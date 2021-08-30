Предстоящие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским не помогут американскому лидеру Джо Байдену затмить его провал по Афганистану

Вывод американских войск из Афганистана должен был стать одним из ключевых достижений всего периода президентства Джо Байдена, однако всё пошло не так: эвакуация гражданских и военных проходит в полнейшем хаосе, вывести афганцев, помогавших Западу, и даже самих американцев не успевают, теракты смертников в районе аэропорта Кабула унесли столько жизней американских военных (12 человек), сколько не было за последние 10 лет в результате боевых действий. Как следствие, рейтинг главы государства падает всё ниже и ниже. «Все ради Китая». Яков Кедми объяснил, почему на самом деле США убежали из Афганистана © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

На этом фоне Белому дому и лично Байдену нужна победа на внешнеполитической арене. Например, связанная с Украиной, на которую, как убеждены на Западе, 7 лет назад напала Россия, отобрала Крым, а теперь не даёт Донбассу жить мирной жизнью. Эта версия прочно засела в головах миллионов американцев, европейцев и не только, что переубедить их сложно.

Хотя постепенно осознание, что никакая Украина не жертва, которую ради спасения нужно непременно взять в НАТО и ЕС, начинает приходить даже к высокопоставленным западным политикам — они всё чаще открытым текстом заявляют, что ещё долгие десятилетия Киев может не мечтать о вступлении в Евросоюз, а обещание о членстве в Североатлантическом альянсе называют ошибкой.

Уж с украинской тематикой президент Байден знаком очень хорошо, ведь он вместе с нынешним заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд и создавал постмайданное государство. И как нельзя кстати сейчас в Вашингтон с визитом летит президент Украины Владимир Зеленский. Но поможет ли эта встреча американскому лидеру хоть немного реабилитироваться в глазах общественности?

Согласно заявлениям обеих стран, визит претендует на статус исторического. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, подписание ряда документов о сотрудничестве в области безопасности, обороны и торговли выведут отношения Киева и Вашингтона на новый уровень. А пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что визит Зеленского подтвердит непоколебимую поддержку Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, тесное сотрудничество в вопросе энергетической безопасности и поддержку усилий по реализации реформ и борьбе с коррупцией.

Дату переговоров президентов переносили уже неоднократно. Из последнего: то с 30 августа на 31-е из-за расширения программы, то с 31-го на 1 сентября.

«Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в том числе и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана. Учитывая непредсказуемость и накалённость ситуации в Афганистане, не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что американской стороне необходима фокусировка на этой теме в этот день», — объяснил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Сверхдержава не готова жертвовать. Что означает для Киева уход США из Афганистана © AP, U.S. Marine Corps photo by Staff Sgt. Victor Mancilla

Потому что проблем на этом направлении очень много. По мнению ряда экспертов, США вряд ли успеют вывести все войска в срок, и, возможно, часть американских военных ещё останется на территории Афганистана.

«Афганское фиаско будет стимулировать Вашингтон к поиску какой-то быстрой дипломатической пиар-победы», — считает бывший заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

И Зеленский, по его словам, должен воспользоваться этим фактором для продвижения интересов безопасности Украины, в том числе по линии статуса особого союзника и двусторонней сделки в области безопасности.

Однако бывший посол Украины в США Валерий Чалый отмечает, что, несмотря на желание Киева иметь комплексную и амбициозную сделку, Вашингтон оказался негибким, и речь идёт лишь о рамочном оборонном соглашении. Вопреки заявлениям некоторых депутатов Верховной Рады будущая сделка с США не даёт Украине гарантий безопасности. Причём, по мнению дипломата, возможности добиться для страны такой же оборонной сделки, которую США имеют с Израилем, Индией или Южной Кореей, нет.

«Я бы не завышал ожидания, что Украина может показать успех, и это на фоне Афганистана даст серьёзную поддержку президенту США. По одной причине — Украина не является историей успеха! Мы, конечно, могли бы быть ею. Но если президент Эстонии говорит прямо и откровенно, что не стоит инвестировать в Украину, надо задуматься, из-за чего наши ближайшие друзья делают следующие выводы. Потому что это означает, что есть проблемы. У американцев вопросов к Украине не меньше», — предупредил Чалый. Сонный Джо не любит шуток. Зеленского не принимают, но он не сдается © AP, Evan Vucci

Украинский политолог Руслан Бизяев считает, что в Вашингтоне Зеленского могут либо просто принять, похлопать по плечу и отпустить, либо выдвинуть ему целый ряд условий, в том числе невыполнимых, в обмен на поддержку Белого дома. Например, провести кадровые перестановки в правительстве Украины и Офисе президента, выполнить Минские соглашения, прекратить кампанию против «Северного потока-2».

«В целом встреча Зеленского и Байдена будет психологически тяжёлой. Белый дом крайне озабочен афганским эвакуационным кризисом и его последствиями, а на Банковой просто не знают, чего именно захотят американцы.

В данный момент Америка проходит некую точку бифуркации, перелома в своей внешней политике. Как минимум два события за последний месяц говорят о запланированном отступлении США с позиций мирового гегемона. Сначала Байден дал фактическое разрешение на запуск газопровода «Северный поток-2», а теперь Америка пытается уйти из Афганистана, но терпит там жуткое имиджевое поражение.

В этой обстановке Зеленский со своими бесконечными требованиями — что-то вроде назойливой мухи. Кроме того, политические круги США сильно разочарованы украинским кейсом как таковым — он больше не приносит таких бонусов, как раньше. Так что Украина должна попытаться вновь стать интересной для сотрудничества в глазах США. Но есть ли у Зеленского интересующие Америку предложения? Вряд ли. В итоге президент Украины, скорее всего, увезёт домой лишь заверения в вечной дружбе и поддержке», — заявил Бизяев. Волкер объяснил, почему встреча Зеленского с Байденом не приблизит вступление Украины в НАТО © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

В конечном итоге, как констатирует директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, сейчас нет ни одного направления, в котором Белый дом мог бы отыграть на Украине свой провал в Афганистане.

«Северный поток-2» заблокировать уже невозможно, гарантировать продление транзита российского газа США не могут. Что касается Донбасса, то США не могут пойти наперекор европейским союзникам и дать добро Киеву на отказ от Минских соглашений», — подчёркивает политолог.