - это позор Пентагона © РИА Новости, Нина Зотина публикует статью, посвящённую критике действий администрации Байдена со стороны сенаторов-республиканцев. В частности, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл назвал решение о выводе американских войск из страны «одним из наихудших внешнеполитических решений в американской истории».

«Мы пришли туда, чтобы помешать талибам установить режим, который позволил бы террористам восстановиться и ударить по нам здесь, дома. Это был полный успех», — заявил сенатор. Успех, по его мнению, заключался в том, что военное присутствие США в Афганистане в последнее время было невелико — 2500 военнослужащих, но оно позволяло не допустить приход к власти движения «Талибан». «Эта политика работала», — заявил Макконнелл.

Сенатор Митт Ромни заявил о «чудовищных решениях, принятых двумя администрациями», имея в виду Трампа и Байдена. Сенатор Бен Сасс обвинил Байдена в отсутствии плана эвакуации. «Уход с базы Баграм в течение десятилетий будет описываться в учебниках по военному делу как одна из глупейших военных ошибок, когда-либо совершавшихся в истории», — сказал сенатор.

Британская газета «Гардиан» публикует статью американского журналиста Зака Копплина, показывающую, насколько нелепыми являются попытки американских сенаторов возложить всю вину за провал афганской политики США только на Байдена или Трампа.

После того как талибы захватили страну почти без сопротивления, нынешний президент США обвинил в этом афганский народ, отмечает автор, вспоминая высказывание Байдена: «Мы дали им все возможности определить собственное будущее. Мы не могли дать им волю бороться за это будущее».

Такое обвинение в адрес афганцев, «многие из которых могут в ближайшем будущем подвергнуться пыткам или быть убитыми, — безнравственно и аморально. Победа «Талибана» — продукт коррупции и кумовства элит, особенно высокопоставленных военных США и афганских политиков», — отмечает автор статьи.

Чудовищная коррупция в Афганистане ни для кого не была секретом; например, в прошлом году неправительственная организация «Трансперенси Интернешнл» причислила Афганистан к 20 наиболее коррумпированным странам мира, указывается в статье. Международные СМИ регулярно публиковали информацию о том, как средства, выделяемые американским правительством для Афганистана, уплывали в карманы местных военных правителей. Кумовство подрывало доверие к сменявшим друг друга администрациям. Если афганский народ и военные отказались сражаться за правительство, то отчасти это произошло потому, что у них не было веры в него, отмечает автор.

Сильнее, чем ВСУ. Как «Талибан»* получил технику, о которой мечтала Украина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Более того, некоторая часть выделяемых США средств попадала талибам, пишет автор, ссылаясь на статью в американской газете «Нейшн», опубликованную в 2009 году, в которой речь шла о том, как афганские компании-подрядчики, доставлявшие грузы на американские военные базы, платили талибам за то, чтобы те не нападали на их грузовики. Спустя 10 лет эта практика ещё продолжалась, отмечает автор статьи. В качестве примера приводится судебный иск, поданный группой родственников американских военнослужащих, погибших от рук талибов, против ряда крупных западных компаний-подрядчиков; истцы утверждают, что эти компании также платили «отступные» талибам и, таким образом, финансировали терроризм.

Ещё одним источником финансирования талибов, функционировавшим при содействии Пентагона и афганской элиты, были средства, полученные от добычи полезных ископаемых Афганистана, указывается в статье.

Американская компания SOS International, тесно связанная с американскими военными и спецслужбами, добилась для себя права приобретать хромит, ценный компонент для производства нержавеющей стали, на нелицензированных рудниках в обход афганских законов, запрещающих такие действия. А многие из таких рудников контролировались талибами, другими террористическими группами или местными военными вождями, отмечает автор статьи, участвовавший в расследовании «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности», которое выявило, что 20% акций афганской дочерней компании SOS International принадлежит Хашмату Гани, брату сбежавшего из страны президента Афганистана.

Данная сделка отражает не только конкретный источник финансирования «Талибана», но и более широкие причины распада Афганистана, указывает автор.

Коррупция опустошила государственные учреждения, в результате афганские граждане не желали бороться за правительство, при котором воровство, вымогательство и кумовство были обычным явлением. «А дело компании SOS International затрагивает не только высший уровень правительства страны, но и влиятельных американцев, и американские компании… Афганистан пал из-за того, что американская и афганская элиты, ограбив всю страну, сдались и бежали, бросив афганский народ», — заканчивает статью Зак Копплин.

