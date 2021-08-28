Прошло больше 16 лет со дня события, во многом предопределившего ход ее новейшей истории - «отравления» на тот момент, в 2004 году, оппозиционного кандидата в президенты Виктора Ющенко. Позднее он станет главой государства на волне «оранжевой революции»

Несмотря на то, что уголовное дело по данному обстоятельству расследуется весьма солидный срок, в нем отсутствуют даже подозреваемые, а много факторов позволяют утверждать об абсолютной мистификации этого "преступления".

«Отравление» как предтеча «оранжевой революции»

Именно отравление Ющенко стало предтечей первого украинского Майдана — мины замедленного действия, заложенной под украинскую государственность и выстрелившей окончательно через 10 лет. Но тогда из хотя и хорошо известного, но вполне заурядного политика в один момент он превратился в «жертву режима Кучмы-Януковича», а затем и в единственного безальтернативного кандидата от оппозиции на президентских выборах 2004 года. Виктор Ющенко: кто он © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Тут стоит вспомнить рассказ одного из участников тех событий и сотрудника предвыборного штаба кандидата в президенты Виктора Ющенко, политолога Владимира Фесенко, который утверждал, что вплоть до самого отравления в самом штабе было полное затишье, и даже в команде будущего главы государства мало кто верил в то, что Ющенко сможет победить (даже выйти во второй круг) на выборах. На самом деле до отравления было два главных соперника — Виктор Янукович и Юлия Тимошенко (что и проявилось спустя 5 лет на очередных выборах). И именно отравление запустило выборы в новом формате — с лидерским участием Ющенко (Тимошенко свои голоса передала Ющенко уже после отравления).

Но было ли отравление?

О том, где и при каких обстоятельствах произошло загадочное «отравление» в 2004 году, писалось многое. В сентябре того года Ющенко на некоторое время исчез из поля зрения прессы, ходила масса слухов о состоянии его здоровья. И вот 17 сентября 2004 года вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Зинченко с ее трибуны заявил, что 12 дней назад кандидат в президенты был отравлен диоксином. Это сообщение произвело «эффект разорвавшейся бомбы», став катализатором «оранжевой революции» и победы прозападного лобби в Украине.

5 сентября политик присутствовал на двух званых обедах: сначала на приеме у Владимира Шульги, совладельца сети магазинов бытовой техники и электроники «Фокстрот», затем на даче тогдашнего заместителя главы СБУ Владимира Сацюка, где также находились глава СБУ Игорь Смешко и нардеп и кум кандидата — Давид Жвания. 6 сентября Ющенко стал жаловаться на тошноту, головную боль, боль в желудке. Из-за недомогания он отменил часть предвыборных поездок. Кроме того, изменения проявились на лице — оно распухло и покрылось бугорками. С 10 на 11 сентября кандидата в президенты госпитализировали в австрийскую клинику «Рудольфвинергаус», где изначально был поставлен диагноз «острый панкреатит».

Главврач учреждения Михаэль Цимпфер утверждал, что имело место отравление диоксином, хотя непосредственно на месте анализы врачи не брали, ограничившись почему-то пробами, присланными из Украины службой доставки DHL. С экранов телевизора и страниц газет оппозиционные политики и «эксперты» наперебой бросились обвинять в происшествии власть, а позже выдвинули версию о том, что за преступлением могли стоять российские спецслужбы. «Ющенко стал президентом после истории с отравлением»: Корнилов о политических перспективах Навального © РИА Новости, Владимир Трефилов

Власть сразу проявила заинтересованность к открытому и непредвзятому расследованию, создав целую парламентскую комиссию. Но Ющенко наотрез отказывался от сотрудничества с ней, хотя туда входили члены партии «Наша Украина». Он предпочитал делать громкие обличительные заявления из Европы. Политик не сдавал кровь на анализ, что было крайней необходимостью для установления истины и естественно подрывало саму версию об отравлении.

Тем не менее, чтобы оболванить народ, внушив ему мысль о необходимости противостоять «преступному режиму», этого было достаточно. Когда штаб Ющенко 21 ноября призвал граждан на Майдан праздновать его победу, объяснять ничего никому не надо было. Массовый сбор людей и блокада правительственного квартала, а также технологического штаба Януковича в Музейном переулке, начались после того, как из данных ЦИК начало следовать, что никакой победы нет.

