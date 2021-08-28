Президент США Джо Байден принял ответственность за события в Афганистане на себя – в том числе за гибель в результате теракта в Кабуле 12 американских военных. При этом Байден отказался переносить дату окончательного вывода американских военных из этой страны – 31 августа 2021 года. До возможной еще более кровавой трагедии осталось четыре дня

Трагедия и провал американской политики в Афганистане могут стоить Байдену даже кресла президента, но он все равно продолжает упорствовать. И это наталкивает на мысль, что в американской политике в захваченной «Талибаном»* стране не все так однозначно.

У США вполне может быть «план В», или «С» или любая другая буква, чтобы хоть как-то нивелировать и затушевать зияющие пробоины от провала. Схематически это выглядит так.

Хаос — это американское все

Многие обозреватели не зря говорят, что США, уйдя из Афганистана, оставляют там хаос, который непременно станет доминирующем во всем этом регионе. Пока американцы явно не могут его контролировать, но со временем хаос этот может стать контролируемым США. Импичмент президенту США. Продолжение: Повторит ли Байден судьбу Трампа?

А именно это — хорошо и закулисно контролируемый хаос — привычная уже среда деятельности американской внешней политики. Когда США могут предлагать странам региона, истощенным длительной нестабильностью и тотальным кризисом, себя в качестве действенного и денежного антикризисного менеджера. За те преференции, уступки и подарки от этих стран, которые нужны США. Это либо нефть и газ, либо послабления в торговле, либо геополитическое присутствие, либо военные базы, указывающие, кто в регионе хозяин.

Короче говоря, США уходят, но оставляют в регионе хаос, который будет за Америку выполнять ее задачи не хуже, чем она сама. Может быть, медленнее, но так же успешно. Принося США искомый результат.

А это и называется «умение играть вдолгую».

Посудите сами: Афганистан граничит с Ираном, Пакистаном, Индией (там, где спорный Кашмир), Китаем, Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией. И именно поэтому он может быть источником хаоса и нестабильности, которые так или иначе могут коснуться и любой страны, и всего региона в целом.

Но в первую очередь этот хаос однозначно может ударить по России и Китаю, которые уже официально объявлены главными «врагами» (или оппонентами) США. А значит, США от событий в Афганистане тактически потеряют людей, оружие, технику, союзников, но не стратегический геополитический профит. В посольстве США на Украине назвали ожидания от встречи Зеленского с Байденом © Facebook, U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Все дело в том, что американцы уже сейчас говорят, что могут вернуться в этот регион, если там что-то пойдет «не так». Кроме того, это сейчас США конфликтуют и с «Талибаном», и с остатками «Аль-Кайеды»* и «ИГИЛ»*.

Но никогда не нужно забывать, что именно американцы изначально стояли у истоков создания, становления и развития этих структур. И соответствующий опыт использования международных террористов в своих целях у США имеется огромный.

Пострадать могут все без исключения соседи Афганистана.

Против России

В первую очередь если Афганистан воспламенит воинственным исламизмом, перерастающим в международный терроризм, страны Средней Азии — бывшие республики СССР, то это — однозначно удар и по ним, и по России. А также по тем межгосударственным международным структурам, которые работают под ее эгидой или по ее инициативе.

Это Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Астанинская тройка по урегулированию конфликта в Сирии, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и так далее и тому подобное.

Так или иначе среднеазиатские республики-«сестры» втянуты и интегрированы в эти проекты. И перманентная нестабильность, грозящая полномасштабной войной — это удар по миру и сотрудничеству в регионе. И однозначно — по российскому влиянию там. Эксперт объяснил, с чем столкнется Россия и Китая после «пяти минут позора США» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

А что еще нужно США?

Хаос, разумеется, может помешать и российско-иранскому сотрудничеству, в котором как раз и не заинтересован Вашингтон. А это и ядерная программа Ирана, и сотрудничество в атомной энергетике, и совместные действия по умиротворению ситуации на всем Ближнем и Среднем Востоке, где после помощи Сирии позиции России сильны, как никогда. Американцам это, ясное дело, совсем не нужно.

Под воздействием талибов может вспыхнуть даже индо-пакистанский конфликт вокруг уже указанного Кашмира. С втягиванием в него Китая, с которым этот спорный штат граничит.