В статье китайской газеты «Глобал Таймс» рассказывается об увольнении подполковника американской морской пехоты Стюарта Шеллера, выступившего с критикой действий руководства вооружённых сил США в Афганистане.

Автор статьи, озаглавленной «Разгром в Афганистане снижает доверие американских солдат к военному руководству», отмечает: «Увольнение Шеллера указывает на то, что военное руководство США не желает прислушиваться к каким-либо предложениям или недовольству, а также не желает признавать или исправлять какие-либо из своих стратегических ошибок. Вместо этого они не жалеют усилий, чтобы уклониться от ответственности».

Основную ответственность за провал политики США в Афганистане несёт политическое и военное руководство страны, отмечается в статье. В то же время расплачиваться за ошибки руководства приходится солдатам и офицерам более низкого ранга. Такая ситуация приведёт к снижению боевого духа в американской армии при выполнении новых задач, отмечает «Глобал Таймс».

На сайте англоязычной версии катарского телеканала «Аль-Джазира» размещена статья «Означает ли Афганистан конец американской империи?».

Автор отмечает растущую неспособность США к решению глобальных вопросов — богатейшая страна с сильнейшими в мире вооружёнными силами тренировала и вооружала своих афганских союзников в течение двадцати лет, а они, тем не менее, сдались за неделю.

С другой стороны, в американской истории были моменты, когда страна демонстрировала слабость, но затем преодолевала её, отмечает автор, и приводит примеры. После разгрома в Пёрл-Харборе и потери Филиппин США за три года восстановили свой флот и поставили Японию на колени. Арабское нефтяное эмбарго 1973 года нанесло тяжёлый удар по американской экономике, однако США успешно преодолели его и восстановили влияние на Ближнем Востоке.

Возможно, ещё слишком рано заявлять об упадке США, говорится в статье, но изменения в глобальной геополитической картине последних двух десятилетий значительны.

Доминирование США в мире поддерживалось верой американцев в «явное предначертание», а экономически долларом США в качестве резервной валюты, что гарантировало их огромный экономический отрыв от ближайших конкурентов и контроль над воздушными путями и линиями поставок нефти, отмечает автор.

Сверхдержава не готова жертвовать. Что означает для Киева уход США из Афганистана © AP, U.S. Marine Corps photo by Staff Sgt. Victor Mancilla Саддама Хусейна обладает оружием массового уничтожения. А экономическая составляющая, в свою очередь, была подорвана рецессией 2008 года, когда крупные финансовые институты США рухнули один за другим. Признаки внутреннего социально-политического кризиса США начали появляться после 2010 года, что в последующем отразилось в растущей межрасовой напряжённости, подъёме «трампизма» и проблемах системы здравоохранения на фоне пандемии COVID-19, указывается в статье.

На этом фоне «унизительный вывод войск из Афганистана» вполне может означать конец века американского доминирования. Разумеется, США остаются крупнейшей военной державой в мире, а размеры и влияние их экономики по-прежнему огромны. Однако стремление США к конфликтам для поддержания своей власти уменьшается. Их союзники — в Афганистане и других местах — первыми почувствовали это растущее нежелание Америки поддерживать своё мировое господство. В статье приводится также высказывание бывшего Госсекретаря США Генри Киссинджера: «Быть врагом США опасно, но быть другом США смертельно опасно».

На сайте «Европейского совета по международным отношениям» опубликован обширный аналитический материал, посвящённый влиянию событий в Афганистане на страны и регионы мира: Европу, США, Ближний Восток, Россию, Китай, Иран, Турцию и Сахель. Можно сказать, что выводы, сделанные в отношении США, дополняют заключения автора «Аль-Джазиры». «Уже третий подряд президент США демонстрирует, что его страна больше не будет следить за порядком во всём мире или использовать свою мощь для достижения призрачных целей стабилизации далёких регионов… США стали нормальной страной. Она может и будет эффективно работать с союзниками, но только там, где на карту поставлены её жизненно важные интересы. Она видит эти интересы в конкуренции с Китаем. В таких местах, как Центральная Азия, Сахель и, возможно, даже Восточная Европа, она всё чаще их не видит».

Ближайшие годы покажут, станет ли трансформация США в «нормальную страну», о которой пишет европейский аналитик, реальной. Напомним, что предыдущая «прививка» от военных авантюр, полученная США во Вьетнаме (1975 год), действовала недолго, и ей не помогла даже бейрутская «ревакцинация» 1983 года.