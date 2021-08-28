В России появился первый производитель органического вина, сертифицированный по российскому законодательству. Доля этого вида вина в мировом потреблении неуклонно растёт

О сертификации первого российского производителя органического вина сообщили в четверг, 26 августа, РИА Новости в пресс-службе АНО «Роскачество».

«Руководитель «Роскачества» Максим Протасов вручил СПК «Терруар» сертификат соответствия органическим стандартам. В России это первый производитель органического вина, сертифицированный по отечественному законодательству», — заявила пресс-служба «Роскачества». Крымское белое для рапанов Зеленского © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Находящееся в Терновке, что в Севастополе, винодельческое хозяйство проверили на соответствие органическим стандартам. Последние предусматривают в том числе и запреты на использование пестицидов, сельскохозяйственных химикатов и искусственных удобрений.

Учредители хозяйства оценивают объём сертифицированного органического вина в 50-60 тысяч бутылок в год.

«То, что сегодня в России появилось самое сложное в производстве, органическое вино, доказывает высокий уровень нашей винодельческой отрасли», — заявил глава «Роскачества» Протасов.

Одним СПК «Терруар» дело не ограничится. Так, по данным пресс-службы АНО, более десяти компаний запросили консультации Центра органической экспертизы «Роскачества» по внедрению органического виноделия по российским стандартам.

В лидерах — Севастополь, о чём ещё раньше — 6 августа — во время визита в Крым директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции «Роскачества» Олеся Буняева рассказала о своеобразном лидерстве города русских моряков.

«Севастополь — лидер по заявкам на сертификацию органической продукции. Органика — тренд 2021 года. Если в прошлом году мы обратили внимание на энотуристический потенциал — на то, как винодельня создает вокруг себя среду, чтобы привлекать туристов, как регион заботится об имидже и продвижении через вино, то в этом году у нас тренд на органическую сертификацию, которую делает «Роскачество». Через месяц — полтора будут результаты, и мы узнаем, станет ли Севастополь первым регионом страны, где будет органическое вино уже этой осенью», — отметила она тогда.

И вот, спустя двадцать дней, даже с опережением графика сертифицировали первого производителя. Истина в вине. Как виноделы Крыма выиграли от присоединения к России

Такая заинтересованность виноделов в органическом вине не случайна — это один из самых перспективных сегментов рынка.

Трендовое вино

Как утверждают данные Международного центра аналитики мирового рынка алкогольных напитков (IWSR), к 2023 году мировое потребление органических вин будет составлять 1 млрд бутылок в год, что на 34% больше, чем было 2018 году. При этом доля этого вина в мировом потреблении вырастет с 2,6% до 3,5%.

При этом в апреле 2019 года организация IWSR подготовила отчёт, согласно которому ожидалось, что такая подкатегория тихих вин, как органическая, продемонстрирует самый сильный совокупный годовой рост в 2017-2022 годах — на 9,2%.

Пандемия неожиданно повлияла на популярность органических вин. Люди стали пристальнее следить за своим здоровьём. И всё, что ассоциируется со «здоровым и чистым» питанием, стало набирать популярность.

Эту тенденцию подтверждают и исследования IWSR: потребители скорее купят вино, которое считают «здоровым».

Ещё одна причина популярности органических вин — глобальный тренд на экологию. Достаточно вспомнить, что экологическая повестка часто затрагивается политиками самого высокого эшелона. Так, в апреле 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что РФ заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска проблем изменения климата. Эту инициативу российского коллеги с восторгом воспринял президент США Джо Байден.

Да и на уровне рядовых граждан всё чаще встречается заинтересованность в вопросах экологии. Как показал отчёт Euromonitor, устойчивое развитие занимает первое место в 10 основных потребительских тенденциях 2021 года. Около 70% опрошенных специалистов в отрасли виноделия подтвердили, что по сравнению с доковидной эпохой потребители теперь более «плането-центричны». Иными словами, потребители сегодня всё больше внимания уделяют вопросам экологии. Более того, некоторые исследования утверждают, что потребители готовы платить до 30% больше за бутылку органического вина.

Но почему органическое вино считается более экологичным?

С заботой обо всём

Год тому назад — в начале июля 2020 года — в США под брендом Avaline вышли в продажу испанское белое и французское розовое органические вина. Этот бренд был создан актрисой Камерон Диаз и её подругой — бизнесвумен Кэтрин Пауэр.

Диаз рассказала, что довольно долго пила вино, не задумываясь о его составе. Так продолжалось до тех пор, пока она не узнала, что для производства вина применяют довольно много добавок. Диаз начала спрашивать в магазинах об «экологически чистом» вине и обнаружила, что предлагаемый там выбор не так-то широк.

В итоге они вместе с подругой решили производить собственное вино. На разработку бренда и самих вин ушло два года. В итоге в июле 2020 года Диаз и Пауэр представили белое вино, изготовленное из органически выращенных в испанском Пенедесе сортов макабео, мальвазия и чарелло, и розовое из органически выращенных в Провансе сортов каберне совиньон, сира, каладок, сенсо и гренаш.

В декабре 2020 года в линейку вин от Avaline добавилось и игристое белое из винограда с виноградников в Пенедесе.

Органически выращенный виноград — это виноград с биохимических чистых виноградников, где если и используются удобрения, то только натуральные. Использовать плохо разлагающиеся неорганические удобрения и пестициды нельзя. Кроме того, виноградники должны находиться на удалении от любых источников загрязнений. То есть если ваш виноградник находится неподалёку от крупного города или вредного производства, вряд ли он получит статус органического.

Но как же Севастополь, ведь именно там находится первая сертифицированная в РФ органическая винодельня? Всё дело в том, что административно город Севастополь включает не только город, раскинувшийся на берегах Севастопольской бухты, но и ряд посёлков, довольно далеко от этого города расположенных, и территорию вокруг них. Так, Терновка находится между Внутренней и Главной грядой Крымский гор, на удалении от собственно Севастополя.

Эта местность славится своими благоприятными условиями для виноделия. Если посмотреть на спутниковые карты, можно заметить, что сам посёлок буквально окружён виноградниками.

Так что любителям экологически чистого вина не стоит беспокоиться. Более того, в ближайшем будущем российскую сертификацию планируют пройти и другие отечественные производители.

А ведь есть в Крыму производители и биодинамического вина — вина с ещё более жёсткими требованиями по экологии. Но это тема для отдельной статьи.