Донбасс прославили труд шахтеров, хлебосольство и красота женщин – и местный говор, отражающий жизненные реалии. Как в речи местных жителей появились слова «тормозок» и «брасматик»?

Даже если вы впервые слышите эти слова, вам точно знакомо то, что они обозначают. Это понятия из повседневной жизни, а не что-то специфическое из жизни шахтеров. Тормозком называют перекус, который берут с собой на работу или в дорогу, а брасматиком — тушь для ресниц.

Но изначально «тормозок» означал именно обед шахтера, который для него собирала жена. И сегодня так его называют русскоязычные шахтеры на всем пространстве бывшего СССР. Обедать в столовой шахтёру некогда — в шахте проводят не меньше 8 часов подряд. Поэтому и берут в забой сытный перекус, который можно съесть прямо на рабочем месте.

Есть две версии, почему именно «тормозок». Некоторые считают, что это от слова «термосок» — потому что в советское время, как вспоминают интернет-пользователи, на некоторых шахтах перед сменой выдавали горячую еду в специальных пищевых термосах.

Тайны украинского языка: цацки, цяцянки и цацки-пецки © CC0, Pixabay/nightowl

Но все-таки более вероятно происхождение шахтерского тормозка от слова «тормознуть» — тормози работу, доставай тормозок. Кроме того, вначале тормозки представляли собой свертки с едой, а не термосы и тем более не современные пищевые контейнеры.

Самый простой тормозок из прошлого — обычные бутерброды с салом или колбасой, завёрнутые в газету. Но если обед собирает жена шахтёра, она кладёт всё самое вкусное из холодильника.

В тормозок могут входить хлеб, сало, котлеты, несколько картофелин, варёные яйца, лук, соль, свежие или солёные огурцы. На сладкое выпечка, конфеты или фрукты — яблоко или груша. Кроме того, в шахту берут с собой воду или термос с горячим чаем. Помимо домашнего тормозка, шахтёр может взять перекус в «тормозковой» непосредственно на предприятии, где работает.

Постепенно именно слово «тормозок» широко распространилось в региональных говорах, прежде всего оставаясь приметой профессионального жаргона шахтёров. Но есть и несколько других слов, которые употребляют в том же значении.

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В Красноярском крае о перекусе могут сказать «припарок», в Сланцах — «шабашка» (от «шабаш» — перерыв в работе). В Ленинске-Кузнецком тормозок называют еще «кусок» или «прогресс», в городе даже существует сеть магазинов с таким названием. В Белоруссии прижилось название «ссобойка» — так стали называть и завтрак, который родители дают ребёнку с собой в школу. Иногда о рабочем перекусе еще говорят «паёк», «сухомятка».

Постепенно тормозком стали называть еду на работе или в дороге не только шахтёры, но прежде всего это слово всё-таки относится к профессиональному сленгу.

Если шахтёру для нормального самочувствия нужен тормозок, то в арсенале красавицы не обойтись без брасматика. Но, как и в случае с тормозком, впервые услышав слово «брасматик», догадаться о его значении невозможно. Так называют тушь и на востоке Украины, и в Крыму, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Откуда же пошло это название?

Здесь тоже два варианта, но суть у них общая: слово образовано от англо- или франкоязычного пояснения на упаковке туши. Ещё брасматик по звучанию напоминает о басме, но в действительности родственной связи у этих слов нет.

Раньше средствами для наведения красоты пользовались не меньше, чем сейчас, но сделать макияж было гораздо сложнее. Тяжёлая индустрия развивалась высокими темпами, а индустрия красоты отставала.

Тайны украинского языка: хмара, мряка и хурделица © nashemisto.dp.ua

Неудивительно, что она щипала глаза — в составе мыло и сажа. В подобную сухую тушь приходилось плевать, чтобы нанести её на ресницы, а затем их разделяли иголкой, чтобы не склеивались. Зато, если макияж удавался, получались роскошные кукольные ресницы. Разве что дождь мог вмиг разрушить всё впечатление.

Можно вспомнить, как красились женщины в фильмах «Служебный роман» и «Иван Васильевич меняет профессию» — любовница режиссера Якина использовала именно такую тушь.

Позднее, во второй половине ХХ века, на Западе появилась тушь современного типа — жидкая, с подкручивающей щеточкой. Неизвестно, какая именно марка такой туши первой попала в СССР. Кто-то вспоминает английскую надпись на упаковке Brush Mate ("кисточка-помощник"), а кто-то французскую brosse automatique — «автоматическая щеточка».

Сокращенно это выглядело так: Bross'Matic. Так её и стали называть в части регионов страны советские модницы. И это выглядит наиболее вероятной версией происхождения слова «брасматик». Из французских средств для ресниц в Советском Союзе были популярны туши «Ланком» и «Луи-Филипп», также старались раздобыть итальянскую Pupа, пользовались и косметикой из ГДР, Польши и Болгарии.

Тайны украинского языка: «краватка», у которой ничего общего с «кроваткой» © shik-fason.ru

Поэтому в ходу была и прямая калька с английского, название туши «маскара».

Сейчас слово «брасматик», прежний синоним инновационной туши с выкручивающейся из тюбика щеточкой, считается устаревшим — современная тушь вся именно такая. Но всё равно не хочется, чтобы забылся и вышел из обихода этот забавно звучащий регионализм.