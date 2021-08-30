Вывод американских войск из Афганистана должен был стать одним из ключевых достижений всего периода президентства Джо Байдена, однако всё пошло не так: эвакуация гражданских и военных проходит в полнейшем хаосе, вывести афганцев, помогавших Западу, и даже самих американцев не успевают, теракты смертников в районе аэропорта Кабула унесли столько жизней американских военных (12 человек), сколько не было за последние 10 лет в результате боевых действий. Как следствие, рейтинг главы государства падает всё ниже и ниже.
На этом фоне Белому дому и лично Байдену нужна победа на внешнеполитической арене. Например, связанная с Украиной, на которую, как убеждены на Западе, 7 лет назад напала Россия, отобрала Крым, а теперь не даёт Донбассу жить мирной жизнью. Эта версия прочно засела в головах миллионов американцев, европейцев и не только, что переубедить их сложно.
Хотя постепенно осознание, что никакая Украина не жертва, которую ради спасения нужно непременно взять в НАТО и ЕС, начинает приходить даже к высокопоставленным западным политикам — они всё чаще открытым текстом заявляют, что ещё долгие десятилетия Киев может не мечтать о вступлении в Евросоюз, а обещание о членстве в Североатлантическом альянсе называют ошибкой.
Уж с украинской тематикой президент Байден знаком очень хорошо, ведь он вместе с нынешним заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд и создавал постмайданное государство. И как нельзя кстати сейчас в Вашингтон с визитом летит президент Украины Владимир Зеленский. Но поможет ли эта встреча американскому лидеру хоть немного реабилитироваться в глазах общественности?
Согласно заявлениям обеих стран, визит претендует на статус исторического. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, подписание ряда документов о сотрудничестве в области безопасности, обороны и торговли выведут отношения Киева и Вашингтона на новый уровень. А пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что визит Зеленского подтвердит непоколебимую поддержку Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, тесное сотрудничество в вопросе энергетической безопасности и поддержку усилий по реализации реформ и борьбе с коррупцией.
Дату переговоров президентов переносили уже неоднократно. Из последнего: то с 30 августа на 31-е из-за расширения программы, то с 31-го на 1 сентября.
«Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в том числе и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана. Учитывая непредсказуемость и накалённость ситуации в Афганистане, не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что американской стороне необходима фокусировка на этой теме в этот день», — объяснил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Потому что проблем на этом направлении очень много. По мнению ряда экспертов, США вряд ли успеют вывести все войска в срок, и, возможно, часть американских военных ещё останется на территории Афганистана.
«Афганское фиаско будет стимулировать Вашингтон к поиску какой-то быстрой дипломатической пиар-победы», — считает бывший заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.
И Зеленский, по его словам, должен воспользоваться этим фактором для продвижения интересов безопасности Украины, в том числе по линии статуса особого союзника и двусторонней сделки в области безопасности.
Однако бывший посол Украины в США Валерий Чалый отмечает, что, несмотря на желание Киева иметь комплексную и амбициозную сделку, Вашингтон оказался негибким, и речь идёт лишь о рамочном оборонном соглашении. Вопреки заявлениям некоторых депутатов Верховной Рады будущая сделка с США не даёт Украине гарантий безопасности. Причём, по мнению дипломата, возможности добиться для страны такой же оборонной сделки, которую США имеют с Израилем, Индией или Южной Кореей, нет.
«Я бы не завышал ожидания, что Украина может показать успех, и это на фоне Афганистана даст серьёзную поддержку президенту США. По одной причине — Украина не является историей успеха! Мы, конечно, могли бы быть ею. Но если президент Эстонии говорит прямо и откровенно, что не стоит инвестировать в Украину, надо задуматься, из-за чего наши ближайшие друзья делают следующие выводы. Потому что это означает, что есть проблемы. У американцев вопросов к Украине не меньше», — предупредил Чалый.
Украинский политолог Руслан Бизяев считает, что в Вашингтоне Зеленского могут либо просто принять, похлопать по плечу и отпустить, либо выдвинуть ему целый ряд условий, в том числе невыполнимых, в обмен на поддержку Белого дома. Например, провести кадровые перестановки в правительстве Украины и Офисе президента, выполнить Минские соглашения, прекратить кампанию против «Северного потока-2».
«В целом встреча Зеленского и Байдена будет психологически тяжёлой. Белый дом крайне озабочен афганским эвакуационным кризисом и его последствиями, а на Банковой просто не знают, чего именно захотят американцы.
В данный момент Америка проходит некую точку бифуркации, перелома в своей внешней политике. Как минимум два события за последний месяц говорят о запланированном отступлении США с позиций мирового гегемона. Сначала Байден дал фактическое разрешение на запуск газопровода «Северный поток-2», а теперь Америка пытается уйти из Афганистана, но терпит там жуткое имиджевое поражение.
В этой обстановке Зеленский со своими бесконечными требованиями — что-то вроде назойливой мухи. Кроме того, политические круги США сильно разочарованы украинским кейсом как таковым — он больше не приносит таких бонусов, как раньше. Так что Украина должна попытаться вновь стать интересной для сотрудничества в глазах США. Но есть ли у Зеленского интересующие Америку предложения? Вряд ли. В итоге президент Украины, скорее всего, увезёт домой лишь заверения в вечной дружбе и поддержке», — заявил Бизяев.
В конечном итоге, как констатирует директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, сейчас нет ни одного направления, в котором Белый дом мог бы отыграть на Украине свой провал в Афганистане.
«Северный поток-2» заблокировать уже невозможно, гарантировать продление транзита российского газа США не могут. Что касается Донбасса, то США не могут пойти наперекор европейским союзникам и дать добро Киеву на отказ от Минских соглашений», — подчёркивает политолог.