Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уверен: во втором голосовании законопроект о большом государственном гербе не наберёт необходимого количества голосов. А ведь ради этого документа депутатов собрали на внеочередное заседание на День независимости

О том, что поддержанный в первом чтении большой государственный герб не наберёт необходимого количества голосов во втором чтении, Разумков заявил в интервью телеканалу «Интер».

«У многих коллег есть замечания к этому макету. Я думаю, что дискуссия по нему продлится. Много мыслей по этому поводу. Я думаю, что народные депутаты будут подавать свои предложения к большому гербу», — отметил он.

Он не уверен, что во втором чтении существующий эскиз одобрят 300 народных депутатов.

«Проблема в том, что здесь к каждой правке нужно будет давать предложение [герба]. Должны быть и описание, и выводы геральдистов. Это будет серьёзная дискуссия. По состоянию на сегодня я объективно не вижу 300 голосов («за». — Ред.). И это показал зал Верховной Рады», — заявил Разумков. Скоро мы все в Украине станем террористами

По его словам, сохраняется много вопросов к гербу, в том числе и по короне, лапе льва и т.п.

Тем самым Разумков косвенно признал: голосование в День независимости фактически было бесперспективным. А сам большой государственный герб будут утверждать весьма непросто.

Что не так с большим гербом?

Ещё до того, как в Верховной Раде в первом чтении приняли законопроект о большом гербе, вокруг него развернулась дискуссия.

«За эти годы было много разных конкурсов, споров, ссор, мыслей и разных видений. Это нормально, это демократия. Я думаю, что в год 30-летия независимости и 25-летия Конституции нужно в этом вопросе поставить точку», — заявил президент Украины Владимир Зеленский, внося в Раду законопроект о большом гербе.

Однако 13 июля в украинских сегментах соцсетей начал распространяться текст против большого герба. Он сопровождался хештегами #НашГербТризуб #StopВеликийГерб #ЗахистимоТризуб (#НашГербТрезубец #StopБольшойГерб #ЗащитимТрезубец — Ред.).

«В целом мире только Украина, Швейцария и Япония могут похвастаться такой удачной лаконичностью графики своих гербов. Любые попытки «усовершенствовать» трезубец, дорисовав изображения людей, животных, растений и разных предметов и объявить это «большим гербом Украины», является откровенной безвкусицей и абсурдной. К тому же Украина — не империя и не федерация, и вообще не требует замены исторического и настоящего своего герба на искусственный «большой», — гласил отрывок из него.

Неназванный автор текста утверждал, что предложенный Зеленским вариант большого герба является вопиюще неграмотным и противоречащим законам геральдики. При этом подобные варианты герба проиграли на всех государственных конкурсах, организованных в минувшие 25 лет. Издательство Верховной Рады опубликовало антисемитскую книгу © Facebook, Эдуард Долинский

При этом автор и те, кто распространил данный текст, опасались повсеместного использования новой символики Верховной Радой, президентом Украины, судами, а также печатью герба на украинских деньгах при согласии Нацбанка.

Требованием не принимать большой герб противники Зеленского неожиданно солидаризовались с четвёртым президентом Украины Виктором Януковичем. В 2013 году собранная именно им конституционная комиссия обсуждала возможность вычеркнуть упоминание о большом гербе из новой редакции Конституции.

Как бы то ни было, но флешмобы в соцсетях не всегда влияют на украинскую власть. А потому эскиз при всей его противоречивости всё же вынесли на голосование.

Не остановило Зеленского и то, что и он сам, и многие другие знали: норму о большом гербе в Конституцию в 1996 году внесли по требованию коммунистов, надеявшихся в те годы на реванш.

«Лично я не являюсь сторонником такой нормы в Основном законе, ведь она была продвинута тогдашними коммунистами, которые не хотели видеть трезубец единственным графическим государственным символом Украины. Было бы интересно послушать об этом искренний рассказ от Кравчука, Мороза или Кучмы, ведь данная норма и потребность её исполнять — это именно их наследства. Но это не повод пренебрегать данной нормой Конституции», — уже после голосования заявил народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин.

Он же заверил, что малый герб продолжат использовать на печатях и в госучреждениях.

Но само голосование за герб и то, что теперь его вряд ли утвердят во втором чтении, вызывает ряд вопросов к Зеленскому.

Порочная практика

Утверждение нормативно-правовых актов к какой-либо дате — практика, активно применявшаяся предшественником Зеленского — пятым президентом Украины Петром Порошенко. Однако даже он не додумался созывать внеочередные заседания Верховной Рады для того, чтобы поддержать в первом чтении законопроект, не оказывающий существенного влияния на жизнь государства и который гарантированно не поддержат во втором чтении.

Что характерно, ещё до голосования 24 августа ряд Telegram-каналов сообщил, что в Офисе президента готовятся и к провалу законопроекта.

«В кулуарах говорят, что голосов нет под новый большой герб, но ОП хочет выставить это как предательство депутатов по отношению к стране, хотя весь этот кейс — чистый пиар президента», — указывал 18 августа популярный на Украине Telegram-канал «Женщина с косой». Рада поддержала проект Большого герба Украины в первом чтении © Facebook, Дмитро Разумков

Голоса под большой герб всё же собрали. Но не без проблем. И теперь даже спикер Верховной Рады Разумков отмечает, что во втором чтении новый герб не получит необходимой поддержки.

А это, в свою очередь, обесценивает в глазах народа сами заседания Верховной Рады. Как бы украинцы ни относились к своим депутатам, они привыкли, что заседания парламента проводятся не для галочки, на них принимаются решения, которые хорошо ли, плохо ли, но повлияют на жизнь рядового украинца. Но благодаря Зеленскому и его идее «подарить» Украине большой герб ко Дню независимости парламентские заседания станут воспринимать и как протокольные и абсолютно бессодержательные мероприятия.

Что же до большого герба, то, как свидетельствует реакция на голосование 24 августа, большинству украинцев (если речь идёт не о сетевых активистах) всё равно, что будет на печатях официальных документов. Все привыкли к малому гербу, а внедрение большого рассматривают как каприз власть имущих, который ни на йоту не улучшит жизнь обычного гражданина.