В целом, установка у оппозиции на непризнание иных итогов, кроме победы Ющенко, была заложена еще задолго до дня голосования. Под акции готовились группы «студенческой молодежи» (организация «Пора») со всей необходимой инфраструктурой.

Тогдашний глава Администрации президента Виктор Медведчук был готов задействовать против митингующих «силовой вариант», но от этого отказался Кучма, стремившийся к мирному переходу власти. В итоге невнятное определение суда о «невозможности установления итогов выборов» и назначение неконституционного третьего тура, в ходе которого «революционеры» добились желаемого.

Долгое и нерезультативное следствие

Диоксин — весьма сильное отравляющее вещество, оставляющее следы в человеческом организме еще в течение 7-10 лет. Однако ни украинские, ни международные эксперты не могли найти его следов. Следствие по делу об отравлении шло мучительно долго. В 2007 г. первая следственная группа по «делу Ющенко» была расформирована, когда приблизилась к версии об ухудшении здоровья Виктора Ющенко «после применения специфических медицинских процедур». Тогда же для проведения экспертизы Генпрокуратура Украины планировала закупить диоксин, который производится в России, США и Великобритании.

Исследования образцов яда из США и Великобритании показали, что они не совпадают с формулой диоксина, обнаруженном в образце крови. Россия в эти игры играть отказалась и свои образцы не предоставила.

Год спустя Давид Жвания в одном из своих интервью сказал, что у Ющенко было всего лишь сильное пищевое отравление, обвинив руководство партии «Наша Украина» в фальсификации. Об отсутствии факта отравления заявлял и Игорь Смешко, акцентировавший внимание на отказе «пострадавшего» от предоставления материалов экспертиз.

«Я не видел никаких доказательств того, что экспертиза, проведенная у нас, была экспертизой крови господина Ющенко. Мне непонятно было и то, почему до конца не провели все экспертизы, и заключения не было в Австрии. Ведь с Австрией мы имеем двустороннюю связь по правовой помощи. Это были бы железобетонные доказательства в суде. Но консилиум ведущих сотрудников нашей Национальной академии медицинских наук еще тогда, на основании материалов, заключил, что факта отравления не существует», — отмечал Смешко.

Сенсационные подробности должен был раскрыть в интервью «Известиям в Украине» в 2009 году лечащий врач Ющенко Ростислав Валихновский, которое делал нынешний шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов. Но в процессе верификации материала наиболее острые и интересные моменты были оттуда убраны по требованию Ющенко. Скорее всего, третий президент Украины устами доктора «делал хорошую мину при плохой игре», продолжая настаивать на отравлении диоксином. История клиники «Шарите»: от радистки Кэт до Навального и Кернеса, скандал с Тимошенко и чипсы для Ющенко © REUTERS, Michele Tantussi

Грубая подтасовка с гнилым политическим душком

К версии об инсценировке склонялся в 2010 году генпрокурор Виктор Пшонка. Окончательная точка была поставлена в 2019 г.в конце правления Порошенко военным прокурором Анатолием Матиосом во время эфира одного из украинских телеканалов. Матиос пересказал свою беседу со следователем Игорем Козловым, который в 2004 году расследовал дело о покушении на оппозиционера.

«Я его спросил: «Игорь Николаевич, вот скажи, ты же расследовал, ты настолько погружен в эту ситуацию, что у тебя должно быть свое видение истины, которую ты смог доказать или тебе не дали доказать, скажи, было или нет (отравление)?» Он сказал: «Нет. Отравления не было», — откровенничал Матиос.

Несмотря на то, что горькая правда открылась, от этого, увы, лучше не стало. Украина продолжает пожинать плоды циничного обмана и манипуляции, затеянного высокопоставленными членами избирательного штаба Ющенко для захвата власти. Среди его команды, кстати, находился и пятый президент Петр Порошенко. Те, кто причастны к фальсификации, впоследствии заняли высокие должности в госаппарате и оказались замешаны в ещё более кровавых преступлениях, ведущих к разрушению государственности.

Инструментами этого послужили откровенно ложные посылы прозападных политиков, общественников, журналистов, членов госаппарата массово ретранслируемые через массмедиа. Именно «кейсом Ющенко» были зарождены принципы, реализованные на полную катушку бенефициарами Майдана-2014: полное пренебрежение законами, Конституцией и игнорирование властями мнения значительной части граждан страны.