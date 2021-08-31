Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал знаковое заявление, обратив внимание на цели, которые преследует огульная критика деятельности Иосифа Сталина. Во многом его слова имеют отношение к тому, что ныне происходит на Украине, где "героев вчерашних дней" пытаются сегодня представить преступниками и злодеями

Выступая в Волгограде на церемонии передачи музею знамен воинских частей, участвовавших в Сталинградской битве, Лавров отметил, что «нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны, — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны».

Вряд ли эти слова сказаны случайно. Как нельзя считать случайным, например, заявление президента Украины Владимира Зеленского, который во время визита в Польшу в 2020 году фактически обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны — мол, был «сговор тоталитарных режимов», что и привело к войне… Такое понимание вполне укладывается в проводимую нынешними украинскими властями политику переписывания истории и очернения Сталина, о котором говорит глава МИД РФ. Сталин и Украина © РИА Новости, Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

А что реально сделал Сталин, например, для Украины, где его имя и дела ныне "декоммунизированны"?

«Нынешние государственные границы Украины определены Сталиным», — пишет политолог и автор издания Украина.ру Василий Стоякин. И аргументирует такими фактами: «именно Сталин добился передачи в состав Украины территории Донецко-Криворожской республики», хотя руководство ДКР выступало за выделение автономии по производственному признаку и включение её в состав РСФСР.

«Лозунг «Донбас — це Україна» фактически принадлежит Сталину, о чём нынешние его хулители предпочитают умалчивать», — подчеркивает политолог и автор Украины.Ру, добавляя при этом, что именно Сталин в 1939-1945 годах добился передачи в состав Украины территорий, ранее входивших в Польшу, Румынию, Чехословакию и Венгрию. Как на самом деле Сталин относился к Украине © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Иными словами Сталин, на которого на Украине вешают всех собак, сделал для Украины гораздо больше, чем последующие ее руководители и тем более нынешние, — он создал ту самую территорию, которая Украина сегодня имеет и которую частично утратила.

А Крым? По мнению автора, передать Украине полуостров Сталин просто не успел, ведь «трудно предположить, что Хрущёв, положение которого в 1954 году было крайне ненадёжно, решился бы на столь радикальный шаг, если бы он не был согласован с другими членами коллективного руководства СССР ранее, причём более авторитетным, чем он, руководителем».

Стоякин также отмечает, что Украина обязана Сталину и тем, что сложилась именно как унитарное государство, а не федерация. Кроме того, проводимая Сталиным политика коренизации позволила сформировать в УССР политико-управленческую и культурную украинскую элиту.

И этой элите было чем управлять, ведь именно в сталинскую эпоху Украина превратилась в индустриальную страну, построенные тогда и восстановленные после войны усилиями всего Союза предприятия до сих пор позволяют Украине выживать. Хотя многое, конечно, к сожалению, утрачено.

Националисты поясняли и поясняют свой антироссийский курс тем, что Москва (и Сталин персонально) несут ответственность за Голодомор. Это действительно страшная трагедия (и пострадала не одна только Украина). Но доказать наличие злого умысла не смог даже украинский суд, констатирует Стоякин. «Геноцид украинского народа». В Одессе «голодомор» проиллюстрировали фотографиями голода в Поволжье © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Что касается границ, то и тут Сталин внес огромный вклад в украинскую государственность (в ее нынешних границах), например, сделал Прикарпатье частью Украины.

Стоит отметить, что к спорам на исторические темы следует относиться осторожнее, хотя бы потому, что доскональное знание истории не является "коньком" нынешних политиков, тем более украинских. При этом неграмотные (с точки зрения не выдуманной, а реальной истории) возникают не просто «из интереса», а для того, чтобы оказать влияние на массовое сознание, с тем чтобы продвигать чьи-то реальные геополитические интересы, зомбируя население заведомо неправдивой информацией, как это и происходит в нынешней Украине особенно в отношении советского, в том числе сталинского, периода. Две большие разницы: о различиях между Сталиным и Гитлером © timpul.md

Конечно, вполне закономерный вопрос, как возникали границы республик в советское время? По мнению российского политолога Сергея Михеева, высказанному в интервью Украине.ру, вся риторика молодой советской власти была направлена на то, что надо бороться с русским, как они говорили, великоимперским, великорусским шовинизмом и стимулировать рост национального самосознания окраин.

«Именно поэтому они так от балды нарезали в свое время территории всех этих республик», — считает эксперт. По его мнению, «именно поэтому они внутри даже Российской Федерации выделили национальные субъекты. Это была абсолютно целенаправленная, осознаваемая политика».

Михеев добавил, что в годы Великой Отечественной войны «тот же самый Сталин сделал что-то для реабилитации русского народа как народа государствообразующего», но вся эта конструкция в конечном итоге «вылилась в распад большой страны, а распад этот тоже в первую очередь был направлен против русских».

Что касается сделанного в Польше заявления Зеленского о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны, то напомним о реакции Москвы. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметил, что президент Украины «…солидаризуется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма». Песков добавил, что «это вряд ли сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые так же с оружие в руках воевали с фашистами».

Так что в реальности Сталин для Украины не монстр, не "главный злодей", развязавший мировую войну, как его пытаются сейчас представить в Киеве, а, наоборот, политик, создавший страну и укрепивший ее государственность настолько, что она и сегодня продолжает активно действовать.

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