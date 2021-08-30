Перед важными переговорами в западных столицах Киев устраивает обстрелы территории ЛДНР, провоцируя дончан и луганчан на ответный огонь. Эту ситуацию Украина использует, чтобы предстать в глазах Запада жертвой агрессии, считают собеседники Украина.ру в правительстве ДНР

В конце августа ВСУ стали чаще обстреливать территорию ДНР на линии соприкосновения. При этом жертвами, как правило, становится мирное население. Так, в конце прошлой недели в результате минометного обстрела (минометы 122-го калибра) поселка шахты им. Гагарина в Горловке были ранены двое детей — мальчик десяти лет (осколочное ранение в лопатку) и семилетняя девочка (у нее контузия).

Когда скорая помощь везла детей в больницу, обстрел еще не прекратился.

В сообщении Народной милиции ДНР по поводу этого инцидента говорится, что в результате обстрела пострадали три дома, гражданский автомобиль и подстанция, которая обеспечивает электроэнергией поселок.

Огонь был открыт военнослужащими 109-го горно-штурмового батальона 10-й бригады. Приказ об этом был отдан командиром бригады — полковником Вячеславом Котликом.

Ответ Народной милиции ДНР не заставил себя долго ждать: донецкая артиллерия нанесла удар по украинской воинской части, находящейся в Авдеевке. В социальных сетях появилось фото горящего грузовика «Урал», принадлежавшего 25-й аэромобильной бригаде, а также других военных объектов, разрушенных артиллерией ДНР. Стало известно, что пострадал один военнослужащий ВСУ.

Уже в воскресенье, когда Донбасс отмечал День шахтера, украинская артиллерия обстреляла поселок шахты «Трудовская» на окраине Донецка. В итоге местный житель получил ранение. Украина в эти дни вела обстрелы и территории ЛНР в районе населенных пунктов Желобок, Золотое-4, Золотое-5.

«Жертва российской агрессии»

Собеседники интернет-издания Украина.ру в военных и гражданских структурах республики не сомневаются в том, что обстрелы со стороны ВСУ связаны с предстоящим визитом Владимира Зеленского в США.

«Для нас тут ничего удивительного нет. Накануне важных переговоров с руководством западных стран — будь то Америка, Германия или Франция, — в Донбассе на линии соприкосновения Киев устраивает провокации с применением артиллерии. Это было и раньше при Зеленском. Это было и при Порошенко.

Перед важными переговорами в западных столицах, чтобы точно дали то, что Киев хочет у Запада попросить, первый и устраивает обстрелы нашей территории, вынуждая нас на ответный огонь. После этого Украина, по идее, предстает в глазах Запада жертвой агрессии.

Мол, посмотрите, «российская оккупационная армия» нас снова обстреляла. Поэтому давайте нам побольше денег и оружия.

Вот и сейчас перед встречей с Байденом Зеленский хочет продемонстрировать Вашингтону, что Украина — «жертва», а Россия — «агрессор».

Это обострение, кстати, нужно не только Киеву, но и Вашингтону, чтобы оправдать в глазах американцев «помощь» Украине. Ведь американский избиратель может с удивлением задаться вопросом: зачем тратить деньги на Украину? Ему ответят: чтобы беззащитная Украина смогла себя защитить перед угрозой со стороны российского медведя», — рассказал наш собеседник в правительстве ДНР.

По его словам, перестрелки и артиллерийские обстрелы со стороны Украины на линии соприкосновения не стихают с 2014 года.

«Разница только в интенсивности. Просто в определенные моменты интенсивность и результативность обстрелов со стороны Украины увеличивается. Вот и в этот раз они специально провоцируют нас на ответ. И мы не можем его не давать, потому что жертв с нашей стороны будет больше. Но наш ответ — это всего лишь подавление огневых точек противника. Враг должен знать, что ответ за нами не заржавеет», — говорит источник Украина.ру.