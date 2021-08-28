24 августа в Ужгороде военнослужащим 3-го батальона 2-й Галицкой бригады Национальной гвардии Украины вручили новые шевроны, являющиеся точной копией символики дивизии СС «Галичина»

Региональные особенности празднования Дня независимости Украины

Базовый набор мероприятий в связи с 30-летием независимости Украины в регионе был стандартным: возложение цветов к памятнику Шевченко, героям «Небесной сотни» и погибшим за Украину, молебни, «марши защитников» — военнослужащих, нацгвардейцев и полицейских, а также концерты разной степени народности и попсовости.

Однако в каждой области Западной Украины попытались внести в празднование Дня независимости что-то своё, хотя в связи с проливными дождями на значительной части региона 24 августа некоторые из запланированных событий так и не состоялась.

Так, в Луцке отказались от проведения «Велопробега в вышиванках» и выстраивания из людей в вышитых сорочках в центре города «патриотического рисунка» (какого именно — организаторы так и не сообщили). Скандалы, «Айдар» и «Джавелины». Чем запомнился парад на 30-летие независимости Украины © president.gov.ua

Кроме того, на 5 сентября перенесли семейный фестиваль «Независимая и единая — моя Украина!» Зато Волынь похвасталась тем, что памятник Тарасу Шевченко в Ковеле — самый высокий на Украине, 7 метров 90 сантиметров.

А вот во Львове легкоатлетический «Забег в вышиванках — 2021» состоялся, его участники бегали по кругу, стартуя и финишируя на площади возле оперного театра. Примечательно, что праздничные мероприятия во Львове начались со скандала: 23 августа неизвестные вывесили на железнодорожном мосту над улицей Джерельной полотно размером 1 на 2,5 метра с изображением лица клоуна и надписью «ЗЕЛЯ — ***ЛО».

Как сообщили местные СМИ, в 5:30 утра на горячую линию городских властей обратились полиция и СБУ с просьбой срочно убрать баннер с «провокационной информацией о действующем президенте». Сами правоохранители этого сделать не могли, поскольку требовалась автовышка. Баннер сняли через полтора часа, кто его вывесил — пока неизвестно.

Во Львове же состоялся и самый дорогой концерт ко Дню независимости в регионе, который прошёл на стадионе «Арена Львов» Его пафосно назвали «фестиваль Независимости — SuperDisco 90-х», а выступили на нём полузабытые группы конца ХХ века — Boney M (xperience), Mr.President (Lazzy Dee), East 17, Global Deejays, Snap!, Captain Jack, NaNa и т.п.

В Тернополе на концерт решили особо не тратиться, пригласив участника конкурса «Украина имеет талант» Андрея Смереку и несколько местных групп, однако в качестве продолжения празднования 30-летия независимости позиционировали фестиваль гончаров «Не святые горшки лепят», который пройдёт в парке имени Шевченко с 26 по 29 августа. Два уникальных самолёта. Что подняли в небо над Киевом на День независимости © пресс-служба президента Украины

Кроме этого, в Тернопольской области состоялось «меряние флагштоками» между губернатором Владимиром Трушем и председателем облсовета Михаилом Головко. 23 августа первый открыл в областном центре объект высотой 50 метров, а второй — 30-метровый флагшток на замковой горе в Кременце. Но поскольку высота самой горы (скорее, холма) составляет 397 метров над уровнем моря, Головко похвастался, что его флагшток установил рекорд Украины.

Примечательно, что тернопольские СМИ практически не отреагировали на самую массовую акцию, которая состоялась в области в последние дни — крестный ход их Каменца-Подольского в Почаевскую Свято-Успенскую лавру УПЦ. Более 40 тысяч его участников прибыли в Почаев 25 августа и останутся там до празднования Успения Пресвятой Богородицы.

В Ивано-Франковской области мероприятию ко Дню независимости Украины начались ещё 21 августа, когда актёры местного драмтеатра поставили «Энеиду» по мотивам поэмы Ивана Котляревкого на высоте 2 028 метра — на горе Поп Иван, рядом с обсерваторией, которую построили поляки в 1930-х.

23 августа в областном центре развернули сине-жёлтый флаг размером 218 на 3 метра — естественно, ради очередного рекорда Украины. А 24 августа центре Ивано-Франковска установили огромный котёл, в котором готовили банош — традиционное гуцульское блюдо из кукурузной муки, сваренной на сливках. Его раздавали бесплатно, но и двух тонн баноша не хватило на всех желающих.

Самый же длинный флаг Украины (3000 метров) 24 августа был растянут между сёлами Скала-Полодьская в Тернопольской области и Гуков на Хмельнитчине.

В Хмельницком на День независимости организовали «Праздник борща», однако своеобразным гастрономическим продолжением праздничных мероприятий стало открытие в городе первого фаст-фуда Макдональдс. Хотя он находится на окраине Хмельницкого рядом с дендропарком, с утра 26 августа возле фаст-фуда выстроилась огромная очередь, а сотни автомобилей заняли всё пространство находящейся рядом стоянки.

Видео столпотворения распространяли в соцсетях с комментариями «очереди, как в церковь», «дикие люди», «неужели они такие голодные?», «ура, наконец-то и у нас появился Мак», «теперь никто голодный спать не ляжет», «ну всё, Хмельницкий — крутой город». В Киеве неизвестный устроил «кровавую» провокацию в День независимости Украины © kyivcity.gov.ua

Пресс-офису компании «Макдональдс Украина» даже пришлось обратиться к горожанам с призывом соблюдать социальную дистанцию или запланировать визит в фаст-фуд на другой день.

