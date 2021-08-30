Каждая медаль на вес золота: успехи россиян и украинцев на Паралимпиаде в Токио

К Паралимпиадам всегда приковано меньше внимания, чем к Олимпиадам, хотя там происходят не менее интересные события. Более того, за каждой медалью, помимо сил и многих лет упорных тренировок, стоят истории побед над серьёзными проблемами со здоровьем

Подходит к концу первая неделя XVI Паралимпийских игр в Токио. Россия и Украина идут рядом в медальном зачёте — соответственно на 3-м месте с 61 наградой (18 золотыми, 11 серебряными, 31 бронзовой) и 4-м — с 51 (12 золота, 26 серебра и 13 бронзы).

Украина

В Японию украинская делегация прилетела в составе 143 атлетов, представляющих 15 дисциплин из 22 представленных на нынешних Играх. Самыми многочисленными стали команды по плаванию (40 человек) и лёгкой атлетике (32 человека): именно эти дисциплины принесли сборной страны наибольшее количество наград на Паралимпиаде-2016. Скандально-рекордные Игры: чем запомнится Олимпиада-2020 © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

30 августа украинцы завоевали медали всех достоинств. Харьковчанка Марина Литовченко стала паралимпийской чемпионкой по настольному теннису, обыграв россиянку Маляк Алиеву со счётом 3:0 (11:6, 11:4, 11:3) всего за 15 минут.

«Я очень расстроена. Я в первый раз выступаю на Паралимпиаде и мне хотелось не подвести свою команду, но психологически не смогла себя настроить на финал. Сегодня украинка изменила тактику игры со мной, потому что в двух последних матчах я её победила. И было видно, что они (тренерский штаб Литовченко — ред.) чётко изучили мою игру. Украинка более опытна, она уже во второй раз участвует в Паралимпийских играх. В 2016 году Марина была третьей, а в этот раз — первой. Я рада за неё», — сказала журналистам Алиева.

А львовянин Виктор Дидух, который с прошлой Паралимпиады увёз золото командных соревнований по настольному теннису, стал серебряным призёром, уступив в финале китайцу Чжао Шуайю (чемпиону Игр-2016), которому в 4-летнем возрасте ампутировали левую руку после автокатастрофы.

В адрес украинца неоднократно звучала критика: дело в том, что раньше Дидух выступал на турнирах для здоровых спортсменов, но в 2009 году, прямо на пике карьеры, когда участвовал в чемпионате Европы, у него диагностировали онкологию, врачи провели серию операций, но спасти ногу не смогли. После перехода в категорию спортсменов-паралимпийцев в 2012-м и атлеты, и специалисты говорили, что физическая форма Дидуха сопоставима с показателями здорового человека.

В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров стоя Андрей Дорошенко выиграл в Токио серебро, Ирина Щетник — бронзу. От взрыва в Мариуполе до Паралимпийской сборной: невыдуманная история АТО — видео ©

Полный комплект наград принесли стране пловцы. Отстоять титул чемпионов в эстафете вольным стилем 4х100 метров, завоёванный в Рио, мужчинам не удалось — Юрий Божинский финишировал на первом этапе 6-м, но Денис Дубров, Андрей Трусов и Максим Крипак хорошо отработали свои отрезки, и был даже шанс на серебряные медали, но итальянцы сделали рывок и оставили украинцев с бронзой.

Несколькими часами ранее Андрей Трусов выиграл заплыв на 100 метров на спине, установив мировой рекорд, побив достижение своего соотечественника Богдана Гриненко. Другой украинский паралимпийский чемпион Токио (100 метров на спине) Михаил Сербин завоевал серебро на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Лёгкая атлетика также порадовала серебром — второе место занял Игорь Цветов в беге на дистанции 100 метров. Он поднялся на пьедестал вместе с двумя представителями Паралимпийского комитета России — чемпионом Дмитрием Сафроновым и финишировавшим третьим Артёмом Калашяном.

