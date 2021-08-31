При СССР город-герой Севастополь был закрыт от посторонних. При Украине власти не могли решить, что делать дальше: развивать его как курорт или вернуться к военному прошлому. Но уже в 2014 году сомнений не осталось. Севастополь - южный форпост России, который не теряет своей популярности и среди туристов

Ухабистое прошлое

«Военный или туристический». Эксперт сказал, каким городом в будущем должен стать Севастополь © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Первое — дороги. Ни один город не может развиваться, если он в ухабах, ямах и колдобинах. Принципиально важны и новые транспортные развязки, а ещё — маршруты. В этом главное отличие Севастополя от других городов полуострова. За 7 лет здесь отремонтированы разбитые дороги и построены абсолютно новые. Улучшилась и транспортная доступность многих районов. Всего в городе отремонтировано больше 500 км дорог. Важной транспортной артерией между двумя густонаселёнными частями Севастополя стал участок на так называемой Молочке — в районе улиц Шабалина и Отрадная. Недавно был завершён ремонт Камышового шоссе.

Качественная четырёхполосная дорога стала важнейшим звеном между районами улиц Генерала Острякова, Хрусталева и Камышовой бухтой с проспектом Октябрьской революции. Если бы не эти два глобальных ремонта на Молочке и Камышовом шоссе, Севастополь стоял бы в пробках круглые сутки.

Город без очереди

Дважды победный. Севастополь, 9 мая © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Меняются и общественные пространства. Севастополь преобразился сильнее других городов полуострова. Здесь построены новые скверы и парки, больше 20 новых общественных пространств получил город-герой за 7 лет. К примеру, «Динопарк», сквер у Свято-Георгиевского монастыря, обновлённый Парк Ахматовой. Глобальное благоустройство выполнено и в Парке Победы в Гагаринском районе. Теперь здесь каждые выходные собираются тысячи людей. Парк стал любимым местом отдыха всех жителей Севастополя.

И, конечно, реконструкция улицы Большая Морская. Главная прогулочная зона Севастополя стала выглядеть стильно и современно. Теперь в любой день здесь можно увидеть прогуливающихся жителей и гостей города-героя. Таких масштабных работ Севастополь не помнит последние 20 лет.

Преображаются и самые обычные дворы. Три сотни детских площадок и больше двухсот спортивных — результат работы местных властей. Всё это влияет на популярность города среди туристов, многие из которых принимают решение переехать в Севастополь, находясь здесь в отпуске.

Эксперт сказал, во что Украина превратила Севастополь и во что превращает его Россия © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Миллионы в «захолустье»

Своеобразным тупиком Севастополя долгое время была Северная сторона. Единственная связь с городом — катера и паромы. Прогулочных зон почти нет, многие дворы выглядели так, словно попадаешь в захудалый посёлок. Но в 2019 году здесь был открыт парк «Учкуевка». Теперь это главный парк не только Северной стороны, но и соседних районов — Инкермана и Сахарной головки. Да и жители Южной стороны приезжают сюда постоянно на своих автомобилях и общественном транспорте. Он ходит на Северную регулярно. Поездки по Северной стороне стали комфортнее после капитального ремонта улиц Симонка и Загордянского, Леваневского, Громова и Речной.

Но при всём этом город остаётся военной базой. Российская власть смогла найти компромисс. Севастополь стал курортным городом, в котором жители точно уверены в своей безопасности.