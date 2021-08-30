Крах афганской армии внезапно сделал запрещённую в России террористическую организацию «Талибан»* обладательницей новейшего американского вооружения

Только три страны в мире — США, Китай и Россия — опережают группировку «Талибан»* по количеству вертолётов на вооружении. Как заявил 25 августа член Палаты представителей США, бывший резервист ВМС Джим Бэнкс, администрация президента страны Джо Байдена «отдала в руки талибам американского военного снаряжения на $85 млрд». По его данным, речь шла о как минимум 75 тыс. автомобилей, 200 самолётах и вертолётах и около 600 тыс. единиц стрелкового оружия.

«Сегодня у талибов вертолетов Black Hawk больше, чем у 85% стран мира», — отметил он.

The Biden Admin left $85 billion dollars’ worth of American military equipment in Taliban hands. Shameful.

@GOPLeader pic.twitter.com/9xkb3jzlPG — Jim Banks (@RepJimBanks) August 24, 2021

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Бэнкс обвинил администрацию Байдена в том, что у той нет плана, как вернуть всё это вооружение.

Сегодня мировые СМИ подсчитывают имущество, которое нежданно-негаданно «свалилось» на «Талибан»*. И судя по их подсчётам, вооружению талибов могут позавидовать целые государства. В том числе Украина. Александр Асафов: Украина боится повторить судьбу Афганистана, но будет провоцировать Донбасс © РИА Новости, Владимир Трефилов

Мечты украинцев

В субботу, 28 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил, что талибы получили на руки противотанковые ракетные комплексы Javelin, получения которых так долго добивалась от США Украина.

«Если <…> говорят, что на Украину поставлены из Соединенных Штатов «джавелины», я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки», — сказал Шойгу.

По его словам, продажа ПТУР и ПЗРК — один из рисков для России, который может исходить из Афганистана.

Отвечая на вопрос Владимира Соловьёва, вооружены ли теперь талибы лучше, чем украинская армия, глава Минобороны ответил практически утвердительно.

«Если говорить на тысячу военнослужащих, наверное, так можно говорить», — отметил Шойгу.

Тем временем западные СМИ опубликовали приблизительный перечень техники и вооружения, оказавшегося в распоряжении «Талибана»*. Говоря о том, что в руках у талибов оказался внушительный воздушный флот, американский конгрессмен Бэнкс не соврал. Теперь «Талибан»* может похвастаться 33 вертолётами Sikorsky UH-60 Blackhawk. Кроме того, талибы обладают 33 вертолётами Ми-17 и 43 вертолётами MD 530.

Для сравнения: армейская авиация ВСУ, согласно данным такого авторитетного ресурса, как Flightglobal, обладает 52 вертолётами Ми-8 и 34 вертолётами Ми-24, а также 10 вертолётами Ми-2. Воздушные силы ВСУ, в свою очередь, обладают 15 вертолётов Ми-8 и 1 вертолётом Ка-226.

При этом нужно понимать, что, в отличие от афганской техники, украинская значительной частью изношена и требует ремонта. Окружение Зеленского вне подозрений. На Украине пытаются замять скандал с эвакуацией из Афганистана © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

По некоторым другим показателям талибы тоже могут вызвать зависть у украинских военных. Так, в их распоряжении оказалось 21 174 автомобиля Humvee. Украина тоже получала этот американский военный внедорожник. С той лишь разницей, что, согласно открытым данным, Украина обладает лишь около 140 Humvee.

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США стало известно, что Вашингтон выделит Киеву $60 млн военной помощи.

«Направить до $60 млн на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине», — гласил опубликованный 27 августа на сайте Белого дома меморандум за подписью американского президента Джо Байдена.

По сравнению с $85 млрд, выделенных на вооружение для Афганистана, вся та помощь, что США направляли украинской армии (в том числе и эти $60 млн), теряется.

Сейчас украинские национал-патриоты сетуют в соцсетях: будь у Киева такая поддержка, он бы и войну в Донбассе выиграл, и Крым бы взял силой.

А тем временем украинские танки засветились на другом континенте — в Африке.

Не осознанная Украиной реальность

В понедельник, 30 августа, Twitter-аккаунт Oryx распространил сообщение о том, что в Эфиопии сепаратисты из «Фронта народного освобождения Тыграя» захватили танк Т-72УА1 и два танка Т-72Б эфиопской армии. Танк Т-72УА1 ранее модернизировали на Украине — на Киевском ремонтно-механическом заводе.

В целом же, по данным источников блога, силы «Фронта народного освобождения Тыграя» захватили 16 танков, принадлежавших правительственным силам.

Two more T-72s (of the B variant) were captured at the same location, which appears to be a makeshift armour repair yard as both T-72Bs are missing their tracks on one side. The TDF is confirmed to have captured at least 16 T-72s from government forces so far. pic.twitter.com/q56jC1b5k1 — Oryx (@oryxspioenkop) August 28, 2021

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Таким образом, Эфиопия стала очередным государством, показывающим, что те, кто борется с правительственными войсками, подчас могут располагать весьма солидным парком военной техники.

Однако располагать техникой — это одно дело. А вот содержать её — другое. Так, 25 августа в газете The New York Times вышла колонка афганского генерала Сами Садата, в которой тот рассказал о причинах поражения афганской армии. Садат заявил, что одной из причин поражения стало соглашение американцев с талибами, из-за которого изменилась, а точнее — фактически прекратилась поддержка американцами своих афганских союзников с воздуха. Сверхдержава не готова жертвовать. Что означает для Киева уход США из Афганистана © AP, U.S. Marine Corps photo by Staff Sgt. Victor Mancilla

«Мы потеряли свое превосходство над талибами, когда наша поддержка с воздуха иссякла, а боеприпасы закончились», — рассказал Садат.

Важной причиной была потеря подрядчиков по материально-техническому обеспечению и техническому обслуживанию.

«Подрядчики обслуживали наши бомбардировщики, штурмовики и транспортные самолеты на протяжении всей войны. К июлю большинство из 17 000 подрядчиков поддержки ушли. Техническая проблема теперь означала, что вертолёт Вlack Hawk, транспортный самолёт C-130, разведывательный дрон будут находиться на земле», — описывал генерал происходившее в войсках.

Ещё одним бичом армии стала коррупция, которая нанесла армии непоправимый ущерб.

«Это действительно наша национальная трагедия. Так, много наших лидеров — в том числе военных — были назначены из-за их личных связей, а не из-за их качеств. Эти назначения оказали разрушительное воздействие на национальную армию, поскольку руководителям не хватало военного опыта, чтобы быть эффективными или внушать доверие людям», — отмечал Садат.

Довершило всё бегство президента Ашрафа Гани и решение Байдена о поспешном выводе войск.

«Поспешное бегство Гани положило конец попыткам договориться с талибами о временном соглашении на переходный период, которое позволило бы нам удержать город и помочь организовать эвакуацию», — указывал генерал на причины краха афганской армии.

Теперь «Талибану»* придётся решать вопрос с техподдержкой оказавшейся в его руках военной техники. И вряд ли это будет легко. Ну а пока талибы учатся управлять в том числе и американскими вертолётами.

Украину тем времен практически каждый год сотрясают коррупционные скандалы, связанные в том числе и с оборонной сферой. В таких условиях, как свидетельствует пример Афганистана, даже обладание современной техникой не является залогом военной победы.

* Запрещённая в РФ террористическая организация