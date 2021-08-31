Встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского проходит в момент, когда внимание всего мира приковано к ситуации в Афганистане, а внимание американцев - к урагану «Ида», который обещает быть столь же разрушительным, как ураган «Катрина» в 2005 году

Именно эвакуация из Афганистана стала формальной причиной переноса встречи президентов (и срочного вылета Зеленского в Вашингтон, чтобы ещё раз не перенесли), а ситуация в районах, на которые обрушился ураган «Ида», в ближайшее время будет основной темой американских СМИ. Кстати, в 2019 году ураган «Дориан» стал причиной того, что Дональд Трамп отказался лететь в Польшу, где должен был встретиться с Зеленским. Совпадение?

Какие же темы действительно будут обсуждать стороны? Их, собственно, две — «Северный поток — 2» и «деоккупация» Донбасса и Крыма.

СП-2

Только недавно мы наблюдали замечательное расхождение в мнениях между Зеленским и Ангелой Меркель по поводу «Северного потока». Украинский президент демонстрировал, что настроен на борьбу за недопущение достройки и запуска в эксплуатацию газопровода.

Меркель даже вынуждена была поставить его на место, напомнив, что в 2045 году Германия переходит на солому и кизяки, а российский газ получать не будет вообще. Сигнал более чем очевидный — Киеву стоит подумать о том, как он будет обеспечивать свою безопасность после 2045 года. Ведь, по убеждению местных аналитиков, Путин нападёт, как только транзитная труба опустеет. Зеленский, правда, скорее всего не верит ни в нападение Путина, ни в кизяки с соломой.

Впрочем, есть и другие сигналы. Например, телеграм-канал «Легитимный» сообщает такое: «наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента достиг договоренностей с администрацией Байдена о Северном потоке-2. Мы получим гарантии от США о пакете санкций против оператора Nord Stream 2 AG, если Россия не продлит газовый контракт с Украиной на 10 лет. Наша ГТС является гарантией того, что Кремль не будет использовать Северный поток-2 как геополитическое оружие».

Если это действительно так, то напрашивается вывод: Офис президента смирился с мыслью о том, что «Северный поток — 2» будет достроен и заработает. Это, безусловно, прогресс.

На этом фоне, разумеется, переговоры будут идти об использовании газа как геополитического оружия. Но, разумеется, не того газа, который пойдёт через СП-2, а того, который идёт через украинскую ГТС.

С одной стороны, актуально использование украинской ГТС как геополитического оружия Вашингтона — для давления на европейских партнёров (собственно, СП-2 строился именно для того, чтобы избежать критической зависимости от Украины). Даже в случае полноценной работы СП-2 возможности для давления на ЕС всё равно сохраняются.

С другой стороны, это геополитическое оружие Киева — Зеленский наверняка будут требовать от Байдена компенсировать потери от снижения объёмов прокачки и утраты монопольного статуса украинской ГТС.

Байден, соответственно, серьёзно отнесётся к первой возможности, а вот вторую оставит европейским партнёрам. Впрочем, он ещё Украине отсыплет угольку — говорят, соглашение о закупке американского угля уже заключено, и оно было одним из условий встречи президентов…

«Деоккупация»

Руководитель фракции «Слуга народа» Александр Корниенко о переговорах в США: «конечно, ключевой темой будет ситуация безопасности, а именно возможности США присоединиться к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма. В то же время мы не выступаем в роли просителей, потому что у нас есть что предложить для совместного противодействия российской агрессии: «Крымская платформа» и ощутимый прогресс в обеспечении и реформировании армии по стандартам НАТО. И мы не требуем от США сделать за нас нашу работу».

Впрочем, в Вашингтон украинская делегация едет именно в качестве просителей.

Во-первых, будут упрашивать США сделать Украину ключевым союзником НАТО (после Афганистана). А ещё лучше — сразу принять в НАТО и ввести санкции против Керсти Кальюлайд, которая осмелилась усомниться в том, что Украина может вступить в эту организацию, не решив своих территориальных проблем.

Во-вторых, будут просить денег и джавелинов. Потому что на последнем этапе вообще неудобно получилось — Украина получила дополнительной военной помощи на $60 млн, в то время как на обустройство афганских беженцев было выделено $0,5 млрд.

Относительно того, что именно Зеленский везёт в Вашингтон… Нам, например, так и остаётся непонятным, каким образом «Крымская платформа» и переход на стандарты НАТО помогут «деоккупации»? С «платформой» вообще анекдотическая история. Как сказал Зеленский во время празднования Дня независимости, «сильная страна не ждёт, что кто-то решит её проблемы. Проводит «Крымскую платформу», где собирает 46 иностранных государств». И просит их решить её проблемы…

Нет, разумеется, при помощи такого рода мероприятий можно создать проблемы для России. Более того, при определённых условиях Россия действительно может отказаться от контроля над Крымом и Донбассом. Правда, тут есть два «но»:

во-первых, для этого должна произойти геополитическая катастрофа масштабов 1917 или 1991 годов. Причём не из-за внешнего давления, а по внутренним причинам;

во-вторых, как показывает опыт 1917 и 1991 годов, даже после таких катастроф Россия полностью не утрачивает влияния на эти регионы.

Аргументы сторон

Зеленский действительно едет не просить, а требовать. И у него есть аргументы, причём это вовсе не будильник, как поспешили сообщить некоторые острословы.

Пётр Порошенко уже посоветовал «убедить Вашингтон в искренности проведения реформ в стране, в борьбе с коррупцией» и установить доверительные отношения «как минимум на том уровне, который был при его президентстве». Плохой совет — борьба с коррупцией плохо сочетается с «доверительными отношениями» на базе деятельности компании «Burisma» (о которой Байдену напоминать не стоит).

Скорее всё иначе. Зеленский действительно ведь может заявить, что, если он не получит просимого, это будет предательство на уровне «второго Афганистана». А в США и так политический кризис. И Байдену таких заявлений Зеленского хотелось бы избежать.

Американскому президенту, правда, тоже есть чем ответить. Например, запустить слух о намерении встретиться с Порошенко (встречаться не стоит — «Burisma» же). И показать экран монитора с открытым сайтом ЦИАН на страничке с недвижимостью в Ростове. Должен же Зеленский понять намёк…

Ну и Байден обязательно поднимет вопросы борьбы с коррупцией и деолигархизацией, но тут, скорее всего, возникнет дискуссия. По имеющимся данным, Зеленский попытается навязать Байдену своё представление о прекрасном в этих сферах.

Во-первых, для борьбы с коррупцией Украина сделала даже слишком много (и тут опять всплывает «Burisma»).

Во-вторых, Зеленский сам должен иметь право назначать олигархов. И будет просить за Коломойского — ему надо добиться прекращения давления со стороны США в обмен на отказ днепропетровского олигарха заниматься политической деятельностью.

Так или иначе, но дискуссия президентов будет острой. Не поспишь…