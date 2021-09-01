Первого сентября тысячи украинских школьников и школьниц сядут за парты – счастливая пора каникул закончилась, начинается новый учебный год. А для родителей начинается марафон по школьным базарам и магазинам канцтоваров

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Для малообеспеченных семей сборы ребенка в школу превращаются в финансовую катастрофу — экипировать первоклассника оказывается не намного дешевле, чем экипировать солдата. Кроме того, скорее всего, в ходе учебного года придется эти же вещи покупать вновь, так как дети обычно успевают порвать или сломать что-нибудь достаточно быстро. Из-за неминуемости всех этих издержек буквально на каждом столбе перед началом учебного года появляется навязчивая реклама кредитов и микрозаймов на сборы ребенка в школу.

Украинский Кабмин обещает на подготовку к школе по 2000 гривен (6000 р.) детям из многодетных семей, но даже этого не хватит, чтобы собрать ребенка в школу в самом экономном «эконом-варианте».

Дороже всего одежда обходится первоклассникам и старшеклассникам. Для детей среднего школьного возраста она немного дешевле. Основная часть в этих затратах — это школьная форма, которая по украинскому закону вроде бы необязательна, но ее требуют практически в каждой школе. Одежда для мальчика обойдется в среднем на 10-20% дешевле одежды для девочки.

Минздрав Украины изменил правила школьного обучения с 1 сентября © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Для девочки платье обойдется от 450 гр (самое простенькое из искусственных тканей). Такая же юбка будет стоить от 300 до 400 гр (900-1200 р.). Столько же — жакет и еще около 600 гр (1800 р.) — две блузки. Более дешевым вариантом для девочек может стать сарафан (от 200 гр или 600 р.), если политика школы позволяет именно такую форму. Минимум в 500 гривен (1500 р.) обойдутся туфли для девочки. И еще около 1500 — спортивная форма. Понадобятся девочке также колготки (2 пары минимум), аксессуары для волос (бантики, резиночки, заколки) — и это еще плюс 300 гр (900 р.). Итого такой набор школьной формы обойдется родителям от 4300 гр (от 13 000 р.).

Добавьте к этому такую вещь, как вышиванку, для образовательного процесса ненужную, но в современных украинских школах ее обязательно требуют для участия в различных официальных и торжественных мероприятиях, на уроках патриотического воспитания, где националисты детям расскажут, как именно нужно ненавидеть Россию. Цена — от 500 гр (1500 р.).

Верхнюю одежду мы, естественно, не учитываем, так как она необходима вне зависимости от школы. Не учитываем также такие факторы, как качество ткани и детское «нравится — не нравится».

За рюкзак/ранец для школьника придется заплатить от 600 до 1000 гр (1800-3000 р.). Многие родители покупают б/у рюкзаки по цене около 200 гр (600 р.). Он должен иметь жесткую ортопедическую спинку, чтобы у ребенка не развивалось искривление позвоночника, широкие удобные лямки, весить не более 750 граммов и иметь высоту до 36 см.

Канцтовары для первоклассника: ручка, простой карандаш, точилка, ластик, линейки, мягкий пенал, папка для тетрадей, обложки для учебников, краски акварельные, кисточки, альбом для рисования, клей ПВА, цветная бумага, пластилин, ножницы, цветные карандаши и фломастеры. Всё вместе обойдется вам от 400 гривен до 800 гр (1200-2400 р.). Цены на тетради сильно отличаются — от 5 гривен за тонкие тетради с мягкой обложкой, а их нужно от 12 шт., до 35 гривен за тетрадь на 48 листов в картонной обложке. В некоторых школах родительские комитеты организуют оптовую закупку канцтоваров для своих детей, чтобы сэкономить 15-20%.

Однако современная школа — это не только тетрадки и ручки, но и разнообразные гаджеты, которые стали чаще использоваться в периоды локдауна и дистанционного обучения, особенно для старших классов. Удовольствие это не из дешевых, особенно если детей несколько, а гаджеты у них в руках быстро ломаются. Самый дешевый смартфон стоит около 2000 гр (6000 р.), но, конечно, чтобы поберечь зрение ребенка, экран должен быть больше, чем у смартфона, а это и стоит значительно дороже.

Как подсчитали мои знакомые из Полтавской области, у которых мальчишки-погодки, в этом году на сбор второго своего первоклашки им пришлось потратиться на 2000 гр (6000 р.) больше, чем в прошлом году, даже с учетом того факта, что некоторые вещи второй ребенок унаследовал от старшего брата.

В то же время мама школьника из Киева в интервью изданию Klymenko-Time говорит, что «корзина» ученика выросла за год на четверть. «Вроде и на отдельные товары стоимость повысилась незначительно — на несколько гривен, но, когда видишь окончательную сумму в чеке, понимаешь, что где-то на четверть цены выросли», — подсчитала Ольга из Киева.

Добавьте к этому практически неминуемые поборы на ремонт класса, занавески, оборудование для спортзала, подсчитать и предугадать которые невозможно, так как сумма зависит, скорее, от аппетитов школьного начальства. Кроме того, далеко не всегда есть необходимые учебники. Зачастую дети, а точнее их родители, вынуждены докупать тетради с упражнениями, например, по украинскому или английскому языку.

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Лишь минимальная экипировка школьника без учета гаджета, неминуемых взносов в школу на ремонт и питания обойдется от 5200 гр (15800 р.).

При этом минимальная зарплата молодого учителя в украинской школе (без надбавок и доплат за стаж) составляет 4859 гр (14 700 р.), то есть молодому учителю не хватит месячной зарплаты, чтобы собрать своего же ребенка в свою же школу. Если же учитывать, что ребенка необходимо кормить, покупать верхнюю одежду и оплачивать коммунальные услуги, то такому молодому преподавателю либо придется влезать в долги, либо увольняться и уезжать на заработки за границу, оставляя ребенка на попечение родственников.