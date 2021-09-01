Сто лет назад вышла «Азбука красноармейца» Дмитрия Моора

Ровно сто лет назад в Москве в Первой образцовой типографии на улице Пятницкой вышла иллюстрированная «Азбука красноармейца». Ее создателем был известный художник Дмитрий Моор — основоположник советского политического плаката, который сам написал к своем рисункам ёмкие и не всегда политкорректные стихотворные комментарии. Причем в его знаменитой азбуке нашлось место и украинцам.

Дмитрий Стахиевич Орлов, как звали при рождении знаменитого графика, появился на свет в Новочеркасске, тогдашней столице Области Войска Донского, и успешно окончил математическое отделение Московского университета, что открывало перед юношей карьерные возможности инженера.

Однако его подлинной страстью всегда было рисование. Начиная с 1907 года Орлов публиковал острые политические карикатуры в московском журнале «Будильник», и тогда же взял себе псевдоним Моор — в честь бунтовщика Карла Моора, главного героя шиллеровской драмы «Разбойники».

Такой выбор был не случайным. Под впечатлением от революционных событий 1905 года художник пришел к социалистическим идеям и с тех пор всегда старался раскрыть их в творчестве, сотрудничая с самыми выдающимися мастерами, включая своего друга Владимира Маяковского.

«Требования, которые вправе предъявить наша страна художнику, необычайно велики. Он должен быть не только профессионалом, мастером своего дела, но и гражданином своей страны, и средствами своего художественного мастерства служить великому делу борьбы за социализм, за построение бесклассового общества», — писал об этом сам Дмитрий Моор, который подготовил в те годы всемирно известные агитационные плакаты: «Торжественное обещание», «Петрограда не отдадим», «Кто против Советов», «Ты записался добровольцем?», «Слава победителю красноармейцу!», «Накануне всемирной революции!».

Работа над солдатской азбукой была поручена ему не случайно. Заказчиком книги выступил Революционный военный совет Республики, то есть высшее командование Красной Армии. Красные командиры столкнулись с повальной неграмотностью крестьян, которые составляли в те годы ее кадровую основу. В результате Троцкий и Фрунзе решили обратиться к силе художественного искусства, рассчитывая использовать с целью борьбы за грамотность яркие рисунки Дмитрия Моора.

Художнику даже разрешили использовать в азбуке несколько крепких фраз, чтобы содержание этого учебника было ближе солдатской массе. Однако популярную книгу сразу же начали использовать в самых обычных школах, поскольку она имела среди учеников немалый успех.

С тех самых пор Моор не оставлял занятие педагогикой. Он преподавал во Вхутемасе на кафедре литографии, в Полиграфическом институте — на специализированной кафедре плаката. И знаменитые карикатуристы из группы Кукрыниксы считали себя его прямыми учениками.

Сам Дмитрий Моор занимался рисунком до конца своей жизни — в годы Великой Отечественной войны он создал серию знаменитых антинацистских плакатов: «Ты чем помог фронту?», «Зверь ранен. Добьем фашистского зверя!», «Все на «Г»», «Он этого не любит», «Школа Геббельса», «Людоед Гитлер». Но вместе с тем обращался к гражданским темам, выполнив классические иллюстрации к «Слову о полку Игореве» и пушкинской поэме «Руслан и Людмила».

Работы Дмитрия Моора сохраняют популярность и в наши дни. А мы предлагаем вам ознакомиться с репринтным изданием «Азбуки красноармейца», которую открыли сто лет назад в послевоенных советских школах.