Против Китая

Второе направление удара контролируемого США хаоса — Китай. Афганистан граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) Поднебесной. Граница небольшая, около 80 километров, но этого может быть достаточно, чтобы воинственный исламизм проник в китайский регион, где тоже много уйгуров — мусульман-суннитов.

А это угнетение мусульманского населения Китая, соблюдение его гражданский и религиозных прав — как раз фишка воздействия и давления США и всего коллективного Запада на Китай.

Но даже не это главное, что беспокоит США в СУАР. Недавно газета «Коммерсант» рассказала об открытии исследователей из Федерации американских ученых (FAS) Ганса Кристенсена и Мэтта Корда, которые сообщили, что при помощи коммерческой спутниковой съемки обнаружили новый позиционный район пусковых шахт межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в Китае площадью около 800 кв. км. Сергей Станкевич о том, почему США могут начать войну с Китаем © РИА Новости, Владимир Песня

Именно в СУАР, в пустыне к юго-западу от города Хами, по оценке экспертов, на расстоянии 3 км друг от друга планируется возвести 110 пусковых шахт. И в марте текущего года китайцы якобы уже начали возводить эти объекты — шахты для развертывания новых китайских МБР DF-41. Над четырнадцатью уже построены временные укрытия купольного типа, на еще девятнадцати ведутся инженерные работы.

Чтобы понять, что это значит для Китая и его ядерных планов, ученые напоминают: это уже второй масштабный позиционный район, где китайцы разворачивают свой ядерный щит. Первый — недалеко от города Юймэнь в провинции Ганьсу.

Там, по данным июньского, сего года, доклада Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения (CNS), возводятся 120 шахт для китайский МБР. И они находится в более продвинутой стадии строительства, чем «поле» в Хами.

В третьем регионе — близ города Иланьтай в китайском автономном районе Внутренняя Монголия — с начала этого года, по данным FAS, ведутся работы по возведению еще 16 шахт для МБР.

И если все эти шахты сплюсовать, то, утверждают исследователи, получится, что «с учетом 120 шахт, строящихся в Юймэне, еще 110 шахт в Хами, дюжины шахт в Иланьтае и возможного возведения дополнительных шахт в существующих районах развертывания DF-5 ракетные силы Народно-освободительной армии Китая, по-видимому, строят примерно 250 шахт, то есть более чем в десять раз больше, чем у них есть сейчас». Политолог Михеев сказал, что сделает Россия, если Украина перейдет под контроль Китая © РИА Новости, Александр Натрускин

А раньше ведь считалось, что в Китае всего 20 рабочих шахт для МБР DF-5. И для Китая это означает, что он по количеству шахт обгонит Россию. Такое значимое наращивание арсенала позволит Поднебесной по количеству ракет не только оставить далеко позади две другие официальные ядерные державы — Францию и Великобританию, но и даже угрожать и США. Ибо новейшие китайские ракеты DF-41 способны поражать цели на расстоянии более 14 тыс. км.

А это совсем иное позиционирование Китая в мире, нежели сейчас. В первую очередь, в военном плане.

И как вы думаете, американцы не воспользуются возможностями, чтобы тормознуть Китай, а китайцы не ответят им взаимностью? Увы, скорее всего, конфликты будут, и даже в избытке.

Резюме

Ситуация в Средней Азии продолжает накаляться. Талибы наступают, американцы растеряны, россияне и китайцы призывают к сдержанности. Но слишком высоки ставки, чтобы любые недружественные поползновения сторон оставались без взаимной реакции, а это и есть еще большая нестабильность.

В мире вообще, и на российских южных рубежах в частности. Александр Асафов: Украина боится повторить судьбу Афганистана, но будет провоцировать Донбасс © РИА Новости, Владимир Трефилов

И, с одной стороны, понятно же, что никто из втянутых в конфликт сторон не откажется от собственных планов. И все будут опираться на свои уже апробированные наработки и использовать проверенные схемы и методы.

США в этом деле выглядят сегодня гроссмейстером закулисных партий- многоходовок. Но и Россия с Китаем учатся на своих и чужих ошибках. Российское посольство в Кабуле сегодня — работающий, но один из самых защищенных и безопасных объектов в афганской столице.

* Организации запрещены в РФ