В воскресенье, 29 августа, украинские паралимпийцы завоевали 9 медалей: золото принесли в копилку команды прыгунья в длину Оксана Зубковская, Роман Полянский выиграл заплыв в академической гребле на дистанции 2000 м; серебро на счету Анастасии Мыснык в толкании ядра и Натальи Олейник в пауэрлифтинге (категория до 79 кг), в заплыве вольным стилем на дистанции 400 м украинцы взяли 2 награды — Андрей Трусов финишировал вторым, а 8-кратный паралимпийский чемпион по плаванию Максим Веракса — третьим, бронзовым призёром также стал дзюдоист Александр Назаренко (в весовой категории до 90 кг). Украинский паралимпиец поставил мировой рекорд, переплыв Ла-Манш © Скриншот из видео Украина.ру

Паралимпийские атлеты из России

По итогам 6-го соревновательного дня, 30 августа, в России стало на 4 паралимпийских чемпионов больше: Богдан Мозговой завоевал золото в плавании 100 метров на спине, Дмитрий Сафронов и Антон Прохоров — в беге на 100 метров (первый, установив мировой рекорд, — в соревнованиях спортсменов с нарушением координации, второй — среди спортсменов с одиночной ампутацией ниже колена с использованием протеза), Евгений Торсунов — в прыжках в длину.

В шаге от высшей ступени пьедестала, кроме уже упомянутой Маляк Алиевой, осталась и её подруга по команде по настольному теннису Виктория Сафонова.

Бронзовые медали Игр в Токио пополнили коллекции личных наград пловцов Романа Жданова (200 метров вольным стилем) и Юлии Шишовой (100 метров вольным стилем).

«Путь к паралимпийским медалям у меня занял 10 лет. Я сначала пришла в плавание для прохождения реабилитации в связи с заболеванием, а потом она переросла в спортивное плавание. И в 2011 году у меня состоялся первый старт, мне нравится ощущать адреналин. Теперь будем готовиться к Паралимпийским играм в Париже, времени осталось немного. Я там ещё ни разу не была», — сказала Шишова. «Враг готов на все»: Магучих опубликовала оправдания после травли за фото с россиянкой © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Легкоатлет Артём Калашян, о котором тоже уже было сказано, выиграл бронзу, несмотря на боль из-за полученной накануне на разминке травмы.

«Гонка очень хорошо прошла, мы очень довольны с Димой, что вдвоём заняли призовые места. Дима Сафронов установил мировой рекорд и стал чемпионом Паралимпийских игр. Я третий, и как-то сильно не расстраиваюсь. Я очень доволен и результатом своим, и формой. Если бы не колено, я, наверное, ещё лучше выступил бы. Я сильно не расстроен, что Дима мировой рекорд побил. Это спорт, сегодня он поставил рекорд, завтра я поставлю.

Мы очень хорошо общаемся с Димой, с Давидом Джатиевым, между нами нет соперничества. Мы поддерживаем друг друга, всегда поздравляем. Мы уважаем друг друга. Такая конкуренция на дорожках только помогает нам расти», — сказал бегун.

29 августа сборная Паралимпийского комитета России добавила в свой актив 12 медалей: Денис Гнездилов стал паралимпийским чемпионом в соревнованиях по толканию ядра среди спортсменов ростом не более 130 см, а Дмитрий Черняев — в плавании (брассом на дистанции 100 м среди пловцов с проблемами с координацией, затрагивающие все 4 конечности, или у них есть движения в руках, но не работают туловище или ноги), установив мировой рекорд. «Больно и обидно за спортсменов»: на Украине отреагировали на запрет пляжной сборной ехать в Россию © mirtesen.ru

Пловцы Анна Крившина и Денис Тарасов завоевали серебряные медали на дистанции 50 м вольным стилем.

Самым богатым был улов бронзы: легкоатлет Роман Тарасов (в беге на 100 м), дзюдоист Анатолий Шевченко (в весовой категории до 100 кг), пауэрлифтер Вера Муратова (до 79 кг), пловчиха Юлия Шишова (50 м на спине), лучники Степанида Артахинова и Баир Шигаев (в смешанных соревнованиях).