В Черновцах вопрос рекорда решили оригинально: тут на Центральной площади рядом с памятником Тарасу Шевченко собрали почти 900 представителей различных учреждений культуры города, которые вместе спели «Червону руту» (автор этой песни Владимир Ивасюк — уроженец Черновицкой области).

В Ровно и Ужгороде во время шествий на День независимости носили сине-жёлтые флаги длиной в несколько сотен метров, однако, судя по молчанию местных СМИ, на рекорд они не тянули. Зато Ужгород прославился по другому поводу: тут именно 24 августа вручили новые шевроны военнослужащим 3-го батальона 2-й Галицкой бригады Национальной гвардии Украины, являющиеся точной копией символики дивизии СС «Галичина».

Велосипедом — по еврейским могилам

В центре Ровно разрывают и оскверняют место захоронения евреев. Об этом Объединённая еврейская община Украины (ОЕОУ) сообщила именно 24 августа, подчеркнув, что местная молодёжь извлекает из земли старые еврейские надгробия.

Их затем используют в качестве укрепления для постройки трамплинов, которые строятся из могильной земли, — ведь вся территория бывшего кладбища используется в качестве велопарка со специальной трассой для трюков.

Представители еврейской общины обратились в Ровенскую областную государственную администрацию (ОГА) с просьбой присвоить кладбищу статус культурно-исторического объекта, что позволит защиты кладбища от постоянного осквернения.

«ОГА приняла ходатайство и готовит соответствующие документы», — оптимистично сообщили в ОЕОУ. Коррупция с признаками антисемитизма. Почему сторонники Порошенко против строительства мемориала «Бабий Яр» © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Однако антисемитизм уже давно стал составляющей государственной политики в постмайданной Украине, о чём свидетельствуют события в соседней Волынской области.

Там 24 августа в предместье Луцка открыли музей, посвящённый нацистскому коллаборационисту и военному преступнику, организатору и участнику массовых убийств евреев Ивану Литвинчуку.

«В селе Горькая Полонка был открыт музейный комплекс, включающий в себя казацкую могилу и штабную крыивку «Блок», где в период 1948-1950 годов находился штаб УПА-Север под руководством Ивана Литвинчука («Дубового»)», — цитирует государственное агентство «Украинформ» заместителя председателя Луцкого районного совета, председателя Луцкой районной организации партии «Свобода» Сергея Сивака.

Как отметил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, у Ивана Литвинчука — «солидный» послужной список: служба у немцев, участие в убийстве 18 тысяч евреев в Сарнах, переход в УПА, уничтожение польских сел Липники и Янова Долина. Так, в Липниках Литвинчук и его подчиненные убили 171 человека, в том числе 51-го ребенка.

При этом жертвами банды Литвинчука в Липниках стала семья будущего первого польского космонавта Мирослава Гермашевского, которого чудом спасла раненая мать. Его деда закололи штыком в грудь, отца застрелили, а дом сожгли. Всего убили 19 родственников Гермашевского.

Однако это не помешало Анджею Дуде опубликовать 24 августа в ведущих европейских газетах совместную статью с Владимиром Зеленским, в которой президенты Польши и Украины призывают к «диалогу» по поводу исторических вопросов, которые являются «предметом болезненных споров».

Городок для программистов на территории бывшей исправительной колонии

Во Львове слово «коворкинг» получило новый смысл. Местная IT-компания SoftServe сообщила 26 августа, что планирует инвестировать более 100 миллионов долларов в строительство высокотехнологичного офисного кампуса на месте исправительной колонии № 48.

SoftServe купила помещение, расположенное на участке площадью 10,7 га во Львове, в начале июня 2021 года за 377,5 миллионов гривен на приватизационном аукционе Минюста и Фонда госимущества. Поступления от продажи Львовской колонии №48 превысили общий объём доходов бюджета Украины от приватизации в 2018 году. «Псячий язык»: украинский призер Олимпиады из Львова жестко раскритиковал мову © Facebook/Володимир В'язівський

Компания планирует создать кампус в сотрудничестве с международным архитектурным бюро, и начать строительство в 2022 году. В кампусе разместятся офисы SoftServe во Львове, корпоративный университет компании, конференц-залы и выставочные площадки, апартаменты, детский сад, школа и спортивные зоны.

На данный момент в компании работают больше 10 тысяч сотрудников, из них 4 тысячи — во Львове. Кроме Львова, у SoftServe есть центры разработки в Киеве, Харькове, Днепре, Ривном, Ивано-Франковске, Черновцах, а также в Софии (Болгария), Вроцлаве, Белостоке, Гливице и Варшаве (Польша).

IТ-компании используют различные методы контроля своих сотрудников, которые часто называют «цифровой тюрьмой». Во Львове же они будут применены в символичном месте.

При этом Львов является одним из центров украинской IT-индустрии не только её легальном проявлении. Так, 25 августа киберполиция сообщила о разоблачении администратора одного из крупнейших русскоязычных пиратских онлайн-кинотеатров. Правоохранители установили, что 36-летний житель Львова создал приложение онлайн-кинотеатра и в дальнейшем администрировал его.

Мужчина предоставлял доступ к просмотру кинофильмов, несмотря на отсутствие разрешений правообладателей.

Аудитория премиум-пользователей приложения составляла более миллиона человек, подписка на премиум-аккаунт составляла 80 гривен в месяц. Также мужчина ежемесячно получал около 100 тысяч гривен от рекламы, которая размещалась на его онлайн-ресурсе. Приложение является одним из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров русскоязычного сегмента сети Интернет. По предварительным данным, прибыль «пирата» составляла более 15 миллионов гривен.