Ухабистое прошлое
«Ужасный город, инфраструктуры нет, какие-то хлипкие домишки везде, ничего примечательного, кроме истории». Так отзывались о Севастополе туристы до 2014 года. Но через несколько лет после возвращения в Россию тональность отзывов изменилась.
Первое — дороги. Ни один город не может развиваться, если он в ухабах, ямах и колдобинах. Принципиально важны и новые транспортные развязки, а ещё — маршруты. В этом главное отличие Севастополя от других городов полуострова. За 7 лет здесь отремонтированы разбитые дороги и построены абсолютно новые. Улучшилась и транспортная доступность многих районов. Всего в городе отремонтировано больше 500 км дорог. Важной транспортной артерией между двумя густонаселёнными частями Севастополя стал участок на так называемой Молочке — в районе улиц Шабалина и Отрадная. Недавно был завершён ремонт Камышового шоссе.
Качественная четырёхполосная дорога стала важнейшим звеном между районами улиц Генерала Острякова, Хрусталева и Камышовой бухтой с проспектом Октябрьской революции. Если бы не эти два глобальных ремонта на Молочке и Камышовом шоссе, Севастополь стоял бы в пробках круглые сутки.
Город без очереди
Важные изменения происходят и в других сферах. Кроме дорог жителям нужна социальная инфраструктура. Так, в городе-герое полностью решена проблема нехватки мест в детских садах. В отличие от других городов Крыма, тут нет очередей в детские сады. Больше 3,5 тысячи дополнительных мест появилось в городе за последние 7 лет.
Меняются и общественные пространства. Севастополь преобразился сильнее других городов полуострова. Здесь построены новые скверы и парки, больше 20 новых общественных пространств получил город-герой за 7 лет. К примеру, «Динопарк», сквер у Свято-Георгиевского монастыря, обновлённый Парк Ахматовой. Глобальное благоустройство выполнено и в Парке Победы в Гагаринском районе. Теперь здесь каждые выходные собираются тысячи людей. Парк стал любимым местом отдыха всех жителей Севастополя.
И, конечно, реконструкция улицы Большая Морская. Главная прогулочная зона Севастополя стала выглядеть стильно и современно. Теперь в любой день здесь можно увидеть прогуливающихся жителей и гостей города-героя. Таких масштабных работ Севастополь не помнит последние 20 лет.
Преображаются и самые обычные дворы. Три сотни детских площадок и больше двухсот спортивных — результат работы местных властей. Всё это влияет на популярность города среди туристов, многие из которых принимают решение переехать в Севастополь, находясь здесь в отпуске.
Миллионы в «захолустье»
Своеобразным тупиком Севастополя долгое время была Северная сторона. Единственная связь с городом — катера и паромы. Прогулочных зон почти нет, многие дворы выглядели так, словно попадаешь в захудалый посёлок. Но в 2019 году здесь был открыт парк «Учкуевка». Теперь это главный парк не только Северной стороны, но и соседних районов — Инкермана и Сахарной головки. Да и жители Южной стороны приезжают сюда постоянно на своих автомобилях и общественном транспорте. Он ходит на Северную регулярно. Поездки по Северной стороне стали комфортнее после капитального ремонта улиц Симонка и Загордянского, Леваневского, Громова и Речной.
Но при всём этом город остаётся военной базой. Российская власть смогла найти компромисс. Севастополь стал курортным городом, в котором жители точно уверены в своей безопасности.